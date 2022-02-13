Свечников снова зажигает в «Каролине»: сделал дубль против «Миннесоты». Мог быть хет-трик – не попал в пустые ворота

Капризов забросил одну, но победил.

Андрей Свечников выдает очень мощный февраль – показывает чуть ли не лучший свой хоккей в этом сезоне (жаль, что не на Олимпиаде). Мы уже писали, как он поучаствовал в выносе «Бостона», а этой ночью нападающий практически в одиночку мог отыграть отставание в три шайбы против «Миннесоты». Немного не повезло.

«Харрикейнс» летели 0:3 в выездном матче с «Уайлд». Но в третьем периоде Свечников-младший взял ситуацию в свои руки: сначала с кистей точно бросил в притирку со штангой и лишил Тэлбота сухаря.

Уже через минуту гости получили большинство – и российский нападающий быстро его реализовал классным щелчком.

Вторая шайба для Андрея стала юбилейной в этом сезоне – 20-й, всего же у него 44 очка.

В конце игры, когда гости сняли вратаря, у Свечникова был прекрасный шанс сравнять счет и сделать хет-трик, но в борьбе на пятаке ему помешали переправить шайбу в пустые ворота.

Одной из причин своей яркой игры Свечников называет своих партнеров – он играет в одном звене с Трочеком и Джарвисом: «Мы чувствуем друг друга. У Джарви есть скорость, а Тро – отличный игрок. Я думаю, что между нами есть химия, и мы не собираемся останавливаться, мы хотим играть все лучше и лучше с каждой игрой».

У «Миннесоты» вторую шайбу забросил Кирилл Капризов: реализовал выход один-на-один и тоже добрался до отметки в 20 шайб. У него уже 54 очка в этом сезоне.

В случае победы «Каролина» могла обойти «Тампу» в конференции и поравняться с «Флоридой» – но «ураганы» остались на третьей строчке Востока.

Фото: REUTERS/Brace Hemmelgarn