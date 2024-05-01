«Каролина» выбила «Айлендерс»! Помогли ошибки Варламова и гипнотизирующий буллит Кузнецова

Идут за Кубком Стэнли?

«Айлендерс» победили в четвертом матче серии с «Каролиной» (3:2, ОТ), а теперь команды вернулись в Роли. Во второй раз ехать в гости к Статуе Свободы команда Рода Бринд`Амора точно не хотела, поэтому давление пошло с первых минут. К четвертой минуте нового матча «Харрикейнс» вели 2:0, но к концу второго периода упустили преимущество – 3:3 после 40 минут.

Все решили 8 секунд в третьем периоде, когда хозяева забросили две шайбы и уже не отдавали преимущество до конца встречи. Окончательный счет (6:3) установил Сет Джарвис, забивший в пустые ворота.

«Каролина» доминировала в третьих периодах серии. По ним сформировался разгромный счет 10:1. Несмотря на такой внушительный показатель, в Нью-Йорке «Харрикейнс» в заключительных 20-минутках ни разу не выиграли – 0:0 и 1:1. Зато в Роли было тотальное превосходство – 2:0, 4:0 и 3:0 . Вот вам и один из важных факторов в серии.

«Каролина» победила в серии (4-1) и окончательно сформировала первую пару второго раунда. В полуфинале Востока их уже ждет «Рейнджерс», который всухую прошел «Вашингтон» (4-0).

Свечников и Кузнецов отличились синхронно – доминировали в первом периоде

Важный вклад в заключительную победу внесли и наши парни. Вторую шайбу в пятом матче серии забросил Андрей Свечников. С ней ощутимо помог защитник «Айлендерс». Нападающий отдавал пас с неудобной, находясь на правом краю атаки в чужом зоне. Роберт Бортуццо прерывал передачу, которая шла на пятак к Себастьяну Ахо.

Получилось неудачно – он срезал ее в ближний угол собственных ворот. К Семену Варламову в эпизоде претензий нет – он как раз играл по шайбе.

Во второй половине первого периода хоккеисты «Каролины» после позиционной атаки заталкивали шайбу в ворота «Айлендерс» с пятака. Защитник гостей Александр Романов решил необычным способом уберечь команду от гола. Упав на пятаке, он рукой откинул шайбу к Семену Варламову, чтобы тот ее зафиксировал. Это заметили все.

За такое нарушение судьи назначили штрафной бросок, который исполнил Евгений Кузнецов. Тот сделал все в авторском стиле – не торопясь, перебирая клюшкой. Варламов в такой важный момент не сохранил хладнокровие – раньше времени выставил клюшку, из-за чего Кузнецов удобно переложил шайбу и бросил в левый от себя угол.

Гипноз сработал?

Род Бринд’Амор отметил после матча: «Это был важный гол в нужный момент, поэтому я был рад за него. Он великий игрок, и он внес большой вклад».

Несмотря на шесть заброшенных шайб и победу в три гола, сразу пять хоккеистов «Каролины» завершили матч с отрицательным показателем полезности. Среди них оказались Дмитрий Орлов (-1) и Андрей Свечников (-2). Зато Кузнецов вышел в плюс (+2).

В этой серии тренерский штаб «Каролины» не сильно доверял Кузнецову. Его средний айстайм за пять игр составлял всего 11:20, а в последнем матче был и вовсе ниже среднего – 10:46. Даже так Кузнецов набрал 4 (2+2) очка.

Время на льду у Свечникова тоже просело. Андрей сыграл 25 минут в четвертом матче, а в пятой игре серии выдал скромный айстайм (13:46). Это третий худший показатель для него в сезоне. Не было просадок в игровом времени только у Дмитрия Орлова – это безоговорочный лидер защиты «Харрикейнс». В этой серии меньше 17 минут на льду Орлов не проводил ни разу.

Варламов провел худший матч в серии – его игра подчеркнула вратарскую проблему «Айлендерс»

36-летний Семен Варламов выходил в каждом матче с «Каролиной», но в самый ответственный момент его опыта не хватило. В плане статистики голкипер провел худший матч в серии. Он пропустил пять шайб после 37 бросков и закончил игру с 86,5% отраженных бросков (при средних 91,4% за серию).

Дело не только в статистике – как минимум две шайбы на совести Варламова. Когда Теуво Терявяйнен забивал первый гол, Семену никто не закрывал обзор. Финн бросил с кистей и попал в дальний угол, причем не в девятку. Варламов не подстроился под шайбу, хотя изначально она прилетела в него.

Пятая шайба, заброшенная через восемь секунд после четвертой, вообще получилась курьезной. Евгений Кузнецов выиграл вбрасывание в центральном круге (в итоге стал ассистентом), после чего Брэди Шей закинул шайбу в зону «Айлендерс» по борту. Варламов раньше времени поехал за ней в трапецию, а она предательски отскочила на пятак.

Так получился подарок для Стефана Ноусена.

Остается только гадать, стоило ли Патрику Руа больше доверять Илье Сорокину, который не провел ни одного полного матча в серии с «Каролиной». В третьей игре (2:3) он начал в старте, но после трех пропущенных шайб был заменен на 28-й минуте.

Патрик Руа никого не критикует: «Я очень горжусь этой командой, потому что они были стойкими. Даже сегодня вечером они показали это. Такими они были весь год».

Одной стойкости против «Каролины» оказалось мало.

Фото: AP Photo /Karl B DeBlaker