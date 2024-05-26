«Зенит» показал настоящий чемпионский характер»: Кузяев поздравил команду Семака с победой в РПЛ

Бывший игрок «Зенита», а ныне футболист французского «Гавра» Далер Кузяев заявил «Матч ТВ», что «сине‑бело‑голубые» проявили характер в борьбе за золотые медали чемпионата России.

«Зенит» в субботу обыграл «Ростов» в матче 30‑го тура МИР Российской премьер лиги (РПЛ) со счетом 2:1 и в шестой раз подряд выиграл чемпионат. В параллельном матче других претендентов на титул «Краснодар» обыграл «Динамо» и стал вторым в таблице, «бело‑голубые» закончили сезон третьими.

— Поздравляю «Зенит» с чемпионством! В субботу смотрел оба матча параллельно «Зенит» — «Ростов» и «Краснодар» — «Динамо». Потрясающая, конечно, у чемпионата получилась развязка. При этом «Зенит» показал настоящий чемпионский характер. И, конечно, хочу передать поздравления и привет всем болельщикам, — сказал Кузяев «Матч ТВ».

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