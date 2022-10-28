Месси еще никогда не был так счастлив в сборной. Хватит ли этого для чемпионства?

Вадим Лукомский – о последнем шансе Лео.

Сборная Аргентины подходит к чемпионату мира с 36-матчевой серией без поражений (25 побед, 11 ничьих). На турнире команда Лионеля Скалони может побить рекорд Италии Роберто Манчини (37 игр). Кстати, эта Италия была одной из команд, убедительно уничтоженных в ходе серии, – 3:0 в Финалиссиме.

О шансах Аргентины на титул говорят даже не шепотом. Букмекеры сделали команду вторым фаворитом после Бразилии. Еще более интересный феномен – движение «если не мы, то пусть выиграет Месси». Желать успеха 35-летнему Лео в его последнем (не факт, кстати, но сейчас все, включая Месси, так говорят) походе за кубком стало мейнстримом.

Экс-тренер аргентинца в «Барселоне» Луис Энрике сформулировал так: «Если Испания не выиграет чемпионат мира, то я хотел бы увидеть победу Аргентины. Будет несправедливо, если Месси завершит карьеру без Кубка мира. Но все-таки я бы предпочел победу Испании. Тем более, у меня ощущение, что Месси может сыграть и на следующем турнире».

Переживает за Лео и Пеп Гвардиола. «В один из моих первых дней в клубе Пеп, Родри и португальцы обсуждали, у кого лучшие шансы выиграть ЧМ. Они вспоминали Португалию, Францию, другие европейские сборные, а потом Пеп говорит: «А знаете, у кого на мой взгляд лучшие шансы?» Все молчат, а он указывает на меня», – вспоминал аргентинский нападающий Хулиан Альварес.

«Месси – это футбольный Роджер Федерер. Разве есть в мире люди, которым не нравится, как Федерер играет в теннис? Он превосходен. Месси из этой категории – даже круче. Мы обязаны ценить его. Его любят во всех странах, а не только в Аргентине. Не уверен, что мы увидим кого-то, похожего на него, в будущем», – резюмировал Скалони.

Какие приемы использует Аргентина для сочетания тактического баланса с гением Лео? Какие шансы у команды в Катаре?

Ключевая идея Скалони – адаптации в стиле Эрнесто Вальверде. На уровне сборных вполне рабочий вариант

После победы на Копе у нас был подробный текст о форме, роли Месси и адаптациях под него. В этом разделе вспомним краткое содержание прошлых серий (вот полная картина), а потом обсудим, что изменилось за последние полтора года.

«Мы все идем за нашим лидером Месси. Он делает разницу, а мы должны ему помогать», – сформулировал ключевой принцип Лаутаро Мартинес. Такое преклонение есть и у тренера: «У меня закончились комплименты для Месси. Трудно подбирать слова для описания его гения. Все, что он выдает, – уникально. Счастье – иметь его в команде. Счастье – наблюдать за его игрой. Я могу только благодарить и благодарить его».

Эти восторги хорошо отражаются в степени и количестве адаптаций под Месси. За базис Скалони взял вариант «Барселоны» времен Эрнесто Вальверде. Вот главные сходства: гибридная схема (4-4-2 при обороне, 4-3-3 в атаке), которая дает надежность без необходимости постоянно прессинговать, но в то же время позволяет Месси получать мяч в удобных зонах (правый фланг/полуфланг) и создает ему варианты.

В «Барселоне» трансформация выглядела так – Иван Ракитич становился правым полузащитником, а один из игроков атакующей тройки опускался на левый фланг:

На Копе Аргентина Скалони делала примерно то же самое – только фланг трансформации был другим. Джованни Ло Чельсо становился левым полузащитником, а из атакующей тройки на правый фланг отходил трудяга Анхель Ди Мария:

Важный момент: Ло Чельсо не сыграет на ЧМ, но сами механизмы не теряют актуальности: Скалони пытается найти ему прямую замену. Один из вариантов – Алексис Мак Аллистер из «Брайтона», которого обсудим ниже.

