Месси царит в МЛС? Почему против него так слабо обороняются? Разбор с видео

Отвечаем на главные вопросы.

Лионель Месси – новый идол в американском футболе. Ради него собираются полные стадионы, на матчи приезжают мировые звезды, а Дэвид Бэкхем говорит о глобальном влиянии: «Лео может не просто изменить облик футбола в этой стране, он вдохновит следующее поколение».

Месси объяснял решение перейти в «Интер Майами» довольно просто: «После победы на ЧМ и невозможности вернуться в «Барселону» пришло время по-другому взглянуть на футбол уже в американской лиге и наслаждаться повседневной жизнью. С той же ответственностью, но с большим душевным спокойствием». И в этом вся прелесть ситуации: Лео сам не осознает, как сильно притягивает внимание к МЛС и поднимает уровень понимания игры.

Месси так крут, как кажется из хайлайтов? Его влияние полностью преобразило команду?

C Месси и без него «Интер» предстает совсем разным.

Добавим контекста. Тренер Херардо Мартино пришел в середине сезона и не успел глобально повлиять на цифры. То же касается и Месси – да, в лиге у него пока всего 283 минуты (большинство матчей провел в Кубке лиг, где участвуют клубы из Мексики и МЛС).

Поэтому мы можем оценить уровень команды в атаке по нынешним показателям. «Интер» много владеет мячом (54,3%) и агрессивно прессингует (только четыре команды встречают соперников интенсивнее), но стиль не приносит успеха. Практически по всем показателям мимо даже топ-20.

Месси пришел в среднюю команду с малоэффективным контролем мяча. В этом была главная проблема. В лице Лео команда получила эффективное средство от всех проблем. Аргентинец на топовом уровне улучшает три аспекта:

1) Поиск пространства в завершении. Месси регулярно наказывает защитников за ошибки (о причинах расскажем ниже) и ловит линию обороны на движении к воротам.

Так пострадал «Даллас». Лео отвлек опорника и открыл линию паса на Гомеса, после этого не спеша двигался вперед и остался совершенно один.

2) Открывания между линиями. Аргентинец сканирует ситуацию вокруг и пользуется любым разрывом или отсутствием компактности.

Этот инструмент чаще влияет на созидание. Месси направляет мяч в менее насыщенную зону или ищет партнеров передачами вразрез. Здесь он помог выйти из-под прессинга и увидел рывок Руиса на фланге.

3) Контратаки. Без мяча аргентинец отдыхает и остается в высокой позиции. Это сковывает «Интер» в давлении, так как сложно подготовить прессинг-план и необходимо чаще откатываться в средний блок.

При этом после потери соперника Месси сразу оказывается на пространстве и готов к приему, чтобы разогнать атаку. Лео сам тащит мяч выше или участвует в розыгрыше с дальнейшим подключением в штрафную.

Месси не только сделал атаку разнообразнее, но и непосредственно повлиял на результат. Только в трех матчах из 13 он остался без гола или ассиста – против «Нэшвилла» (0:0), «Торонто» (сыграл всего 37 минут из-за повреждения) и «Цинциннати» (вышел во втором тайме).

Обстоятельства помешали ему изменить ситуацию в МЛС («Интер» досрочно лишился шансов на плей-офф). Это изначально было непростой задачей. «Наши шансы на плей-офф минимальны, мы не должны отрываться от реальности», – размышлял Мартино в конце августа. Зато победа в Кубке лиг и выход в финал Открытого кубка США отразили полезность Лео.

Что важного совсем не попадает в хайлайты?

Выделим две фишки: как Месси освобождает зоны для партнеров и стягивает на себя сразу несколько игроков.

Первый инструмент даже не требует касаний. Когда один из защитников ситуативно опекает Лео, его партнер в этот момент начинает рывок за спину.

Против «Цинциннати» звездный форвард «Интера» выдернул из линии Мерфи, а Гомес вовремя сделал нужное движение, но использовать свободу ему помешала плохая обработка:

С «Лос-Анджелесом» все вышло гораздо удачнее. За спину Кьеллини открылся форвард Фариас и забил первый мяч «Интера».

