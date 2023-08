12 комментариев

Первый матч был мало кому нужен.

Наконец-то открыли новую арену в Новосибирске. Ее начинали строить под МЧМ-2023, а когда турнир из России перенесли, и этот дедлайн пропал, доводили неторопливо и временами мучительно.

В августовские +15 (брр) новую «Сибирь-Арену» открыли юниорской классикой нового времени: Россия – Беларусь.

В Новосибирске открытия, конечно, ждали. Завидовали Омску: должны были принимать молодежный ЧМ вместе, там «Авангард» весь прошлый сезон уже провел на новой арене, а «Сибирь» все никак не переезжала. И вот наконец!

Строить начали в сентябре 2019-го, через три года вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что сроки сорваны, а смета необоснованно превышена. Со стартовых 10 млрд рублей к началу 2022-го бюджет превратился в 13 млрд, а к сентябрю – в 14,4 . Тестовые матчи планировали еще на февраль – и отменяли из-за неготовности. Была надежда, что «Сибирь» сыграет в новом доме матчи плей-офф КХЛ – не получилось.

Многие в городе были уверены, что новый дворец уже давно работает.

И вот теперь все-таки да – на самом деле.

Билеты раздавали бесплатно – было странно. Болельщики обрушили сайт в первые минуты

Новая арена – на 10 587 зрителей, билеты на открытие раздавали просто так: часть через сайт, другую – разыграли накануне в День Физкультурника, третью – в день игры перед ареной.

Сайт лег в первые же минуты. Говорят, было около 100 тысяч запросов. Чинили с часа дня до ночи – 3300 выделенных билетов разлетелись за 10 минут. Метод вызывал вопросы. Судя по комментам, многие предпочли бы заплатить символические 100 рублей и купить билет цивилизованно.

В день открытия перед ареной оставались многие, кому нужны билеты. Разыгрывали их со сцены весьма экстравагантно.

На фото ниже люди подняли руки после вопроса ведущего: «Кто хочет получить билет на сегодняшнюю игру?» Выбирал сам человек с микрофоном: «девочка в зеленой кофточке наверняка хочет билет», «мальчик с отцом тоже хотят попасть на матч».

Одни болельщики, с которыми мы общались перед ареной, хотели на открытие и добыли билеты. Другие подходили с вопросами про лишний – кто-то справился заранее, кто-то – нет.

Перед ареной весело: куча интерактива, игр и маскотов

Первый в истории «Сибирь-Арены» матчдэй наполнили разнообразно.

Гигантские шашки.

Зона, чтобы побросать по воротам теннисными мячами.

Дартс, в который любят играть местные болельщики.

Что-то среднее между хоккеем и бильярдом. Вполне весело.

Настольный хоккей – классика.

Футбольный бильярд тоже.

В обычный футбол тоже играли, но ворота не подвезли. Вратарям постоянно приходилось бегать за мячом.

Кто устал – мог посидеть в специальной зоне с креслами-мешками под снеговиком.

Кстати, самого снеговика-маскота не было – видимо, потому что организовывала все не «Сибирь» как клуб, а сама арена. Зато других персонажей – навалом. Например, артисты на ходулях.

Маскоту местной кофейни явно повезло с погодой.

А еще чебурашка. Тоже подумали, что эхо самого кассового фильма? Ошибка. Позже выяснится, зачем он здесь.

Ну и напоминание, с кем вообще матч.

Чуть в стороне зона с фудтраками. Их много, а вот столиков не хватило. Или на лавочке, или стоя.

Людям понравилось. Те, с кем удалось пообщаться, были впечатлены. И хотели поскорее внутрь – оценить арену.

Скромные фан-шопы, скамейки посреди коридора и очень много живой музыки

Арена внутри – в цветах клуба. Правда, без граффити и рисунков: просто голубые и серые стены.

Особенно уныло на лестницах. Лифтов мало, эксалаторов, похоже, нет совсем.

По периметру арены лавочки – где-то в стороне и никому не мешают.

А где-то – прямо посреди коридора. Около фуд-корта, где огромные очереди. Как волнорезы людских потоков.