Копирование «Барсы» Вальверде – это не гениальная инновационная идея, но такие перестроения создают среду, которая удобна для раскрытия гения Месси и хорошо ему знакома. Добавьте к этому особенности футбола сборных, где не так уж много трудных отлаженных тактических систем, – и поймете, почему такой футбол дает солидный шанс на успех почти с любым соперником (особенно, если Лео в форме).

Большой объем работы в таком сценарии ложится на центральную зону. Одну из позиций там занимает Леандро Паредес (важен для контроля центра при владении), следовательно, при обороне и прессинге большая ответственность у его партнера. Родриго де Пауль хорошо понимает эту роль и объяснял ее в интервью The Guardian:

«В Италии меня научили тактическому чтению эпизодов и качеству, которое там называют покрытием зоны за счет физики. Скалони понимает это и доверяет мне важную работу. Она помогает команде страховать Паредеса и помогать Месси. Это покрытие позволяет мне прессинговать крайнего защитника, но в то же время прикрывать центр. С чем можно сравнить эту роль? Я как запасная шина. Важные игроки зависят от моего наличия.

Я без проблем проделываю эту работу. Надевая футболку сборной Аргентины, буду делать все, что требуется, чтобы носить ее. Всему свое время: иногда нужно подключаться вперед и забивать, иногда давать смелые пасы, а иногда помогать Лео оставаться свежим для атакующих действий и помогать Паредесу. Я дополняю их. Больше всего мне нравится пасовать, но иногда нужно стелиться в подкатах. У меня нет с этим проблем, как и стремления любой ценой оказаться на первых полосах газет».

С мячом все у Аргентины строится вокруг Месси. Выделяются два варианта. Первый – использование правого полуфланга (любимой созидательной зоны Месси). Второй – свобода Месси, которую он использует для опускания в опорную зону за мячом, откуда начинает сольный проход. На последней Копе Лео обновил личные рекорды по проходам, за которыми следовал удар или пас под удар.

Задача команды – кормить Лео. Либо доставлять ему мяч в любимую для созидания зону, либо передавать ему мяч и открываться после опусканий Лео поглубже. Важная часть адаптаций – максимально активная роль левого защитника. Именно на него Месси удобнее всего закидывать с обострением (помните легендарные закидушки на Жорди Альбу?). Сейчас эту роль исполняют Маркос Акунья и Николас Тальяфико.

Другие варианты тоже создаются, но этот прямо обязательный и ключевой. Левый защитник получает полную свободу для таких рывков, а команда адаптируется – включая намного менее активную роль правого крайнего (более осторожен, порой остается третьим центральным, помогает встречать контратаки).

Аргентина выиграла Копу-2021, так как Скалони добился максимального комфорта для Месси. В сборной был простой, но эффективный тактический баланс – и вообще не было фигур, способных оспорить богоизбранность Месси (ни в плане авторитета, ни в плане тактики). На ЧМ идет эта же команда, только с большей уверенностью и косметическими преобразованиями.

В чем ключевые изменения после Кубка Америки?

За последние полтора года Скалони серьезно продвинулся в двух направлениях.

1. Апгрейд прессинга.

На Копе Аргентина оказывала лишь ситуативное давление, а чаще всего садилась в описанные 4-4-2. За последний год Аргентина стала более прессингующей командой. Косвенным отражением служит показатель PPDA (9,97) и цифры самого Месси, который почти в два раза чаще и два раза успешнее, чем в клубе, вступает в отбор и на 48% чаще делает подборы.

Большинство прессингующих команд строят давление вокруг слаженности постоянных механизмов. Аргентина Скалони – исключение. Они готовы применять разные вариации прессинга, адаптированные под Месси. Идея в том, что Лео играет против уязвимого звена соперника (игрока, который хуже всех на мяче). Его можно накрывать менее интенсивно (хотя по возможности Месси старается), а остальных на себя берут трудяги-партнеры.

