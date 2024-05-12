12 хаотичных мыслей о гонке в РПЛ (Что. Вообще. Творится!)

Рассуждает Влад Воронин.

В субботу «Краснодар», «Зенит» и «Динамо» почти семь часов поскальзывались и роняли друг перед другом желтую майку лидера.

К 93-й минуте в Калининграде команды из топ-3 набирали 0 очков в решающих матчах: Кади не попадал по пустым воротам, «Зениту» мешал то вратарь Иван Обляков, то наследник Игоря Акинфеева Владислав Тороп, «Динамо» просто отдавало матч после 1:0 к 3-й минуте.

Это невозможно осмыслить, но все равно очень хочется. Хаотичному дню – набор коротких хаотичных мыслей.

1 . Чем дальше, тем сильнее убеждаюсь, что РПЛ-2023/24 – радикальный художественный эксперимент. Наши авторы уже несколько раз уподобляли чемпионат сериалу. А у всех сериалов есть жесткие правила управления вниманием и темпом в зависимости от жанра – чтобы вам было одновременно и жутко интересно, и предельно понятно, чтобы вы сопереживали героям и при этом ни секунды не скучали. Сценаристы орудуют несколькими приемами как внутри сезона, так и внутри эпизодов, выстраивая сюжетные арки. Вот только если в нормальном сериале поворотные точки этих арок разделены промежуточными событиями, то в РПЛ сюжет развивается без остановки.

Моя версия: сценарий РПЛ написан на бешеной вечеринке американских сценаристов в сентябре 2023 года – когда они заканчивали пятимесячную забастовку, изголодались по работе, выпили и начали вслепую играть в «Напиши сюжетный твист, загни листочек, чтобы другой сценарист не увидел твое продолжение, и отдай ручку следующему». Результат отправили бандеролью в офис РПЛ, где перед весенним рестартом его утвердили на общем собрании клубов.

Объяснить это иначе невозможно. Но очень интересно, спасибо.

2 . Если серьезно, рецепт чемпионства предельно прост – либо доминирование в игре, либо в психологии. В отсутствие первого все решает ментальность. «Краснодар» расшатан до дрожи («Вопросы по самоотдаче к ребятам есть», – говорил капитан Матвей Сафонов после «Ахмата»), «Зенит» просто устал (Семак сам утверждал, что тяжело настраиваться при постоянных победах), а «Динамо» на этом отрезке оказалось самым голодным – оно не переигрывает, а перегрызает соперников. Это еще не конспекты Хаби Алонсо, но ментальная стойкость – похожего уровня.

3 . Очень интересно, что происходило в офисе «Краснодара» во время матча «Динамо». Что кричали? Какую упущенную победу вспоминали, где проще всего было додержать или не лажать? Кто чаще хватался за голову? Что пили? Что разбивали от злости? Или уже выключили свет и ушли домой спать?

4 . А как же раздевалка «Зенита», куда проследовал сердитый Алексей Миллер? Кричал или так холодно и тихо говорил, что лучше бы кричал? Пугал или подбадривал? Кому досталось? А что вообще поняли бразильцы и колумбийцы? Как подействует разговор на команду? Не стоит недооценивать и этот сюжетный твист. Петербург напряжен как никогда.

5 . Последнюю мысль подтверждают и слова «Зенита» о судействе матча с ЦСКА.

Сергей Семак: «Сильных никто не любит. Болельщики других клубов и просто футбольные болельщики, которые не болеют за наш клуб, хотят, чтобы сильные проигрывали, а слабые выигрывали. Это абсолютно нормально. Все люди, не только болельщики, но и судьи – они тоже люди. В тех или иных ситуациях всегда выбор спорный.

В принципе, в каком-то матче я даже не припомню, чтобы что-то трактовалось в пользу «Зенита». Может, единичные какие-то случаи были. Мы привыкли в таком режиме работать. И предыдущий сезон, и все эти годы режим был именно такой».

Дуглас Сантос: «К сожалению, практически все эти решения принимаются против «Зенита». Не припомню тех, что были бы приняты в нашу пользу. Против этого также приходится сражаться и бороться».

Контекст: «Зенит» забил 1 мяч за 4 матча. Слова про судейский заговор – четкий признак неуверенности.