Второй навык связан уже с дриблингом Месси. В стремлении лишить его любой свободы соперники стремятся к численному большинству в конкретной ситуации.

Благодаря этому появляется пространство в другом месте. Лео в основном грамотно действует при выборе между дальнейшей обводкой или передачей. Ниже один из ярких примеров – аргентинец оказался в окружении трех игроков и быстро развернул атаку левее. В итоге Альба прострелил в штрафную.

Похожий эпизод, но уже ближе к штрафной. Если бы пас вышел чуть точнее, то левый защитник «Интера» свободно входил в штрафную.

Такие случаи, как правило, менее заметны, но их важность для атаки очень высока. Поэтому в разговоре о влиянии Месси недооценивать их совсем нельзя.

А что там по статистике? Тоже рвет лигу?

Месси из-за травмы провел в МЛС только 283 минуты – совсем мало даже для небольших выводов. По Кубку лиг и Открытому кубку США продвинутой статистики нет.

Поэтому мы можем опираться лишь на поверхностные данные. Вот два факта:

• Лео забил 11 голов и отдал пять ассистов в 13 матчах;

• «Интер» лишь один раз проиграл с Месси на поле (с «Цинциннати» – 0:1 – он вышел на 55-й минуте).

Обычно это рядовые показатели без конкретики, но тут они скорее отражают мощь Лео. Для команды с нестабильной атакой (не входят даже в топ-20 лиги по основным показателям) такой отрезок означает серьезный прогресс (без Месси эта теория не подтвердилась) или зависимость от лидера. В случае с «Интером» подходит именно второе утверждение.

Более подробные данные есть по МЛС. У Лео там мало минут, но все равно оценим, понимая ограничения. Цифры не дают полной картины его важности (кое-какие показатели даже чуть упали), мешает слишком маленькая выборка.

Связи с Альбой и Бускетсом работают, да? А кто еще помогает Месси?

«Я ожидал их решения, но мы не договаривались пойти в конкретное место», – рассказывал Лео в июне.

В итоге трио все-таки оказалось в «Интере». Бывшие игроки «Барселоны» сразу наладили привычное взаимодействие. Оно проявляется по-разному.

Благодаря Альбе Месси угрожает соперникам после катбэков. Он чувствует, когда нужно сделать движение в штрафную или остаться на месте. Против «Далласа» Лео специально сделал шаг назад и в итоге вывел на удар Бускетса.

В обратную сторону работают фирменные рывки левого защитника за спину. Месси привычно ищет такие ситуации и уже на генетическом уровне выбирает момент для паса.

Бускетс раскрывает другое качество аргентинца – поиск свободы между линиями. Серхио целенаправленно выслеживает его открывания и ускоряет атаку после разрезающих передач.

Против «Лос-Анджелеса» помогли оба фактора. «Интер» быстро вернул владение и воспользовался шаткостью их структуры – Бускетс увидел свободного Лео. Месси выдержал паузу и вывел Альбу на удар.

С другими партнерами связь пока менее яркая. В этом отношении важнее, как команда подстраивается под его движение.

Месси не прикреплен в конкретной позиции (ситуативно может быть форвардом, вингером или десяткой). Если он принимает одну из ролей, то партнеры заполняют остальное пространство. Вот Лео опустился в центр поля для помощи в розыгрыше, а восьмерка Кремаски ушел выше.

Такой ход логичен. «Интер» испытывает проблемы с продвижением мяча, поэтому адаптация под сильные качества Лео поможет легче перенести этап строительства разнообразной позиционной атаки.

Почему Месси так часто получает тотальную свободу в ключевых действиях? Защитники в МЛС – совсем ужас?

Да, действительно удивляет, как беспечно против Месси действуют соперники. Он стабильно пользуется их потерей концентрации и слишком сильной нацеленностью на мяч. Причин может быть несколько.

