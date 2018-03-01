Арсенал - Манчестер Сити 01.03.2018

Прогнозы от наших аналитиков отличает высокая проходимость, сделанные на их основе ставки часто оказываются выигрышными. Тем не менее, мы не даем 100 % гарантии, что прогноз точен . И все же для любителей делать ставки на спорт прогнозы с описанием являются хорошим подспорьем.

В этот четверг пройдет вынесенный поединок 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором друг с другом сойдутся Арсенал и Манчестер Сити. Эта встреча состоится в Лондоне, а стартовый свисток к её началу прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Ориентировочные составы, обзор матча а также коэффициенты букмекерских контор доступны в оригинальном превью на WinBetting.online.

В минувшее воскресенье именно эти команды встретились на "Уэмбли" в финале Кубка Футбольной лиги. Этот трофей был очень важен для обоих клубов, но полноценной борьбы так и не получилось. Манчестер Сити серьезно поиздевался над Арсеналом, разгромив его со счетом 3:0.

Вряд ли в матче чемпионата можно ожидать другой результат. Всё же Манчестер Сити выглядит куда более классной и сильной командой, нежели вечно проблемный Арсенал. И даже поддержка домашней публики не поможет "канонирам" взять реванш в ближайший четверг.

Арсенал не может обыграть Ман Сити уже 5 матчей кряду.

Арсенал проиграл в 4 из 6 предыдущих поединков.

Прогноз и ставки на матч Арсенал - Манчестер Сити