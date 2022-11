25 лет назад английские фанаты объединились, чтобы спасти «Брайтон». Одним из владельцев стал диджей c треком из FIFA 99

Внутри – лекция по электронной музыке от Дениса Пузырева.

Яркий старт «Брайтона» – один из главных сюжетов начала сезона в АПЛ. Клуб с юга Англии снова победил «Манчестер Юнайтед», отпустил Грэма Поттера и весь тренерский штаб в «Челси», а затем разгромил этот «Челси» и чуть не обыграл в гостях «Ливерпуль» (3:3!). Де Дзерби продолжил дело Поттера – «Брайтон» по-прежнему один из самых интересных и симпатичных проектов лиги.

Главными творцами успехов нынешнего «Брайтона» справедливо называют Грэма Поттера, отработавшего в клубе три ярких сезона, и владельца Тони Блума, внедряющего в своих проектах революционные системы менеджмента и подбора персонала. Но всего этого могло и не быть – 25 лет назад «Брайтон» оказался на грани потери профессионального статуса и лишился стадиона, став бездомной командой на долгих 14 лет.

Все могло закончиться печально, если бы не мода на электронную танцевальную музыку, одним из признанных центров которой был город Брайтон.

Дедушка нынешнего владельца «Брайтона» умер в клубном автобусе по дороге на выезд

Брайтон – это такой английский Сочи. Главный курорт страны на побережье Ла-Манша. Год назад Sports.ru уже подробно писал о брайтонской специфике. Повторим главное.

В конце XVIII века Брайтон был заурядной рыбацкой деревушкой, судьба которой радикально изменилась после того, как наследнику британского престола, будущему королю Георгу IV, врач рекомендовал проводить больше времени на морском побережье.

В те времена понятия пляжный отдых не существовало в принципе – представители высшего света отдыхали в собственных замках, где развлекались охотой и пирами, а поправить здоровье ездили на минеральные источники. Лечение морским воздухом воспринималось как экзотика, но молодому принцу пришлось по душе. Он выкупил участок земли и приказал построить в Брайтоне резиденцию – королевский павильон довольно безумного вида, который сегодня главная туристическая достопримечательность города.

Вслед за принцем в Брайтон стали приезжать и другие молодые аристократы, и место стало модным среди высшего британского света. Дальше город развивался как типичный курорт – толпы отдыхающих летом и индустрия, ориентированная на обслуживание приезжих – бары, ночные клубы, казино. В подобных городах успешные футбольные клубы можно встретить не слишком часто. Можно вспомнить разве что французскую «Ниццу» и испанский «Реал Сосьедад».

Не был исключением и местный «Альбион». Он был основан еще в 1902 году, но до середины 1970-х не имел сколько-нибудь заметных достижений, проводя большую часть сезонов в третьем по силе английском дивизионе.

Ситуация стала меняться в начале 1970-х – туристический бизнес переживал подъем, а Брайтон как самый известный и престижный курорт страны стал приносить огромные доходы девелоперам: строительство недвижимости на растущем рынке – это всегда очень выгодно. Одним из таких успешных брайтонских девелоперов был 40-летний Майк Бэмбер. Он не только строил недвижимость на продажу, но и владел популярными среди состоятельных туристов ночными клубами в центре города.

Денег у Бэмбера хватало, и в 1972-м он выкупил футбольный клуб «Брайтон энд Хоув Альбион», болтавшийся в середине третьего дивизиона. И не просто выкупил, а пригласил тренировать Брайана Клафа и Питера Тейлора – легендарный тренерский тандем, который в предыдущем сезоне привел к титулу «Дерби Каунти».

Брайан Клаф, Майк Бэмбер, Питер Тэйлор и Харри Блум

«Это был прекраснейший человек – лучший президент клуба, с кем я когда-либо работал, – вспоминал Клаф о Бэмбере в мемуарах. – Если бы он был сегодня жив и предложил бы мне работу, то я бы наверняка согласился, хотя уже не планировал никого тренировать».

