Звезды саудовской лиги и их жены селятся в соседнем Бахрейне – это самая свободная арабская страна

Денис Пузырев снял паранджу.

Неожиданным бенефициаром массового отъезда футбольных звезд в Саудовскую Аравию стал Бахрейн – маленькое островное государство в Персидском заливе. Как сообщают британские таблоиды, именно в Бахрейне живут многие жены и подруги звездных футболистов, а также члены их семей. Значит, какая-то часть саудовских миллионов осядет там.

Причина – в Бахрейне де-факто отсутствуют все те жесткие ограничения, связанные с религией. Там можно свободно покупать и пить алкоголь, веселиться в ночных клубах и носить привычную европейскую одежду вплоть до шорт и коротких (в рамках разумного) юбок не только на закрытой территории частных вилл, но и в любом общественном месте (за исключением мечетей, но вряд ли это расстроит кого-то из жен футболистов).

Как же так вышло, что в самом сердце региона, живущего в соответствии с жесткими законами шариата и с прописанными в Коране бытовыми ограничениями появилась страна с настолько свободными нравами?

Альтернатива жестким правилам Саудовской Аравии находится всего в 70 километрах

Строгость запретов в Персидском заливе не везде одинаковая. В Дубаи, ставшем за последние два с половиной десятилетия крупнейшим деловым и туристическим центром региона, для многочисленных экспатов созданы условия легкой адаптации, а многие религиозные запреты прощаются. Однако Саудовская Аравия до сих пор остается страной с самым традиционным законодательством. Там действует полный запрет на алкоголь и не найти шумных вечеринок. В 2019-м году в Джидде первый в стране ночной клуб (организаторы даже получили для него сертификат «халяль» – так в исламском мире называется все, что допустимо с точки зрения религии) закрылся в первый же день работы решением Управления по развлечениям в Саудовской Аравии.

Приехавшие из Европы и Латинской Америки футболисты в Саудовской Аравии подстраиваются под местные порядки, что не всегда легко.

«Бразильцу невероятно сложно адаптироваться к традициям арабского мира, – рассказывал в интервью бывший полузащитник клуба «Аль-Наср» (в нем сейчас выступает Роналду) Рафаэл Бастос. – Самое тяжелое – пережить Рамадан, когда в городах закрыто абсолютно все: рестораны, магазины. Приходится сидеть дома и читать новости в интернете. Тренировался я всего раз в день, но занятия начинались в 11 вечера. А потом обедал в 2 часа ночи! Иногда на часах полпервого, а я все еще на тренировке. Арабские футболисты обычно шутят над легионерами, предлагают следовать их традициям. Но это невозможно, к такому распорядку лишь местные привычны. О культурных различиях я вообще мог бы книгу выпустить».

Звезды-легионеры новой волны терпят и только познают все запреты.Но их жены и подруги, привыкшие к определенному образу жизни в Европе, уже не в восторге от правил Саудовской Аравии. Например, португальские журналисты со ссылкой на источники в окружении семьи Криштиану Роналду сообщали, что Джордине Родригес совершенно не по душе жизнь в этой стране и она рассчитывает, что Криштиану не станет до конца отрабатывать контракт на 2,5 года.

И для них агенты, которые сопровождают переезд футбольных звезд в Саудовскую Аравию, предлагают компромиссное решение – жить в Бахрейне. Во-первых, от Бахрейна до Саудовской Аравии – ничтожное расстояние. Даммам, где базируется клуб Стивена Джерарда «Аль-Иттифак» с Фабиньо и Джорджем Хендерсоном в составе – в 70 км от столицы Бахрейна Манамы (с островным Бахрейном Саудовскую Аравию связывает 25-километровый мост короля Фахда). До Эр-Рияда, который представляют четыре команды – 460 км, всего час на самолете.

А во-вторых, в Бахрейне есть все, чего не найти в Саудовской Аравии: в огромных ночных клубах играют лучшие диджеи и алкоголь льется рекой, для любителей футбола работают пабы и спорт-бары с пивом. Дресс-код в публичных местах (кроме мечетей) де-факто отсутствует. Для шопинга открыты огромные моллы с бутиками всех мировых люксовых брендов, а приватные виллы по роскоши не уступают саудовским.

