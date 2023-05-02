Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о принципиальности матча 26-го тура РПЛ «Зенит» - «Спартак».

В этом матче «Зенит» может оформить чемпионство в пятый раз подряд. Для этого команде Сергея Семака необходимо победить «Спартак» на «Газпром Арене». В таком случае ближайший преследователь «Ростов» потеряет математические шансы обойти «Зенит». «Я думаю, вряд ли он какой-то более принципиальный будет. Он и так принципиальный. Ну станут в этом туре чемпионами, не станут – ничего страшного не произойдёт. Здесь разницы никакой. Лишний раз только потроллить друг друга. На мой взгляд, разницы нет. Только болельщики могут предъявить: «Вот мы вас сделали, например». Очки ведь за победу над любыми командами дают, не важно название», — сказал Мостовой. Матч «Зенит» - «Спартак» состоится 7 мая в Санкт-Петербурге, начало – в 18:00 по московскому времени.

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