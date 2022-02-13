Свечников снова зажигает в «Каролине»: сделал дубль против «Миннесоты». Мог быть хет-трик – не попал в пустые ворота

Капризов забросил одну, но победил.
Андрей Свечников выдает очень мощный февраль – показывает чуть ли не лучший свой хоккей в этом сезоне (жаль, что не на Олимпиаде). Мы уже писали, как он поучаствовал в выносе «Бостона», а этой ночью нападающий практически в одиночку мог отыграть отставание в три шайбы против «Миннесоты». Немного не повезло.
«Харрикейнс» летели 0:3 в выездном матче с «Уайлд». Но в третьем периоде Свечников-младший взял ситуацию в свои руки: сначала с кистей точно бросил в притирку со штангой и лишил Тэлбота сухаря.
Уже через минуту гости получили большинство – и российский нападающий быстро его реализовал классным щелчком.
Вторая шайба для Андрея стала юбилейной в этом сезоне – 20-й, всего же у него 44 очка.
В конце игры, когда гости сняли вратаря, у Свечникова был прекрасный шанс сравнять счет и сделать хет-трик, но в борьбе на пятаке ему помешали переправить шайбу в пустые ворота.
Одной из причин своей яркой игры Свечников называет своих партнеров – он играет в одном звене с Трочеком и Джарвисом: «Мы чувствуем друг друга. У Джарви есть скорость, а Тро – отличный игрок. Я думаю, что между нами есть химия, и мы не собираемся останавливаться, мы хотим играть все лучше и лучше с каждой игрой».
У «Миннесоты» вторую шайбу забросил Кирилл Капризов: реализовал выход один-на-один и тоже добрался до отметки в 20 шайб. У него уже 54 очка в этом сезоне.
В случае победы «Каролина» могла обойти «Тампу» в конференции и поравняться с «Флоридой» – но «ураганы» остались на третьей строчке Востока.
- Дата проведения
- 13 февраля, 04.00, «Xcel Energy Center»
- 1:0 – 31 Фиала (Меррилл, Годро)
- 2:0 – 42 Капризов (Зукарелло-Асен)
- 3:0 – 43 Годро (Фиала)
- 3:1 – 46 Свечников (Деанджело, Слэвин)
- 3:2 – 47 Свечников (Деанджело, Терявяйнен)
Свечников помог прихлопнуть «Бостон»: 1+2 всего за 13 минут на льду
Капитан «Далласа» начудил: не попал в пустые ворота с метра!
Русские из «Тампы» делают красоту: у Кучерова – гол, у Сергачева – передача. Но победу украл Ничушкин
Фото: REUTERS/Brace Hemmelgarn
Комментарии