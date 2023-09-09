43 комментария

На неделе France Football опубликовал шорт-лист претендентов на «Золотой мяч» – 30 игроков, один из которых получит главную индивидуальную награду футбола.

В список попали все заметные футболисты прошлого сезона: от Лео Месси, Карима Бензема и половины состава «Ман Сити» до молодых Йошко Гвардиола и Джуда Беллингема.

На основе этого списка мы провели голосование: предлагалось выбрать из двух претендентов на «ЗМ» более достойного. Таким образом сформировался рейтинг футболистов по версии пользователей Sports.ru.

И, если верить ему, обладателем «Золотого мяча» снова станет Лео Месси, а в тройку войдут Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.

🏆 Судя по всему, Лео Месси и Килиан Мбаппе выезжают за счет успешного чемпионата мира-2022. Аргентинец наконец-то взял главный трофей со сборной. Француз оформил хет-трик в финале – тоже впечатляющее достижение.

Даже в шорт-листе претендентов представителей сборных Франции и Аргентины больше всего – по четыре человека.

🏆 Холанд – явно лицо успехов «Манчестер Сити». Пришел, побил бомбардирский рекорд АПЛ, оформил требл и помог Пепу взять Лигу чемпионов. В топ-10 – пять футболистов «Сити». Абсолютно заслуженно.

🏆 Отметили пользователи Sports.ru и успехи «Наполи»: Хвича и Осимхен – на 8-9 местах. Забавно, что защитник Ким Мин Чжэ, также причастный к долгожданному чемпионству, занял лишь 29-е место из 30 (меньше набрал только Рандаль Коло-Муани).

Настоящие итоги «Золотого мяча» по версии France Football узнаем только на церемонии 30 октября. Ждем!