«Я люблю «Милан» как брата – он всегда рядом». Монолог болельщика, который долго ждал этого чемпионства!

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«Милан» и его фанаты продолжают праздновать скудетто – им можно, за последние 11 лет они натерпелись.

В блоге «О духе времени» мы собрали хронику боли – короткий дайджест жути, которая творилась в клубе в период от чемпионства до чемпионства. Самый заплюсованный комментарий под текстом – от пользователя Марата Люсьеныча.

Мы попросили Бориса (ник Марат Люсьеныч – из «Все ненавидят Криса») рассказать подробнее свою историю.

Слово ему!

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Начал болеть за «Милан» весной 1999 года, был тогда еще в 7 или 8 классе. По дороге из школы находился магазин с видеокассетами, где продавали «паленую» продукцию – от «Матрицы» до «Гладиатора», который еще даже в России не успел пройти в кинотеатрах.

Как сейчас помню: на руках у меня было 60 рублей, на полке две видеокассеты – «100 голов Дель Пьеро за «Ювентус» и «История ФК «Милан». Тогда я болел за местный петербургский «Зенит», потому что так было принято. Мог назвать состав «Зенита», но игроков «Милана» не знал. Про Дель Пьеро слышал мельком. Вроде логичнее взять Дель Пьеро, к тому же там многообещающие 100 голов – а тогда все же было такое время, когда каждый футбольный кадр, особенно голы, готов был смотреть с открытым ртом.

Но обложка с «Миланом» привлекла больше. Придя домой, я раза три подряд пересмотрел эту часовую нарезку. Тогда я не понимал, почему диктор говорил про игровые дни, называл криво фамилии игроков и часть предложений произносил непонятно. Сейчас понимаю, что это был классический плохой перевод из 90-х. То чемпионство-1999 я особо не застал: смотрел весной лишь подвиги Бирхоффа в футбольном обозрении Черданцева по воскресеньям, но именно той весной футбол стал моей страстью.

А переход Андрея Шевченко просто взорвал мой мозг. Если кто-то скажет, что среди российских школьников, любящих футбол, в том розыгрыше кто-то не болел за киевское «Динамо», я просто не поверю.

И тут «Милан» подписывает Шевченко, а летом проводит товарищеский матч с «Реалом» в честь столетия клуба. Как сейчас помню: полночь и с треском проигранный «Миланом» на «Сан-Сиро» матч. Итог 1:5 или 1:6 (уже точно не помню), единственный гол «Милана» – Шева с пенальти. Это был по сути первый матч команды, который я заранее ждал и смог посмотреть в прямом эфире. Но почему-то это поражение меня будто породнило с клубом.

Ну а дальше уже началось боление по полной) Покупал футболку Шевы, скупал каждое утро спортивные газеты в надежде хоть что-то прочитать о «Милане» и, конечно, об Андрее.

Последнее чемпионство-2011 для меня совпало с очень непростой жизненной ситуацией. Я столкнулся с проблемами с законом по своей глупости, потерял первый небольшой бизнес. Вылетел в трубу из-за буйного молодого характера; честно говоря, в то время посещали даже суицидные мысли.

Но страсть к футболу не исчезла, и он стал одной из тех спасительных пилюль. Нужны были положительные эмоции. И как сейчас помню: именно Ибрагимович тащил «Милан» в каждом матче. Еще конечно мне всегда нравился Кассано, мы с чем-то с ним схожи – оба безмозглые и эмоциональные.

Последние годы я вообще ни одного матча не пропускаю, удалось трижды побывать на «Сан-Сиро». Это поражает и влюбляет. Последний раз там был, когда Гаттузо возглавлял «Милан». Надеюсь, что в будущем получится не раз посетить матчи клуба. Этот сезон потрясающий – сама история Пиоли меня очень вдохновляет: он знает, что делает, и идет к цели спокойно.

Я очень уважаю людей, которые изо дня в день проявляют дисциплину, становятся лучше и не кричат об этом на каждом углу. Что-то в этом есть. История Пиоли – это история футбольной Золушки. Я уверен, что это не калиф на час, а просто наконец-то ему дали спокойно поработать и создать шедевр.

А Ибрагимович? В 38 лет прийти, зажечь молодых, сколотить из них команду и привести к титулу в самой конкурентной лиге из топ-5. В Италии за титул спорят минимум 5-6 команд.

Я люблю «Милан» как брата: у него бывают неудачи, у него бывают победы, но он всегда рядом. В самые непростые моменты именно любовь к клубу позволяет отвлечься, затянуть в другой мир, где у тебя мысли только о футболе. «Милан» – это брат, это лекарство, это часть меня. Порой думаю, что хочу прожить подольше на этом свете, чтобы увидеть побольше сезонов любимой команды.

«Милан» разный в разные периоды моей жизни. Сейчас в команде я вижу мотивацию для себя, чтобы в очередной раз изменить жизнь и пойти ясно к цели, когда даже сам с трудом веришь в успех, что уж говорить о тех, кто смотрит на тебя. «Милан» – это часть моей жизни, часть меня.

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Фото: REUTERS/Flavio Lo Scalzo, Alberto Lingria; Gettyimages.ru/Marco Luzzani, Marcus Brandt, Claudio Villa/ Grazia Neri