Бахрейн во многом напоминает Дубаи в миниатюре – по размерам он гораздо компактнее, и жители не ощущают давления большого мегаполиса, с чем сталкиваются резиденты города в ОАЭ. Но есть и более глубинные различия – либерализм Бахрейна не продукт экономического развития последних десятилетий, как в Дубаи, а следствие исторических процессов, которые шли на этом небольшом островке и вокруг него на протяжении нескольких тысячелетий.

Бахрейн уже пять тысяч лет – международный торговый хаб. Здесь исторически с уважением относятся к иностранцам и не навязывают правил

Судьбу Бахрейна предопределило его географическое положение. Небольшой островок с площадью меньше Москвы в пределах МКАД с древнейших времен был центром международной торговли – он находился на пересечении торговых путей, которые связывали Месопотамию (современный Ирак) и Индию. Упоминания о Бахрейне как процветающей богатой стране под названием Дильмун содержатся еще на шумерских глиняных табличках III-го тысячелетия до нашей эры (то есть почти 5 тысяч лет назад!) – а это одни из самых ранних письменных документов, дошедших до наших дней.

На остров съезжались торговцы из разных стран, исповедовавшие разные религии и представлявшие разные культуры. Их объединял бизнес – стремление заработать. Поэтому основы толерантного отношения к чужестранцам заложены в Бахрейне еще несколько тысячелетий назад. Остров был не только торговой площадкой – в прибрежных водах Персидского залива находятся крупнейшие колонии жемчужных раковин, а жемчуг всегда был главным местным экспортным товаром. О бахрейнском жемчуге упоминают еще древнегреческие историки.

Разумеется, за контроль над островом всегда шла борьба между правителями сопредельных крупных государств. Бахрейн захватывали то вавилоняне, то арабы-бедуины, то персы. Арабская династия Аль-Халифа, которая правит страной до сих пор, пришла к власти в конце XVIII века, вытеснив очередных персидских правителей, превративших некогда процветавший остров в место высылки больных проказой и венерическими заболеваниями. Род Аль-Халифа принадлежал к клану из соседнего Катара. Захватив Бахрейн, первый шейх из рода Аль-Халифа продолжал жить в Катаре, приезжая в Бахрейн только на лето. Эта историческая связь объясняет тот факт, что флаги современных Катара и Бахрейна так похожи: катарский флаг более вытянутый, красный цвет на нем более темный, а число зубцов – больше (9 против 5).

Власть династии Аль-Халифа в Бахрейне была не слишком устойчивой: легитимность новых правителей сомнительна, на остров претендовали ваххабитские племена из соседней Аравии и персы. К тому же местное население Бахрейна было шиитами, а род Аль-Халифа – суннитами, что не добавляло шейхам симпатий внутри страны.

Ситуацией воспользовались англичане: они предложили правителям Бахрейна сделку – военную помощь против соседей и внутренней оппозиции, а взамен права на контроль за всей внешнеполитической деятельностью страны. С середины XIX века Бахрейн, по сути, стал британской колонией – шейхи номинально сохраняли власть, но все действия согласовывали с Лондоном.

У британцев в Бахрейне были совершенно прагматичные интересы – военная база в Персидском заливе, а также хаб для контроля за торговлей в регионе. Кроме того, они получили частичный контроль за добычей жемчуга, который в XIX веке вошел в моду в Европе – жемчужины из Бахрейна стоили дороже бриллиантов.

В 1920-х англичане инициировали в Бахрейне масштабные реформы, которые и заложили современные принципы. Причиной стал рост внутренней напряженности – шейхи Аль-Халифа, которые гарантировали британское присутствие в Бахрейне, не пользовались поддержкой большинства населения страны. Королевская семья присваивала основную часть налогов – причем платили шииты, а сунниты были от них освобождены. Суды и полицию также контролировали сунниты, и шиитское большинство фактически было лишено прав и государственной защиты. В таможенной службе, еще одном важном источнике пополнения государственной казны, процветала коррупция.

Англичане до этого не вмешивались во внутреннюю политику страны, но тут посчитали, что дело идет к революции, в случае успеха которой им вряд ли удастся удержаться в Бахрейне без большого кровопролития. В качестве альтернативы репрессиям они провели реформы, во многом копирующие порядки Европы.

