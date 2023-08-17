16 комментариев

Анализ Вадима Лукомского и Артема Денисова.

Харри Кейн – новая надежда «Баварии» в атаке. 100-миллионный новичок уже успел дебютировать – вышел на замену в Суперкубке Германии, проигранном «Лейпцигу» 0:3. Наверняка оценил масштаб клубных проблем в нападении.

Он может сильно помочь в устранении трудностей.

«Баварии» был необходим центрфорвард. При Тухеле проблема обострилась

Тухель еще весной признавался: «В завершении нам не хватает решимости и здорового эгоизма. Все дело в плохом принятии решений перед воротами».

Леон Горетцка называл растерянность перед воротами одной из причин вылета из ЛЧ: «Мы просто не забиваем достаточно голов. Да, мы неплохо играем, но без авантюрности и реализации ничего не получится».

Хасан Салихамиджич обещал найти форварда летом. Оливер Кан грустил об уходе Левандовского. Лерой Сане дипломатично объяснял, что наличие настоящей результативной девятки точно не сделает команду хуже. Тухель добавлял, что большие команды в ЛЧ имеют девяток мирового класса. При этом оговаривался: «Есть и пример «Арсенала», где голы распределяются между несколькими игроками. У нас похожая цель – иметь в составе несколько футболистов, забивающих около 16 голов в чемпионате». В Бундеслиге-2022/23 никто не дотянул до 16, лишь трое пробили десятку: Гнабри – 14, Мусиала – 12, Шупо-Мотинг – 10.

Именно при Тухеле нехватка центрфорварда казалась особенно болезненной. При Нагельсманне было полегче – своевременно расцвел Эрик-Максим Шупо-Мотинг, который несколько месяцев до и сразу после ЧМ играл на уровне номинанта на «Золотой мяч»: много забивал, великолепно подыгрывал партнерам через стеночки и помогал проходить высокий прессинг приемом длинных забросов.

Тухель знал Шупо-Мотинга по работе в «Майнце» и «ПСЖ», но, кажется, камерунец гораздо лучше встраивался в идеи Нагельсманна. Главное отличие – глубина спусков для подыгрыша. При Нагельсманне Шупо-Мотинг искал мяч в опорной зоне соперника, Тухель просил спускаться еще ниже. Главный пример – проигранный четвертьфинал Кубка Германии против «Фрайбурга» (1:2), где форвард стабильно спускался в центр поля к Йозуа Киммиху. Зачастую при развитии атаки он уже не успевал насытить штрафную, из-за чего «Бавария» глохла.

Нагельсманн даже говорил: «Шупо-Мотинга нельзя назвать классической девяткой. Он много играет между линиями. Очень одаренный футболист – скорее десятка, которая также может играть в нападении». Именно с таким типажом у «Баварии» получался лучший футбол в атаке в прошлом сезоне.

Весной Шупо травмировался, оставив «Баварию» вообще без номинальных девяток. Тогда Тухель почти всегда использовал на острие Сержа Гнабри, Его статистика – 5 голов в последних 5 турах Бундеслиги – вроде бы обнадеживает, но при просмотре матчей с «Гертой», «Вердером», «Лейпцигом» (тут Гнабри играл слева в атаке) и «Кельном» было видно, как туго «Бавария» выискивает моменты. Гнабри молодец, что реализовал шансы в важнейших эпизодах. Но даже на дистанции одного матча он недостаточно напрягает оборону. Ему гораздо удобнее в паре форвардов, где более мощный партнер стягивает внимание. Или играть в оттяжке на фланге (хотя сам Серж говорил, что ему больше нравится в центре нападения).

Кейн – мечта любого тренера. Три его качества будут особенно ценными для «Баварии»

Переходим к банальностям: Кейн – великолепный выбор, чтобы сделать атаку «Баварии» гораздо сильнее. Мегабомбардир, который точно может нацеливаться на 30 голов в Бундеслиге. Сильный ассистент. Большой мастер подыгрыша. Органичный и в позиционных атаках, и в быстрых выпадах. Стилистически лучший выбор из тех, кого связывали с «Баварией» (Коло-Муани, Осимхен, Влахович).

Показательно и то, что Тухель хотел подписать Кейна, когда тренировал «Челси». «Если вы найдете тренера, который не хотел бы иметь Кейна в команде, обязательно позвоните мне. Очень сильно хочу обсудить с этим парнем его идеи по построению атаки. По-моему, все любят Харри Кейна», – резюмировал Томас.

Все так: Харри – мечта для любого тренера. Англичанин умеет все, что может потребоваться от современного форварда (окей, все кроме бесконечных рывков за спину, зато все остальное на мегатоп-уровне) – и правильно осмысляет, что требуется от него в конкретном эпизоде. Именно поэтому тяжело назвать команду, где он стал бы помехой для реализации идей.

Везде он выступил бы в роли чит-кода. Вопрос только в пропорции полезных действий. Где-то был бы в большей степени завершителем, а где-то бросал бы в проходы партнеров разрезающими пасами. Пропорция диктуется тренером, с которым работает Кейн. Дальше он образцово выполняет задание.

