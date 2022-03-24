Как вернуться в спорт после зимнего простоя? Рассказывает олимпийский чемпион

От редакции: вы в блоге Юрия Постригая, гребца-байдарочника и олимпийского чемпиона Лондона-2012. Он объясняет, как возобновить тренировки после зимнего простоя.

Зимняя хандра и апатия не прекращается с уходом календарной зимы – как минимум до конца холодов нам сложно вернуться в то ресурсное состояние, которое мы имели до начала зимы. В этом тексте расскажу, как вернуться в спорт после долгого зимнего перерыва.

Если был долгий перерыв в спорте – вводите упражнения постепенно, не забывайте про разминку и заминку

Если долго не тренировались, но первое весеннее тепло мотивировало вас выйти на пробежку или записаться в зал, то помните главное правило – все нужно начинать делать постепенно. Не стоит сразу же окунаться с головой в тренировки и думать, что всего за пару занятий вы сможете достичь высоких результатов .

Вхождение в спорт после перерыва должно быть постепенным, особенно, когда был результат и нужно его возвращать. Например, занятия бегом стоит начать со скандинавской ходьбы или с интервального бега, суть которого – чередование быстрого и медленного бега или шага для восстановления пульса. После того, как ваш организм привыкнет к нагрузке, можно прибавлять 12, 15, 18% к тому километражу, с которого вы начали.

Обязательно перед любой нагрузкой разомнитесь: 5 минут покрутите ногами, руками, сделайте наклоны корпусом, чтобы почувствовать прилив сил, энергии. Также разминка подготавливает ваши мышцы к будущим занятиям – если мы не подготовимся к тренировке, то вероятность травмы становится очень велика.

Не пренебрегайте растяжкой и после тренировки , ее обязательно нужно делать после того, как вы завершили занятия – она поможет облегчить боль в мышцах, которая обязательно появится на следующий день после тренировки.

Следите за самочувствием и прислушивайтесь к своим желаниям

Боль в мышцах после тренировки – не самое страшное, что может принести телу дискомфорт. Покалывающая боль в теле и головокружение – частая проблема новичков. Если у вас боли в боку – не ешьте перед тренировкой, если сильная одышка – снизьте темп. Когда вы выполняете физические упражнения, то должны чувствовать подъем и желание продолжить дальше, а не думать о том, что вы больше никогда не будете заниматься спортом из-за боли, которую он вам приносит.

Если вам в тягость вид спорта, которым вы сейчас занимаетесь, то найдите что-то другое, подходящее для вас. Если не любите бегать, то попробуйте сходить в бассейн или покатайтесь на велосипеде, займитесь скандинавской ходьбой или посетите пробное первое занятие в тренажерном зале у вашего дома. Методом проб вы обязательно найдете тот вид спорта, который будет вам по душе.

Зима – время истощения организма. Восполнять баланс нужно жирами и правильным питанием

Зима – это то время года, когда организм тратит большое количество своих ресурсов, часто появляется утомляемость, происходит упадок сил, пропадает настроение, снижается иммунитет, а мышцы забывают простые движения.

У многих спортсменов-любителей как раз имеется нехватка витаминов, потому что им никто не объяснял, что и как нужно пить для восполнения баланса. Например, я употребляю много животных жиров: кладу в гречу бараний, говяжий или барсучий жир в качестве профилактики. Из-за дефицита жира появляются различные заболевания, мы начинаем пропускать тренировки и после долго восстанавливаемся.

Правильное питание – это очень важный пункт восстановления , который помогает восполнить энергию.

Я увидел большой эффект, когда сам начал питаться правильно, сочетать определенные продукты друг с другом. Пару лет назад я понял, что мы питаемся и недополучаем энергию из-за того, что совмещаем продукты, которые между собой совсем не совместимы.

Свои знания я собрал в курс «Заряд», где я учу подопечных правильно питаться, получать дополнительную энергию для своего тела, помогаю избавляться от лишнего веса.

Мотивация и размеренный темп важны на пути к красивому и здоровому телу

Вы должны найти мотивацию тренироваться. Отличная мотивация – тренировка в компании любимых людей . От этого спорт может быть намного эффективнее и энергичнее. Ищите компаньонов, берите друзей, родственников и тренируйтесь вместе.

Чтобы не выгореть , ставьте разумные цели и не забывайте про отдых – это очень важный пункт. Если чувствуете, что ваш организм устал, что морально нет сил продолжать занятия, то остановитесь. Этот кратковременный «стоп» поможет отдохнуть и не забыть про спорт навсегда.

Подытожим вышесказанное: постепенное возвращение в спорт, внимание к своим желаниям, правильно питание и мотивация – ключ к успеху построения красивого, мощного и здорового тела.

Фото: личные фото автора