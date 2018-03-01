Арсенал - Манчестер Сити 01.03.2018
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В этот четверг пройдет вынесенный поединок 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором друг с другом сойдутся Арсенал и Манчестер Сити. Эта встреча состоится в Лондоне, а стартовый свисток к её началу прозвучит в 22:45 по московскому времени.
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В минувшее воскресенье именно эти команды встретились на "Уэмбли" в финале Кубка Футбольной лиги. Этот трофей был очень важен для обоих клубов, но полноценной борьбы так и не получилось. Манчестер Сити серьезно поиздевался над Арсеналом, разгромив его со счетом 3:0.
Вряд ли в матче чемпионата можно ожидать другой результат. Всё же Манчестер Сити выглядит куда более классной и сильной командой, нежели вечно проблемный Арсенал. И даже поддержка домашней публики не поможет "канонирам" взять реванш в ближайший четверг.
- Арсенал не может обыграть Ман Сити уже 5 матчей кряду.
- Арсенал проиграл в 4 из 6 предыдущих поединков.
Прогноз и ставки на матч Арсенал - Манчестер Сити
Мы ждём победы гостей. Однако, хозяева могут помочь "горожанам" сделать эту встречу результативной. Лучшими ставками на матч Арсенал - Манчестер Сити по нашему мнению, будут победа Манчестер Сити 1.82 и тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5) 1.53.
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