6 . Впрочем, вопросы – шире одного матча. Летом «Зенит» продал Малкома за 60 миллионов евро, полгода искал ему замену направо, купил Артура за 15 млн – чтобы в решающих матчах он выглаживал левый фланг. Нет проблемы в обретении новой роли – но явно есть проблема с закрытием первичных потребностей. И если на замену в ключевой момент сезона бросают Изидора, возможно, качество выбора страдает. И местами даже уступает конкурентам.

7 . «Краснодар» пока выглядит иллюстрацией для страницы «чокер» в энциклопедии спортивных терминов. Клуб, у которого есть ресурсы, классные игроки и комфортные турнирные расклады, вмиг сдувается, как воздушный шарик, и неловко плюхается. «Вмиг» в случае «Краснодара» – не про таинственную внезапность. После увольнения Ивича клуб потерял системность и побледнел. Промахи Кади – не столько про навыки игры, сколько про неготовность к закреплению нового статуса. Это тоже часть работы тренера.

8 . Обратный пример – Константин Тюкавин. Как же он расцвел, сколько в нем энергии! Хватает и на закрепление нового индивидуального статуса (лучший форвард РПЛ прямо сейчас), и на подзарядку всей команды: Константин постоянно подсказывает партнерам, не выключается из атак, когда надо – идет в глубину или вширь, помогает обработкой забросов, передачами. В каждом движении – предельная уверенность. На редкость стабильный уровень.

Сложно представить, что Тюкавин рванет в Европу этим летом: скоро у него родится ребенок – непростой момент для переезда. Но еще год в таком режиме – и сдержать интерес крепких клубов будет невозможно.

9 . Невозможно и представить, каково это – быть сейчас болельщиком «Динамо». С одной стороны, я им страшно завидую: они либо не видели чемпионств никогда (46 лет назад!), либо застали в раннем детстве и юности (когда еще не знаешь истинную цену таким событиям). Первое чемпионство или титул спустя полвека – глубочайшее переживание, личный праздник, такие эмоции нужны каждому.

С другой стороны, это ведь до жути волнительно. А если снова облом? Как пережить такое крушение надежд и продолжить смотреть футбол, будто ничего не случилось? Сколь сильным может быть счастье, столь мучительным и разочарование. Время между матчами течет предательски медленно, мысли о команде вспыхивают постоянно, титул дьявольски соблазняет.

Если вы не болельщик «Динамо», что бы выбрали: не мучиться или пожечь нервные клетки?

А если болельщик – вопросов нет, сил вам и терпения.

10 . Гол Нгамале на 90+9 минуте (вы вообще видели, что он не попал по мячу как следует – и на самом деле удар срезался?) дарит «Динамо» немного свободы. Если бы в Калининграде осталось 2:2, команде требовались бы две победы, а так – можно обыграть «Крылья Советов» и забрать ничью с «Краснодаром» на выезде, этого хватит для золота.

Вот только свобода тут мнимая. «Динамо», при всех прелестях яркой игры, не умеет сохранять преимущество и слабо защищается. Так что спокойствия не предвидится. Шоу не закончится.

11 . Этот сезон косплеит РПЛ-2013/14. Тогда на зиму «Зенит» ушел при равенстве очков с «Локомотивом» – и все ждали золотой гонки между ними. Однако за тур до конца «Зенит» и «Локомотив» синхронно проиграли, а на первое место выскочил ЦСКА, который чудесно сокращал отрыв всю весну. «Зенит» остается в той же роли теряющего золото, «Краснодар» почти повторяет путь «Локомотива» (тоже одно время лидировал), «Динамо» накатило на финиш в стиле ЦСКА Слуцкого.

12 . Десять лет назад шансы до последнего тура сохраняли три команды – вполне вероятно, этот сценарий повторится. Расклад мечты – золотая битва в краснодарском колизее с постоянным мониторингом, что же там в Санкт-Петербурге. Для этого нужно не так много .

Впрочем, даже если «Краснодар» не сохранит шансы на титул, на матч с «Динамо» выйдет заряженным. Рассказывают, что в 2018-м, когда «Локомотив» мог оформить чемпионство как раз в Краснодаре, Сергей Галицкий требовал этого не допустить – дома должны праздновать только свои. Тогда «Краснодар» победил 2:0 – с дублем Федора Смолова, который теперь сыграет за соперника.

При любых раскладах нас ждет историческая драма. Она уже точно не порадует качеством игры, но освежит лигу великим сюжетом.

Фото: РИА Новости /Михаил Киреев, Алексей Филиппов, Павел Бедняков, Алексей Даничев; ФК «Динамо» Москва