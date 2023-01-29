Малкин зажег перед перерывом на Матч звезд. Но «Питтсбург» проиграл, и с плей-офф уже все сложно

У «Сан-Хосе» Кутюр сыграл еще лучше!

Евгений Малкин не едет на Матч звезд НХЛ, возможно, поэтому так лихо выступил в последней игре перед перерывом: дома против «Сан-Хосе» набрал три очка и стал второй звездой.

• В первом периоде подкараулил шайбу на пятаке, подправив ее в ворота в нужный момент.

• Уже через 7 минут набросил шайбу на пятак, где ее со второй попытки добил Сидни Кросби.

• В третьем периоде Малкин получил шайбу от Джеффа Петри и резко бросил с кистей.

У Малкина теперь 50 (19+31) очков в 49 матчах – он второй бомбардир команды – лучше только Кросби с 60 очками. Он пятым из наших пробил полтинник в этом сезоне. Следующий на очереди – Андрей Кузьменко. Правда, это будет нескоро – у него пока только 43 очка, а впереди долгий перерыв на Матч звезд.

Накануне Малкин заглянул на благотворительный матч, организованный Ronald McDonald House Charities. Он давно сотрудничает с этой организацией, оказывающей помощь больным детям. Евгений жертвует по 710 долларов за каждое набранное очко – следовательно, после матча с «Сан-Хосе» он выложил 2130 долларов, а всего в этом сезоне «заработал» на благотворительность 35500.

Но даже четырех голов «Питтсбургу» не хватило для победы – у «Сан-Хосе» нашлись свои герои. Логан Кутюр дважды забил в концовке, а за весь матч набрал 5 (2+3) очка, и заслужил первую звезду. Наш Александр Барабанов тоже провел яркий матч – у него 1+2 и третья звезда.

«Пингвины» потерпели шестое поражение в последних девяти матчах – и их положение в битве за кубковый wild card из относительно уверенного превратилось в шаткое.

«Мы хотим играть в плей-офф, но туда непросто попасть, — сказал Евгений Малкин после матча. – Каждая команда играет усердно. Мы должны показать все, на что способны. Это тяжелое поражение перед перерывом. Не очень хорошая игра… дома мы должны играть лучше, конечно».

«Питтсбург» 16 сезонов подряд участвовал в плей-офф, но в этом сезоне нужно будет очень постараться, чтобы продлить серию. Сейчас в зоне wild на Востоке очень плотно. «Пингвины» пока держатся за восьмую строчку, отставая от «Вашингтона» на одно (правда, с двумя играми в запасе). Но на пятки наступают «Баффало» (-1 очко), «Айлендерс» (-2) и «Флорида» (-3).

Тут может быть очень интересная развязка.

Фото: East News/AP Photo/Gene J. Puskar