Судебная реформа обеспечила выборность судей и их независимость от государства (безопасность гарантировали англичане). В итоге многие бахрейнцы стали чаще решать споры в гражданских судах, а не в религиозных шариатских. В ходе реформы полиции англичане просто разогнали всех действовавших сотрудников: все они были арабами-суннитами, и шииты не без оснований считали, что те относятся к ним предвзято. На замену англичане просто привезли в Бахрейн из Индии пенджабцев с опытом службы в британской армии.

Реформа образования обеспечила гражданам Бахрейна равный доступ к образовательным услугам. До сих пор бахрейнские школы и университеты считаются лучшими в регионе. Реформа жемчужной отрасли дала больше прав ловцам жемчуга, которые до этого жили на положении бесправных рабов. Реформа таможни положила конец коррупции – англичане просто взяли ведомство под контроль, а все таможенные платежи поступали на особый счет в лондонском банке. Шейхи могли распоряжаться этими деньгами, но только под контролем англичан. Самому шейху и его ближайшим родственникам назначили фиксированные зарплаты вместо бесконтрольного распоряжения всеми деньгами государства.

Чтобы правящая династия не чувствовала себя обделенной, англичане провели в Бахрейне в их интересах и земельную реформу – составили подробную кадастровую карту страны, определив участки в собственность их пользователям. Однако больше половины земель оказались бесхозными – эту землю признали государственной (то есть де-факто собственностью Аль-Халифа). Шейхи получили законное право сдавать эту землю в аренду и иметь существенную прибавку к зарплате.

Бахрейн богат нефтью, но он еще и международный финансовый центр

Бахрейн был первой страной в Персидском заливе, где запустилась промышленная добыча нефти. Если в соседних Саудовской Аравии и Катаре разработка нефтяных месторождений началась после окончания Второй Мировой войны, то в Бахрейне – еще в 1932-м.

Продажа нефти до сих пор – главный источник дохода, обеспечивая до 60% бюджета страны. Однако именно в Бахрейне первыми поняли, что зависимость государства от нефтедобычи не самый оптимальный путь для развития. Тем более, запасы нефти в Бахрейна существенно уступали месторождениям соседей.

И бахрейнцам помог случай – в 1975-м в Ливане началась гражданская война, которая растянулась на полтора десятка лет. До ее начала столица Ливана Бейрут был главным финансовым центром на Ближнем Востоке – в нем находились штаб-квартиры крупнейших банков и компаний, работающих в регионе.

Боевые действия прямо в городских кварталах Бейрута заставили банкиров искать более спокойную гавань. Главными критериями при выборе были благоприятное налоговое законодательство и комфортная среда для сотрудников компаний с минимум основанных на религии ограничений. И Бахрейн подошел идеально. После обретения независимости от Великобритании в 1971 году правительство страны отменило все корпоративные налоги для всех компаний, не связанных нефтяным сектором. Кроме того, в независимом Бахрейне сохранилось большинство либеральных свобод, введенных еще англичанами, а английский язык сохранил статус государственного.

Уже на протяжении четырех десятков лет Бахрейн традиционно занимает ведущие места в рейтингах «лучшие страны для экспатов». Здесь живут и сотрудники многочисленных транснациональных компаний с офисами в столице Бахрейна Манаме, и те, чья работа находится в других странах Персидского залива с более строгими правилами.

По выходным население Манамы увеличивается почти вдвое – из соседней Саудовской Аравии сюда в поисках развлечений приезжают молодые арабы, которым нравится более бурная ночная жизнь Бахрейна. С большой долей вероятности уже скоро в роскошных ночных клубах бахрейнской столицы можно будет повстречать и звезд футбола с их подругами и окружением. Вряд ли такие парни, как Неймар, согласятся полностью поменять образ жизни в обмен на сказочные саудовские миллионы.

Тем более что лететь всего час.

Фото: East News/AP Photo/Amr Nabil, AP Photo/Hasan Jamali; commons.wikimedia.org/European Space Agency; instagram.com/georginagio; instagram.com/fsbahrain