Развлечений внутри тоже немало. Причем есть и технологичные, еще интереснее.

Вот дети с помощью планшетов проходят лабиринт.

Здесь парень режет фрукты в VR-очках. Fruit Ninja до сих пор актуален.

А тут нужно на скорость доставлять шайбу в определенную точку.

Ребята на скорость жмут кнопки – тренировка реакции.

Шар с предсказаниями по-новосибирски: подносишь руку и получаешь прогноз.

Мне досталось это.

Аэрохоккей – тоже классика.

Футбол через трубочку.

Оригинальная (или даже извращенная) версия настольного тенниса. В трубе.

Почти у каждого входа – живая музыка.

Гитара, скрипка, контрабас, саксофон – на все вкусы.

Сами зоны выглядят грустно, но исполнение заряжает.

Играли они не нудную классику, а известные мелодии.

«Ягоду-малинку» от Хабиба, We are the champions группы Queen, «Наше лето» Стрыкало, «Куклу колдуна» КиШа и главную тему «Игры престолов».

А вот фан-шопы разочаровали – их всего парочка, причем подойти и внимательно разглядеть товары трудно.

Трибуны не до бортов и скучное открытие

Арена внутри – это два яруса основных секторов и ложи между ними.

Обратите внимание – в отличие от Омска, здесь между бортами и трибунами есть расстояние. Грустно, что не как у соседей.

Сравнения с Омском были неизбежны. Во время прогулки по коридорам можно было услышать, как люди обсуждают: «А в Омске так», «G-Drive выглядит больше».

Световое шоу выглядело привычно для рядового матча КХЛ где-нибудь в Казани или Питере.

Фигуристы, эквилибристы – стандартный набор.

И пафосные речи, они местами звучали странно. Неясно, к чему фразы «Человек – это звучит гордо».

Пик – перед роликом об арене: «Сверкая гранями кристаллов льда, вбирая энергию сибирского солнца, возвышается на берегу реки Обь – творение человеческих рук XXI века – «Сибирь-Арена».

Оказалось, это самая интересная часть шоу. Дальше на льду появились разноцветные танцоры и певица Жанет. Наверняка большинству зрителей пришлось гуглить заслуженную артистку Беларуси.

Кстати, позже появился толстожопый снеговик. Он играл на рояле в виде шайбы. Единственное яркое в кринжовой церемонии.

А дальше – снова танцы с флагами под песню «Трус не играет в хоккей».

На льду появились буквы, из которых составили надпись «Время побеждать». Одна из букв отказалась светиться – видимо, теперь это что-то вроде фишки.

В конце снова появился чебурашка, который обратился ко всем с речью. Оказалось, он тут был ради фразы из оригинального произведения: «Мы строили, строили и наконец построили!»

Стеб засчитан!

Закончилось все песнями группы «Любэ» «От Волги до Енисея» и «Алисы» «Небо славян» от кавер-группы.

Чиновники хвалили губернатора (а как еще) и мечтали о чемпионстве «Сибири». С игры народ пошел после второго периода

Над последней фразой Александра Жукова посмеялся даже Владислав Третьяк: «Я уверен, что на этой арене «Сибирь» будет играть еще лучше и станет чемпионом России».

Глава ФХР, судя по всему, не верит.

Не забыли похвалить и губернатора области. Азат Кадыров из Минспорта сказал, что «без личного участия губернатора не было бы возможным возведение этого объекта и этот праздник», Третьяк отметил, что именно губернатор Травников «подарил праздник».

В начале сентября выборы.

Сама игра мало кого заинтересовала. После второго периода была очередь на выход

Беларусь в прогулочном матче обыграла россиян 3:1, но больше всего поражала тишина во время игры – очень непривычно для активных болельщиков Новосибирска.

Уже после первого периода пустых мест стало больше. После второго очередь сформировалась на выходе.

«Сибирь-Арена» официально открыта – даже слишком официально.

7 сентября – новая ключевая дата, первый матч «Сибири» в новом доме. Там должно быть намного ярче.

Фото: автора; скриншоты трансляции, vk/fhr