На практике это означает, что в одном матче Аргентина может выстраивать прессинг так, что Лео действует по опорнику, а на защитников давят нападающий и выдвигающийся Ди Мария:

В другом случае мишенью для Месси выбирается центральный защитник. Это ведет к другим реакциям партнеров – на опорников выдвигаются Паредес и Де Пауль, а Ди Мария готов душить крайнего защитника:

Кроме готовности давить чаще и прогресса в вариативности, у Аргентины есть кадровые апгрейды под прессинг. Алексис Мак Аллистер и Хулиан Альварес могут стать основными на ЧМ. Оба выделяются в стадии давления.

Полузащитник «Брайтона» начинал карьеру в роли десятки, но у Грэма Поттера опустился глубже и сильно прибавил без мяча. «Я развился в «Брайтоне» благодаря Грэму. Тренерский штаб сильно помог мне в прогрессе при оборонительной фазе игры. Я сильно благодарен, так как стал сильнее как игрок», – рассказывал Алексис. Косвенным отражением его прогресса служит 5-е место в АПЛ по отборам+перехватам, хотя он даже не чистый разрушитель. Просто хорошо работает именно в прессинге.

«Альварес – особенный игрок. Меня поражает его работоспособность. В этом отношении он напоминает мне Габи Жезуса. Он потрясающе агрессивен без мяча», – восторгался Гвардиола. Хулиан, прошедший прессинг-школу Марсело Гальярдо в «Ривере», уже сейчас входит в топ лучших нападающих мира в плане работы на команду.

Альварес и Мак Аллистер далеко не железные игроки старта, но могут выступать маркерами того, что команда собирается сделать особую ставку на прессинг. Также не забываем про Де Пауля, который делает эту работу уже давно и даже официально провозгласил себя телохранителем Лео, и Ди Марию, который сделал карьеру на гибридных ролях и раскрытии потенциала еще более звездных партнеров (хотя сам обладает талантом звезды).

2. Меньшая роль Месси в продвижении.

Полтора года назад Леандро Паредес открыто рассуждал о важности вариативности в стадии владения: «Мы с Родри Де Паулем в обязательном порядке бросаем взгляд на Лео перед каждым действием – стараемся находить его в ситуациях, из которых он извлечет преимущества. Думаю, наличием такого игрока нужно максимально пользоваться, но в то же время пас на него не всегда лучший вариант. Нужно с умом подходить к таким решениям».

Скалони, конечно, не ограничивает свободу Лео, но продвинулся в создании структуры владения и альтернативных вариантов для продвижения. Теперь частым при владении становится вариант 3-1-5-1:

За ширину отвечают левый защитник Акунья и правый вингер Ди Мария. Правый защитник Хуан Фойт остается третьим центральным и подключается лишь эпизодически (он идеально исполнял идентичную роль в «Вильярреале» Уная Эмери). Опорную зону соперника заполняют Мак Аллистер (приходит с левого фланга), Де Пауль (поднимается из опорной) и Месси (оказывается в любой зоне – в правом полуфланге).

Аргентина неплохо двигает мяч в этой структуре. Когда получается, команда находит Месси в более острой позиции. Объем работы Лео по продвижению снижается, объем креативной работы повышается. Месси – гений, который умеет и то, и другое (возможно, лучше всех в мире), но от пропорций зависит, насколько опасна вся команда. По мере прогресса в структуре владения Аргентина стала опаснее в атаке.

И все-таки: Аргентина готова выиграть ЧМ?

Великий уругвайский писатель Эдуардо Галеано однажды подметил: «Я люблю Месси, потому что он не думает, что он Месси».

Такой подход делал Лео идеальным игроком для «Барселоны», где долгое время была гармония между его гениальностью и командными механизмами. В то же время это вступало в конфликт с аргентинской футбольной культурой – культурой героя, которую олицетворяет Марадона. Месси неизбежно проигрывал не только потому, что конкурировал с мифом, но и потому что при сравнениях использовался шаблон, который не способен полностью передать его таланты (геройский шаблон).

