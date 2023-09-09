43 комментария

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Кто возьмет «Золотой мяч»? Вот версия пользователей Sports.ru

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Виктор Осимхен Виктор Осимхен
Лионель Месси Лионель Месси
Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
Бернарду Силва Бернарду Силва
Хвича Кварацхелия Хвича Кварацхелия
Винисиус Жуниор Винисиус Жуниор
Родри Родри
Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
Наполи Наполи
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На неделе France Football опубликовал шорт-лист претендентов на «Золотой мяч» – 30 игроков, один из которых получит главную индивидуальную награду футбола.

В список попали все заметные футболисты прошлого сезона: от Лео Месси, Карима Бензема и половины состава «Ман Сити» до молодых Йошко Гвардиола и Джуда Беллингема.

На основе этого списка мы провели голосование: предлагалось выбрать из двух претендентов на «ЗМ» более достойного. Таким образом сформировался рейтинг футболистов по версии пользователей Sports.ru.

И, если верить ему, обладателем «Золотого мяча» снова станет Лео Месси, а в тройку войдут Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.

🏆 Судя по всему, Лео Месси и Килиан Мбаппе выезжают за счет успешного чемпионата мира-2022. Аргентинец наконец-то взял главный трофей со сборной. Француз оформил хет-трик в финале – тоже впечатляющее достижение.

Даже в шорт-листе претендентов представителей сборных Франции и Аргентины больше всего – по четыре человека. 

🏆 Холанд – явно лицо успехов «Манчестер Сити». Пришел, побил бомбардирский рекорд АПЛ, оформил требл и помог Пепу взять Лигу чемпионов. В топ-10 – пять футболистов «Сити». Абсолютно заслуженно.

🏆 Отметили пользователи Sports.ru и успехи «Наполи»: Хвича и Осимхен – на 8-9 местах. Забавно, что защитник Ким Мин Чжэ, также причастный к долгожданному чемпионству, занял лишь 29-е место из 30 (меньше набрал только Рандаль Коло-Муани).

Настоящие итоги «Золотого мяча» по версии France Football узнаем только на церемонии 30 октября. Ждем!

