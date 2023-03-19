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«Это была проверка на прочность»: Клаудиньо прокомментировал матч против «Фенербахче»

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Натурализованный бразилец «Зенита» Клаудиньо высказался по поводу товарищеского матча против турецкого «Фенербахче».

«Для нас было очень важно сыграть в Турции хорошо. Мы не играем в Лиге чемпионов и Лиге Европы, поэтому было важно проявить себя сегодня. Это была настоящая проверка на прочность, с которой мы успешно справились», – приводит слова Клаудиньо «Чемпионат».

Также полузащитник отметил, что игра пошла на пользу команде из Петербурга. В двух предыдущих матчах сине-бело-голубые проиграли. В домашней встрече Кубка России по серии пенальти уступили «Динамо» 1:1 (4:5), после в Москве проиграли «ЦСКА» 0:1.

«Фенербахче» и «Зенит» сыграли матч в рамках благотворительной акции. Все вырученные с игры средства будут направлены на помощь пострадавшим в результате землетрясения в Турции. Матч закончился со счетом 2:2. 

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА объявили об отстранении российских клубов от турниров под их эгидой.

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1 комментарий

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иван кочубей
Юлиан Нагельсманн покидает «Баварию». Может согласится на "Баварию" рангом ниже? А то мы пошли на третий год без побед на выездах.
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