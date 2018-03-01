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    Арсенал - Манчестер Сити 01.03.2018

    Теги ставки на спорт Ставки на футбол

    Прогнозы от наших аналитиков отличает высокая проходимость, сделанные на их основе ставки часто оказываются выигрышными. Тем не менее, мы не даем 100 % гарантии, что прогноз точен. И все же для любителей делать ставки на спорт прогнозы с описанием являются хорошим подспорьем.

    В этот четверг пройдет вынесенный поединок 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором друг с другом сойдутся Арсенал и Манчестер Сити. Эта встреча состоится в Лондоне, а стартовый свисток к её началу прозвучит в 22:45 по московскому времени.

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    Ориентировочные составы, обзор матча а также коэффициенты букмекерских контор доступны в оригинальном превью на WinBetting.online.

    В минувшее воскресенье именно эти команды встретились на "Уэмбли" в финале Кубка Футбольной лиги. Этот трофей был очень важен для обоих клубов, но полноценной борьбы так и не получилось. Манчестер Сити серьезно поиздевался над Арсеналом, разгромив его со счетом 3:0.

    Вряд ли в матче чемпионата можно ожидать другой результат. Всё же Манчестер Сити выглядит куда более классной и сильной командой, нежели вечно проблемный Арсенал. И даже поддержка домашней публики не поможет "канонирам" взять реванш в ближайший четверг.

    • Арсенал не может обыграть Ман Сити уже 5 матчей кряду.
    • Арсенал проиграл в 4 из 6 предыдущих поединков.

    Прогноз и ставки на матч Арсенал - Манчестер Сити

    Мы ждём победы гостей. Однако, хозяева могут помочь "горожанам" сделать эту встречу результативной. Лучшими ставками на матч Арсенал - Манчестер Сити по нашему мнению, будут победа Манчестер Сити 1.82 и тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5) 1.53.

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