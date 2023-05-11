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«Бразильцы любят деньги больше, чем маму родную»: Дмитрий Селюк о возможном уходе Малкома из «Зенита»

Дмитрий Селюк Дмитрий Селюк
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Агент Дмитрий Селюк в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Владимиром Юдаевым высказался о возможном уходе из «Зенита» нападающего Малкома в летнее трансферное окно.

– Я думаю, безусловно его можно будет продать. Тем более, он здесь много мячей забивает, но это не то, о чем говорили зимой (переход в ПСЖ – «Спорт День за Днем»). Надо понимать, что зимой его хотели взять в аренду, а не выкупить. Дай бог, если продадут за те же деньги, то для «Зенита» это будет уже неплохо. Понятно, что они еще на зарплату потратили. Я слышал, что у Малкома зарплата миллионов шесть. То есть у него в Европе должно быть двенадцать, а ему там столько никто не даст. А мне почему-то не верится, что бразильцы потеряют в деньгах, чтобы куда-то пойти. Они деньги любят больше, чем маму родную. Это возможно давление на «Зенит», чтобы увеличили зарплату.

– Малкома реально продать за 35-40 миллионов? – Вряд ли. Дело не в том, сколько он тут забил. Дело в том, что уровень российского чемпионата не настолько высок, чтобы платить такие деньги. Если бы он играл где-то во Франции, то могли бы столько заплатить. В российском чемпионате быть таким эффективным, мягко говоря, не такой большой показатель, чтобы 40 миллионов платить. Того же Кварацхелию купили, по-моему, за 10 миллионов. Хорошо, за этого дадут 20, ну может 25 миллионов. Я думаю, что больше эти разговоры агентские, которые просто хотят увеличения каких-то денег, выплат комиссий или еще чего-то. Я думаю, ни один клуб не заплатит таких денег, которые у него в «Зените». Нужно понимать, что в Европе нужно платить 50% налогов. Больше болтовня.

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6 комментариев

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Борис Лопатин
Только Селюк работает за идею. И друга своего Туре везде пристраивал за еду и ночлег
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7партак
Если бы чемпионом стал Спартак, даже сортир Спортса был бы красного цвета)))
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-2
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Nick Crosier
Селюк то вообще занимается давней традицией продавая чернокожих.
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Юрий Басалай
Селюк не в доле, поэтому всё плохо, ничего не получится. Купите лучше Туре, вот это точно будет отличная покупка
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Спартак Уокер
Как будто русские деньги не любят
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Deca
Денисова Игоря ещё не упоминали?
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