Правой рукой Бэмбера в клубе был его заместитель Гарри Блум – дедушка нынешнего владельца «Брайтона». Блум-старший занимался продажей машин и владел несколькими отелями в городе. Но при этом, как вспоминал бывший тренер «Брайтона» Алан Маллери, бизнесмен был погружен в дела футбольного клуба 24 часа в сутки. Гарри Блум скончался от инфаркта в клубном автобусе в 1980 году, когда команда ехала на выездной матч с «Дерби». Он был тем самым человеком, кто впервые привел на стадион 8-летнего Тони Блума.

При Бэмбере и Блуме-старшем «Брайтон» впервые поднялся в элитный дивизион английского футбола, где провел четыре сезона с 1979 по 1983 год. Однако следствием повышения в классе, стали долги, которые стал копить клуб. К 1984 году, когда Бэмбер объявил об отставке, долг «Брайтона» составлял уже около миллиона фунтов. При следующем собственнике – владельце крупнейшей брайтонской типографии Брайане Бедсоне – долг продолжал расти, несмотря на сокращение клубных расходов и распродажу лидеров.

Спасители «Брайтона» оказались его злейшими врагами

В апреле 1993-го «Брайтон», опустившийся к тому времени в Лигу 1 (третий дивизион) оказался перед перспективой банкротства и расформирования. И в этот момент в клубном офисе появились Грэг Стенли и Билл Арчер – владельцы второй по величине в Британии сети товаров для дома Focus DIY. Они выложили на стол 800 тысяч фунтов, и клуб был спасен.

Болельщики были в восторге: да, клуб играл все хуже, но важнее было просто сохранить его. В тот момент они еще не догадывались, что «спасители» Стенли и Арчер уже начали воплощать в жизнь план, ради которого и был спасен «Брайтон». Спасшие клуб 800 тысяч фунтов были оформлены как кредит под залог стадиона «Голдстоун Граунд», на котором «Брайтон» играл с момента основания в 1902 году.

Правда вскрылась летом 1995 года благодаря расследованию местной газеты Argus. Залог стадиона за кредит, выданный владельцами клубу, оказался не самой ужасной новостью. Журналисты Argus узнали, что хозяева по-тихому внесли изменения в устав клуба, наделив самих себя полномочиями распоряжаться имуществом в собственных интересах в случае банкротства «Брайтона».

Билл Арчер утверждал, что газетчики все неправильно поняли, и сверхполномочия нужны правлению для того, чтобы иметь больше свободы для привлечения средств, необходимых для спасения клуба. Но его никто не слушал. Фанаты пришли в ярость. Они были уверены, что все это изначально задумано для того, чтобы обанкротить «Брайтон», продать стадион вместе с землей и положить деньги себе в карман.

Сам стадион «Голдстоун Граунд» на 11 400 зрителей был ветхой, морально устаревшей развалюхой, который сам по себе практически ничего не стоил. Дело было в земле. В 1902-м, когда создавался «Брайтон», его стадион находился даже не в черте города, а в соседней деревушке Хоув (отсюда и название «Брайтон энд Хоув Альбион»). Однако 95 лет спустя все выглядело совсем по другому – Брайтон разросся, а Хоув стал его районом. И стадион, когда-то построенный на отшибе, оказался в центре бурлящего современного квартала главного английского курорта, где каждый клочок свободной земли был почти буквально на вес золота.

Предчувствия не обманули болельщиков: скрывать правду было уже бессмысленно, и правление официально объявило о сделке – «Голдстоун Граунд» продали девелоперам. При этом схема продажи была весьма мутной – сначала Арчер от лица клуба продал участок со стадионом компании Chartwell Land за 7,4 млн фунтов – большая часть суммы пошла на покрытие клубных долгов. А уже через год новый владелец перепродал участок фирме Abbey Life Assurance за 23,86 миллиона фунтов. И с этой суммы клуб уже не получил ни пенни. Сейчас на месте стадиона находится большой торговый центр «Голдстоун».