Это приводило к неизбежному конфликту – он не мог принять уготованную ему роль, а болельщики проявляли избирательную слепоту с целью оценивать его только в рамках этой роли. Пиком стало временное завершение Лео карьеры в сборной в 2016-м. «Я всегда чувствовал поддержку аргентинцев, но часть Аргентины всегда сомневалась во мне. Они скептически оценивали каждый мой шаг», – делился в недавнем интервью Месси.

Кажется, при Скалони Аргентина максимально приблизилась к разрешению вечного противоречия. Со стороны сборной пришло осознание, что Месси не Марадона – и тащить команду должен по-своему (были созданы знакомые ему механизмы). Месси в свою очередь научился жить с осознанием, что он Месси. Он принял роль мессии – и кайфует.

«Я знаю его только как футболиста, но он настоящий бог футбола. Для меня честь быть его партнером и соотечественником. Он всегда помогает молодежи, он очень скромный и сдержанный парень. Я считаю его лучшим футболистом мира, и играть рядом с ним всегда здорово», – делился впечатлениями Кристиан Ромеро.

«У нас лучший капитан из всех возможных. И сейчас я говорю не о его футбольном уровне – это вообще не обсуждается. Я говорю о Лео как о человеке и проводнике идей команды – здесь ему тоже нет равных. Когда ты в команде с Месси, все сразу становится проще», – рассказывал Родриго де Пауль.

Лучшим индикатором принятия Лионелем этой роли служит контраст в его игровом времени за клуб и сборную. В отборе и сопутствующих товарищеских матчах за последний цикл Лео играл чаще всех:

Месси не хочет терять даже мгновения товарищеских игр за Аргентину. Любые пограничные ситуации с его здоровьем решаются в пользу готовности играть. В прошлом сезоне за «ПСЖ» он провел лишь 63,0% от общего времени. В прошлом отборе к ЧМ – 55,6%. Раньше Месси получал удовольствие в «Барсе», а в сборной отдавал долг. Теперь все наоборот: отдает долг в клубе, а кайфует в сборной. Исключением может показаться статистика в «ПСЖ» в этом сезоне – 83,5%, но не секрет, что один из мотивов тут – зимний ЧМ, к которому нужно было подойти в оптимальной форме.

«Я научился по-новому получать удовольствие от футбола. Возможно, из-за возраста и того факта, что моя карьера подходит к концу. Я сильнее наслаждаюсь каждым моментом, ежедневной рутиной в клубе и каждой поездкой в сборную», – признавался Лео.

Смена парадигмы клуб-сборная, переход Месси на финальный этап карьеры, выигранный с Аргентиной трофей – эти факторы сильно помогли Лео поменять отношение к сборной. Никогда еще он не был так счастлив в сборной. Этот аспект ключевой в оценке шансов Аргентины. Команда Скалони не безупречна.

Сам Месси признался, что, несмотря на отличную форму, команда редко тестировала свои возможности против европейских соперников. На удачной Копе сборная ни разу не оказывалась в ситуации, когда нужно отыгрываться (в теории очень неудобный сценарий – с их стилем и Паредесом в опорной). Факт зависимости от Месси (пускай ему и создают условия) тоже в ретроспективе может выглядеть слабостью.

Эта Аргентина – лучшая по стабильности и игровому рисунку за всю эпоху Месси в роли лидера сборной. В эту эпоху входит финал, в котором команда была в одном промахе Гонсало Игуаина от кубка. Аргентина Скалони сильнее той команды Алехандро Сабельи, но это не гарантия победы на ЧМ. Так уж устроен этот турнир. Аргентина – в пуле фаворитов, но исход решат мелочи и, возможно, просто везение.

Фото: Gettyimages.ru/Alexandre Schneider / Stringer , Wagner Meier / Stringer, Pedro Vilela / Stringer, Elsa, Natacha Pisarenko – Pool ; REUTERS/Amr Alfiky ; globallookpress.com/Mutsu Kawamori/AFLO