Харри одержим футболом. Это особенно проявилось в выстроенной с Почеттино связи. Кейн называет его другом, они регулярно переписываются даже после ухода тренера из «Тоттенхэма». Один из жанров – ночные сообщение в духе: «Смотришь? Видел, как этот нападающий открылся на 34-й минуте матча чемпионата Бразилии?» Кейн обожает мелкие детали, которые могут сделать его лучше.

Ниже мы обсудим связи, которые он может выстроить с новыми партнерами, но сначала нужно описать три глобальные проблемы атаки «Баварии», которые призван решить Кейн. Одним только решением этих проблем он выведет клуб на новый уровень относительно прошлого сезона.

Первое направление – наличие нападающего, который играет без травм и почти без ротации, сохраняя при этом стабильность. Последние три сезона Кейна по пропорции сыгранных в АПЛ минут от доступных – 90,1%, 94,5% и 99,6%. В каждый из этих сезонов у Харри была дополнительная еврокубковая нагрузка. В Бундеслиге меньше матчей и нет бешеного ритма перед Новым годом.

Конечно, иногда травмы – это еще вопрос невезения. Некоторых невозможно избегать, но Харри делает абсолютно все, чтобы следить за собой. «К счастью, Харри очень умен: он понимает свое тело, не только его качества, но и лимиты. Через упорную работу он всегда прибавлял в этом отношении – становился сильнее, добавлял в устойчивости и мышечной массе», – писал Почеттино в колонке для The Athletic.

Вторая задача – улучшить реализацию. В разных системах Харри был эффективным наконечником. Лишь раз за шесть сезонов он ушел в небольшой минус, а в совокупности на дистанции дал команде дополнительных 23 гола за счет качества завершения.

Важная деталь: в «Тоттенхэме» кормят моментами хуже, чем в «Баварии». Среднее качество удара Харри колебалось между 0,12-0,14 xG. У Шупо-Мотинга и Левандовского (в «Баварии») диапазон – 0,18-0,20. Это разница примерно в 42% в остроте каждого удара. Игра в атаке «Баварии» может сама по себе стать бонусом для Кейна, который ранее тащил нападение в намного более трудных условиях.

Конечно, неправильно ждать прямого переноса. Иногда все труднее – тип моментов, которые через объективные факторы оцениваются высоко, может быть неудобен конкретному игроку; ему может не хватать некоторых нюансов в движении, которое нужно команде, чтобы создавать привычный тип момента; ему может банально не везти на конкретном этапе.

При прочих равных эти моменты нужно учитывать и проговаривать, но Харри – особый случай. Проверенный дистанциями и разными моделями элитный завершитель, который также очень вариативен. У него нет любимой точки, которая обманывала бы систему, или фирменного типа завершения. Он одинаково хорошо улучшает качество ударов с правой, левой, головой после разных типов передач.

«В плане завершения Харри напоминает мне Габриэля Батистуту. У них похожая психология. Я хорошо знаком с Габриэлем – мы вместе играли. Харри я знаю не хуже. Их роднит мышление, сфокусированность и решительность», – подмечал Почеттино.

Третий челлендж Кейна – стать надежным адресатом для выхода из-под прессинга в один пас. Конкретно в этой стадии поможет опыт в системе Антонио Конте. Итальянец называет нападающего в своей системе ориентиром, учит всегда быть готовым к прямому пасу и удобно под него открываться. Харри тянул эти функции и показывал мощь в игре спиной к воротам.

И да: постоянная доступность и физический тонус + хорошая реализация при огромном объеме моментов + роль ориентира всех атак – это формула позднего Роберта Левандовского в «Баварии». Есть много тонкостей и отличий в деталях, но в глобальном плане мюнхенцы с опозданием в год купили замену поляку.

В «Баварии» у Кейна не будет своего Сона. Эту роль могут поочередно играть разные партнеры

Почеттино точно описал, что делает Кейна таким опасным: «Если Харри опускается за мячом, сопернику критически важно вынудить его пасовать назад, так как он способен развернуться и оголить пространство за линией защиты. Если он опустился и развернулся, линия защиты должна максимально быстро садиться. Если вы оставляете ему пространство за спинами защитников, он заставит вас страдать. Сильно страдать. Но в конечном итоге мы хотели видеть Харри в чужой штрафной – там он киллер».

Описанные сильные стороны в полной мере воплотились в голе в ворота «Ман Сити» в позапрошлом сезоне. Сначала Кейн опускается и вырезает пас партнеру в пространство:

Потом по ходу развития атаки возвращается в штрафную и завершает сам:

Важно: возвращаясь в штрафную, а не находясь там постоянно, Кейн становится только опаснее. Так его труднее опекать.

Именно такой прием в разных вариациях (иногда он может отвлекать, выманивая защитника, а не отдавать пас сам) нужен Кейну, чтобы успешно взаимодействовать с партнерами. Давайте прикинем, кто выигрывает в первую очередь.

