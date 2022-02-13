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Свечников снова зажигает в «Каролине»: сделал дубль против «Миннесоты». Мог быть хет-трик – не попал в пустые ворота

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Кирилл Капризов Кирилл Капризов
Каролина Каролина
Андрей Свечников Андрей Свечников
Миннесота Миннесота
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Хоккей Хоккей

Капризов забросил одну, но победил.

Андрей Свечников выдает очень мощный февраль – показывает чуть ли не лучший свой хоккей в этом сезоне (жаль, что не на Олимпиаде). Мы уже писали, как он поучаствовал в выносе «Бостона», а этой ночью нападающий практически в одиночку мог отыграть отставание в три шайбы против «Миннесоты». Немного не повезло.

«Харрикейнс» летели 0:3 в выездном матче с «Уайлд». Но в третьем периоде Свечников-младший взял ситуацию в свои руки: сначала с кистей точно бросил в притирку со штангой и лишил Тэлбота сухаря.

Уже через минуту гости получили большинство – и российский нападающий быстро его реализовал классным щелчком. 

Вторая шайба для Андрея стала юбилейной в этом сезоне – 20-й, всего же у него 44 очка.

В конце игры, когда гости сняли вратаря, у Свечникова был прекрасный шанс сравнять счет и сделать хет-трик, но в борьбе на пятаке ему помешали переправить шайбу в пустые ворота. 

Одной из причин своей яркой игры Свечников называет своих партнеров – он играет в одном звене с Трочеком и Джарвисом: «Мы чувствуем друг друга. У Джарви есть скорость, а Тро – отличный игрок. Я думаю, что между нами есть химия, и мы не собираемся останавливаться, мы хотим играть все лучше и лучше с каждой игрой».

У «Миннесоты» вторую шайбу забросил Кирилл Капризов: реализовал выход один-на-один и тоже добрался до отметки в 20 шайб. У него уже 54 очка в этом сезоне.

В случае победы «Каролина» могла обойти «Тампу» в конференции и поравняться с «Флоридой» – но «ураганы» остались на третьей строчке Востока.

Миннесота – Каролина 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)
Дата проведения
13 февраля, 04.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 31 Фиала (Меррилл, Годро)
2:0 – 42 Капризов (Зукарелло-Асен)
3:0 – 43 Годро (Фиала)
3:1 – 46 Свечников (Деанджело, Слэвин)
3:2 – 47 Свечников (Деанджело, Терявяйнен)
Вратари: Тэлбот 37/39 – Андерсен 24/27.

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Фото: REUTERS/Brace Hemmelgarn

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