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43 комментария

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Радость Ди Мария
Почему в топ-10 нет Хуана Альвареса? - с Сити он выиграл требл + стал чемпионом мира (был одним из лучших в сб. Аргентины).
+19
-3
+16
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Domian
Ответ Сергей Штырков
Заслуги за год или за ЧМ?
За сезон 22 - 23 ибо ЗМ теперь вручают за сезон, в котором у Лео 67 очков по гол/пас, это больше всех в топ 5 лиг, Месси Чемпион Франции, обладатель Супнркубка ну и вишенка на торте - главный трофей в истории спорта ФИФА ЧМ. Плюс лучший игрок ЧМ, рекорд на ЧМ 10 очков по гол/пас.
Рекорд делят Диего и Пеле.
+26
-11
+15
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Сергей Штырков
Заслуги за год или за ЧМ?
+11
-4
+7
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VERBLYUD
Ответ Waititi
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Что было у Зубастика и Каннаваро кроме ЧМ, когда они получали ЗМ? Один тащерский ЧМ уже хватает для ЗМ, но у Месси и за клуб есть трофеи и отличная статистика, абсолютно заслуженный ЗМ!
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-3
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Krauvec Cool
Ответ VERBLYUD
Месси пропал только в матче с Баварией, зато доминировал на всех стадиях ЧМ. Холанд пропал в полуфиналах и финалах ЛЧ и КА, а не ЧМ вообще не играл, а теперь подумай, кто больше заслуживает ЗМ.
Так Сити выиграл эти матчи, зачем Холанду было тянуть одеяло на себя, он играл на победу, и на команду. Плюс в Сити большая конкуренция, специально на Холанда играть никто не будет. Месси когда нужно было тащить ПСЖ, он провалился и они вылетели, а на ЧМ все крутилось вокруг него, легко доминировать когда вся команда играет на Месси.
+6
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sema mixajlov
Ответ Радость Ди Мария
Почему в топ-10 нет Хуана Альвареса? - с Сити он выиграл требл + стал чемпионом мира (был одним из лучших в сб. Аргентины).
а почему Гюндоган выше Де Брюйне?
+4
-1
+3
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Makiavelli 1983
Ответ Радость Ди Мария
Почему в топ-10 нет Хуана Альвареса? - с Сити он выиграл требл + стал чемпионом мира (был одним из лучших в сб. Аргентины).
Хулиан Альварес☝️😉
+3
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Радость Ди Мария
Ответ Сергей Штырков
Заслуги за год или за ЧМ?
За сезон 2022-2023. Франс-Футбол вроде к этой системе вернулся.
+4
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Радость Ди Мария
Ответ Waititi
Если они хотят вручить тупо Месси тогда им нужно сказать что ЧМ важнее чем все остальное, а если по факту то достижения и рекорды Холанда нечем парировать. Всякие бесполезные салатницы Лиги 1 это смешно просто, еще смешнее гол+пас в Лиге 1. Никто не отрицает что Месси один из лучших, но ЗМ дают не за то кто ты, а за то что ты сделал в сезоне, а Месси в сезоне только вылетел из ЛЧ, все что запомнилось.
Сезон начинается в августе и завершается в июне. Ничего Месси не сделал с августа 2022 по июнь 2023? ЛЧ - не самый главный турнир мира, даже в УЕФА Евро выше рангом ЛЧ.
+10
-7
+3
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Костя Киреев
К сожалению, ЧМ сильно переоценен как турнир. Его единственное выдающееся качество - редкость. Но даже с учетом редкости и того, что там участвуют "лучшие" футболисты я все-равно не могу объяснить почему 7 этих матчей всегда ценились выше яркого и стабильного сезона.
+5
-3
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Роман
Ответ Гномович!
Вручить ЗМ чуваку, который вылетел в 1/8 КФ, в 1/8 ЛЧ, пробил 5 левейших пенальти на ЧМ.
Вообще Месси 7 пенальти пробил. С учётом серии пенальти.
Месси и пенальти это синонимы.
+5
-3
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Гномович!
Ответ VERBLYUD
В год ЧМ вручить ЗМ чуваку, который не играл на ЧМ(провалил отбор) и потерялся в важных матчах за клуб? Это будет несправедливо. У Месси лучший перфоманс на ЧМ в 21 веке, весь мир наблюдал за гениальной игрой Лео, он заберет заслуженный 8-й ЗМ!
Вручить ЗМ чуваку, который вылетел в 1/8 КФ, в 1/8 ЛЧ, пробил 5 левейших пенальти на ЧМ.
+6
-5
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Радость Ди Мария
Ответ Makiavelli 1983
Хулиан Альварес☝️😉
Да. Хулиан Паук Альварес. Что такого сделал Винисиус? Опять Дон Перес своего протащил.
+5
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Domian
Ответ Neboskryobby
В 2010 Лео получил ЗМ по тому же принципу, по которому в этом году стоит отдать Холланду, имхо. В случае с Месси кармиячески нельзя апеллировать фактом выигранного ЧМ. Не являясь ни воздыхателем, ни противником Лионеля, могу сказать, что странным будет факт его победы в этом году. Холланд выглядит более адекватным вариантом. А вообще я бы отдал награду Родри, чтобы просто было весело.)
В 2010 на ЧМ не было такого доминирующего игрока в Испании, как Лео в 2022.
Из Испании никто не был признан МВП ЧМ никто не установил статистический рекорд в 10 очков по гол/пас.
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ANDI
Да вручите уже Месси З/М на веки.
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Ummash
ЗМ получит пока пинает мяч хот ему будет 70 лет Месси
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Waititi
Если они хотят вручить тупо Месси тогда им нужно сказать что ЧМ важнее чем все остальное, а если по факту то достижения и рекорды Холанда нечем парировать. Всякие бесполезные салатницы Лиги 1 это смешно просто, еще смешнее гол+пас в Лиге 1. Никто не отрицает что Месси один из лучших, но ЗМ дают не за то кто ты, а за то что ты сделал в сезоне, а Месси в сезоне только вылетел из ЛЧ, все что запомнилось.
+6
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Dmitry Shaolin
Ответ VERBLYUD
А что вы не знали, что ЧМ важнее всех турниров?
ЧМ - это постановочное шапито для наивных.
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Кефтеме
Ответ Dmitry Shaolin
ЧМ - это постановочное шапито для наивных.
Когда Арги выиграли)
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Dmitry Shaolin
Холланд, в этом году сильнее него никого не было.
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Dmitry Shaolin
Ответ Костя Киреев
К сожалению, ЧМ сильно переоценен как турнир. Его единственное выдающееся качество - редкость. Но даже с учетом редкости и того, что там участвуют "лучшие" футболисты я все-равно не могу объяснить почему 7 этих матчей всегда ценились выше яркого и стабильного сезона.
Тем более - очевидно постановочных матчей.
+1
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Anton Kortenko
Ответ Радость Ди Мария
Почему в топ-10 нет Хуана Альвареса? - с Сити он выиграл требл + стал чемпионом мира (был одним из лучших в сб. Аргентины).
да, Вермален же попал в десятку в 2015 с треблом Барсы.
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Радость Ди Мария
Ответ Anton Kortenko
да, Вермален же попал в десятку в 2015 с треблом Барсы.
Вермален - уникум))).
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superteam
Ответ Радость Ди Мария
Почему в топ-10 нет Хуана Альвареса? - с Сити он выиграл требл + стал чемпионом мира (был одним из лучших в сб. Аргентины).
Ну, он все таки не был основным в Сити в прошлом сезоне - у него меньше половины возможных минут в АПЛ и ЛЧ
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Радость Ди Мария
Ответ Makiavelli 1983
Хулиан Альварес☝️😉
Да, да.
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