Важный плюс состава «Баварии» для Кейна – набор вингеров, которого хватит на пару составов. Почти все фланговые игроки «Баварии» готовы открываться за спину защитникам, когда Кейн опускается. В идеале с ними сложатся сонобразные отношения. Они предполагают:

1. Классическое взаимодействие, в которых Харри, примеряя роль ложной девятки, выводит партнера на пространство разрезающим пасом:

2. Тонкие пасы с фланга, когда линия обороны сместилась по мячу – не самое простое для форварда исполнение, но Кейн регулярно вырезал:

3. Пользу Кейна в роли отвлекающего внимание игрока. На него реагирует защитник, появляется разрыв в линии под открывание скоростного партнера:

У «Баварии» есть Сане, Гнабри, Коман, ситуативно открываться могут Мусиала и Мюллер (за счет грамотного выбора момента), вовремя добегать под такие пасы способен даже Дэвис. Почти гарантированно у Кейна в каждом матче будет по 2-3 союзника под такие взаимодействия – в «Тоттенхэме» только один, пусть и постоянный.

Вероятно, главный победитель с приходом Кейна – это Кингсли Коман. Он будет полезен не только в скоростных открываниях. Ранее француз был одним из главных поставщиков навесов для Левандовского. Кейн только в АПЛ-2022/23 забил 11 голов головой – лучший результат в топ-лигах. В плане угрозы с навесов «Бавария» наконец-то снова будет опасной.

Кроме основного маневра, под который теперь нужно заточить атаку, будет побочная польза, основанная на построении индивидуальной химии с новыми партнерами.

Возможно, Кейн станет аналогом Левандовского для Томаса Мюллера в плане умного движения внутри штрафной и тонких ассистов от Томаса для Харри. Теоретически Кейн мог бы вдохнуть новую жизнь в Мюллера, для которого прошлый сезон был худшим за долгие годы. «Томас тепло меня принял. Он уже предложил мне вместе сыграть в гольф. Уверен, скоро организуем это. Он великолепный игрок», – рассказал на приветственной пресс-конференции Харри.

Как Кейн сыграется с Мусиалой? Могли бы даже играть в одной сборной. Возможно, именно Мусиала как преемник Мюллера создаст связку с Кейном. Вполне вероятны взаимные ассисты и шикарные проходы Мусиалы, пока Харри будет стягивать защитников. Кем еще может быть Кейн? Адресатом для радиоуправляемых забросов Киммиха.

Показательно, что в качестве потенциальных союзников в разном контексте мы упомянули практически всех игроков «Баварии». Только до центральных защитников не добрались (извините, но угловые Кейна все-таки не так хороши, как думал Рой Ходжсон). Это подчеркивает, насколько вариативным набором качеств обладает новая звезда «Баварии».

А есть вообще недостатки и сомнения?

Стандартный набор для любого новичка «Баварии» – адаптация к новой стране и масштабу клуба. Это может помешать, но просчитывать такие вещи трудно. Из игровых опасений выделяется только одно – с 2018-го Кейн не играл в мощной прессинг-системе (разумеется, если не считать предсезонку у Энджа Постекоглу).

Поздний Почеттино, Жозе Моуринью, Нуну Эшпириту Санту, Антонио Конте выбирали другой путь. Самый дотошный зритель «Тоттенхэма» Михаил Елисеев отмечал это в итоговой колонке по карьере Харри в клубе: «Еще два компонента в системе Постекоглу, в которых «Тоттенхэм» должен прибавить без Кейна – интенсивность и эффективность прессинга и контрпрессинга. В последние годы Кейна все чаще освобождали от оборонительной работы, он меньше вовлекался в давление».

Некоторые случаи мы отдельно разбирали. Например, в северолондонском дерби это прямо повлияло на результат (разбор тут) – последние тренеры «Тоттенхэма» учитывали это и адаптировали команду. Часто адаптацией была более умеренная игра без мяча всей команды. Это не стиль «Баварии» и Тухеля.

Высочайшее давление – часть ДНК «Баварии» при любом тренере за последние 10 лет. Оно важно и для Тухеля. Одна из первых вещей в его списке дел. В «Челси» после второго матча в клубе он хвастался: «Думаю, болельщики должны быть довольны увиденным: мы совершили 16 возвратов мяча на чужой трети, что служит доказательством нашей смелости и энергичности». В «Баварии», наоборот, жаловался, что получил уставшую команду без физики, из-за чего не может воплощать идеи.

Степень разгрузки Кейна от прессинга нужно просчитывать и регулировать. Вероятно, Тухель найдет вариант, в котором Харри включается интенсивно, но на короткие отрезки, а основная работа на других. Англичанин вполне способен справиться. Вряд ли проблема станет фатальной, но потребуются взаимные адаптации.

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«Бавария» вряд ли заканчивает работу в трансферное окно (обязательно нужно решить вопрос по вратарю; Тухель еще хочет чистую шестерку, Киммиха он таковым не считает). Тем не менее клубный трансфер уже оформлен.

Фото: Gettyimages.ru/Daniel Kopatsch; David Klein/imago sportfotodienst, Sven Hoppe/dpa, IMAGO/Jan Huebner, Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press