В первую очередь это слабый уровень лиги в плане обороны. Часто клубы МЛС усиливают атаку и делают упор на разноплановость при владении, а организации игры без мяча уделяют меньше времени. Отсюда идут проблемы с хрупкой структурой после потери (выше уже приведены такие эпизоды).

Следующий аргумент вытекает из первого. При поиске защитников или опорников смотрят на их качества с мячом. Оборонительные навыки ценятся меньше, поэтому и сохраняется тренд на зрелищность.

Ну и обязательно нужно сделать поправку на навыки Лео. До сих пор он один из лучших игроков в мире по умению найти пространство, протащить мяч на дриблинге и завершить сложный момент. Независимо от возможного сопротивления его эффективность будет чувствоваться.

Перейдем к конкретным примерам. Полузащитник «Филадельфии» Газдаг ситуативно оказался рядом. Лео отрезал его пасом на Альбу и двинулся выше.

Даниэль выключился и ускорился только после приема аргентинца. Лишь рывок Салливана назад помешал Месси дотащить мяч до штрафной.

Из-за таких случаев неудивительно, что Лео смотрится на несколько уровней выше всей лиги. Даже простая стеночка позволяет найти пространство.

Около штрафной ситуация кардинально не меняется. Месси организовывает моменты после недоработок соперников. Против «Лос-Анджелеса» он оказался в насыщенной зоне и увидел свободного Гомеса.

После паса Лео рванул в штрафную. Опорник Санчес действовал медленно и позволил аргентинцу пробить из штрафной (не помогла даже подстраховка защитника Лонга).

И такие случаи возникали практически в каждом матче. Низкий общий уровень в обороне наложился на гениальность Месси, поэтому и получилась такая картина.

А кто-то пробовал сыграть против Лео персонально? Что из этого вышло?

Пока до полноценной персональной опеки, как в легендарном случае с Пабло Маффео из «Жироны», не дошло. Основной прием – ситуативное переключение опорников на его движение.

Идея приносит мало эффекта. Сложности возникают из-за несогласованности (поздно передают опеку) и банальной медлительности. Даже в простых ситуациях Лео отклеивается от соперников и получает свободу.

Показательный эпизод из матча с «Нэшвиллом». Маккарти легко отпустил Месси, хотя назвать эпизод нетипичным сложно. Лео чуть не наказал (попал в штангу).

Сейчас в МЛС не придумали хотя бы частично полезного противоядия против Месси. В метаниях кому-то из тренеров, вероятно, придет мысль и о персональной опеке.

Хочу посмотреть матч «Интера» против хорошего соперника, который проверит команду и Лео. Кого выбрать?

Вот две команды – «Цинциннати» и «Нэшвилл». Проверим уже в следующем сезоне.

Первая с отрывом лидирует в восточной конференции. «Интер» в полуфинале Открытого кубка США с трудом отыгрался с 0:2 благодаря двум ассистам Месси, а в МЛС минимально проиграл.

В обоих матчах Лео реже находил свободу между линиями и чаще вынужден был уходить ниже за мячом. Редкое сочетание для этого текста.

С «Нэшвиллом» Месси тоже успел провести даже две игры. В финале Кубка лиг аргентинец забил, но непривычно много ошибался, а уже в МЛС была нулевая ничья.

Еще один непростой для Лео соперник. «Нэшвилл» компактно оборонялся и снова заставил Месси больше участвовать в подыгрыше. Характерна речь Мартино после второй игры: «Месси явно расстроился. Я посоветовал ему расслабиться, но Лео было очень горько, как будто мы проиграли».

Эффективность подчеркивается и цифрами на дистанции. Меньше «Нэшвилла» с игры пропустил (22) только «Нью-Йорк Ред Буллс» (21), а по допущенным xG с игры (25,16) эффективнее лишь четыре команды.

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Сказки с героическим прорывом в плей-офф у «Интера» не случилось. Но назвать период Лео в США неудачным точно нельзя.

Месси сделал атаку сильнее и выделялся на уровне лиги. Поход за новым трофеем начнется весной 2024 года.

Фото: Gettyimages.ru/Megan Briggs