Это признание в любви матчу «Ман Сити» и «Реала»

Эмоции Владислава Воронина.

Все-таки есть вещи, единые для всех.

Понимание красоты у каждого разное. Но каждый признает матч «Манчестер Сити» – «Реал» красивым.

Это сила, доступная каждому. Трогающая каждого. Видя такое, каждый замирает.

Старался, но так и не вспомнил, какой матч я в последний раз смотрел настолько завороженно. Не отвлекаясь ни на мгновение. Все-таки с развитием технологий футбол лишился привилегии особенного зрелища – которое смотрят в очарованном ожидании чуда. Все чаще среди людей, даже работающих в футболе, можно услышать рассказы о параллельном просмотре: пока мяч катают, можно что-то открыть, пролистать, прочитать, поговорить – так делают 99% людей. Но матч «Манчестер Сити» – «Реал» сделал второй экран невозможным. Это было зрелище, которое надо поглощать безотрывно.

На мгновение отвлекся – уже все пропустил. Проверено защитой «Реала», поверившей, что судья Ковач сейчас свистнет после фола на Зинченко. Одна секунда, одно движение, один удар – и все. Микроскопический недосмотр на «Этихаде» оборачивался большими страданиями.

На старте матча «Сити» так плотно втаптывал «Реал» в его штрафную, так легко вскрывал его линии, что это казалось футбольным воплощением гениальной математической формулы, в которой многоуровневые исчисления пришли к гармонии, заметной даже на первый взгляд, без погружения в логарифмы. Первые 20 минут «Сити» – это математика, красивая даже для гуманитария.

А когда привстал прижатый «Реал», математику будто сменил баскетбол. Плотность встречных атак, скорость мысли, потайные забегания, ложные движения, количество атакующих действий на квадратный метр – все это было на запредельном уровне. Будто 100-метровое поле превратилось в 28-метровый паркет. Будто пространства для успокоительного перепаса не существует – всегда надо бежать в атаку.

В таких обстоятельствах малейшая неточность приводила к грани катастрофы. Как пришел первый гол «Реала»? Бензема забодался в опорной зоне, Модрич постелился в подкате – и только так стала возможной результативная подача Менди.

Таких моментов – десятки. Магическое, жогабонитное движение Винисиуса, превратившее чтеца игры Фернандиньо в того, кто только открыл букварь. Даже рулетка Родри! Бензема, хромающий в свою штрафную защищаться!

Кажется, именно после таких матчей и покупают клубы. Такое уже случалось после поражения «Реала» 3:4 в Англии 19 лет назад. И это неудивительно.

Ведь есть вещи, единые для всех.

После таких матчей в футбол влюбляются даже взрослые.

Фото: Gettyimages.ru/Laurence Griffiths, David Ramos