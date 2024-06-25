Андрей Канчельскис: «Спартак» не сможет навязать «Зениту» борьбу за чемпионство»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис оценил шансы «Зенита» на чемпионство в сезоне РПЛ-2024/25. «У «Зенита» как всегда самые большие шансы на чемпионство в новом сезоне. В прошедшем чемпионате их немного трясло, но соперники шансом не воспользовались. Думаю, в новом чемпионата команда Семака таких шансов больше не даст. «Спартак»? Красно-белые не смогут навязать борьбу «Зениту» за чемпионство в сезоне-2024/25», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В первом туре чемпионата России-2024/25 команда Сергея Семака на выезде сыграет с «Крыльями Советов». Дата встречи запланирована на 19-22 июля. 13 июля зенитовцы проведут матч за OLIMPBET Суперкубок России с «Краснодаром». Игра пройдет в Волгограде. «Спартак» начнет сезон чемпионата России с гостевого матча против «Оренбурга». Встречу примет стадион «Газовик». 25 мая «Зенит» дома переиграл «Ростов» со счетом 2:1 в матче 30-го тура РПЛ. Мячи забили вингеры сине-бело-голубых Густаво Мантуан и Артур, за желто-синих голом отметился Роналдо. В параллельной игре «Краснодар» одержал победу над «Динамо» (1:0). По итогам этих матчей петербуржцы стали чемпионами России в шестой раз подряд.

2 июня сине-бело-голубые сыграли с «Балтикой» в рамках Суперфинала Кубка России. Встреча завершилась победой «Зенита» со счетом 2:1. Голами отличились защитники Нуралы Алип и Нино.

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