Болельщики вышли на тропу войны

Новости о предстоящем сносе стадиона положили начало одному из самых эпичных противостояний болельщиков и владельцев клуба в футбольной истории Англии. В начале все ограничивалось достаточно мирными протестами – баннерами и фанатскими зарядами с трибун против клубного руководства. На этом фоне команда играла кошмарно и завершила сезон 1995/96 на 23-м месте в Лиге 1 (третий дивизион), вылетев таким образом в Лигу 2 – на самое дно профессионального английского футбола.

Последний домашний матч против «Йорка», который должен был стать последним и в истории «Голдстоун Граунд», не был доигран – болельщики выбежали на поле, сломали ворота и долго скандировали оскорбления в адрес владельцев. Полиция не торопилась пресекать беспорядки – полицейские сами были из Брайтона и разделяли возмущение фанатов.

С этого момента протесты становились все более радикальными. Новый сезон «Брайтон» все же начал на «Голдстоуне» – с «Портсмутом», с которым велись переговоры об аренде их арены «Фраттон Парк», договориться не удалось, и девелоперы согласились отложить стройку – за 480 тысяч фунтов, которые клуб заплатил за аренду своего уже бывшего стадиона.

За очередной прорыв болельщиков на поле в первом круге «Брайтон» был оштрафован на 2 очка и оказался на последнем месте в Лиге 2 с отставанием в 11 очков от спасительного 23-го места (в те годы в Конференцию вылетала лишь одна команда).

Но результаты команды, кажется, уже мало кого интересовали. Протесты вышли за пределы стадиона. Болельщики устраивали демонстрации против руководства в Брайтоне и Лондоне, организовали кампанию бойкота товаров Focus DIY, они даже приехали в поместье Арчера под Блэкберном (на другой конец страны), чтобы высказать президенту клуба все, что о нем думают. Сам Арчер с момента разоблачения планов по продаже стадиона ни разу не появлялся на «Голдстоуне». За него отдувался гендиректор Дэвид Белотти – бывший депутат британского парламента от либерал-демократов. Сидя в ВИП-ложе, он был вынужден весь матч выслушивать проклятья в свой адрес, а несколько раз ему пришлось сбегать через служебный выход – фанаты периодически пытались прорваться к ложе, принадлежавшей правлению.

Ради спасения «Брайтона» объединились фанаты 65 клубов (включая мадридский «Реал»)

Кульминацией протестов в Брайтоне стала акция Fans United, состоявшаяся 8 февраля 1997 года во время матча с «Хартлпул Юнайтед». Ее придумал болельщик «Плимута» Ричард Воган, который на одном из популярных футбольных форумов в интернете предложил в этот день болельщикам всех клубов приехать в Брайтон и поддержать борьбу местных фанатов с руководством. «То, что произошло с «Брайтоном», когда какой-то богатый парень заполучил клуб, разорил, продал стадион и сбежал с деньгами, может произойти где угодно», – написал Ричард.

Идею подхватили в футбольных интернет-сообществах по всему миру. Однако уверенности в успехе акции не было вплоть до ее начала – в 1997 году интернет еще не был влиятельной силой. В Англии только 5% населения называли себя пользователями интернета, а всего в сети работали чуть более 100 тысяч сайтов.

К тому же речь шла не о каком-то знаменитом клубе с легендарной историей, а об аутсайдере четвертой лиги, все достижения которого сводились к нескольким сезонам в элите и финалу Кубка Англии 1983 года.

Дата подобрали удачно – в европейских чемпионатах был перерыв на игры сборных (Англия 12 февраля играла на «Уэмбли» с Италией отборочный матч ЧМ-98), поэтому большинство клубных фанатов имели возможность съездить в Брайтон. На команды низших лиг, типа «Брайтона», эта пауза в чемпионате не распространялась. Таблоиды (как считали фанаты «Брайтона» – с подачи Арчера) добавили ажиотажа – они писали, что на самом деле вся эта акция лишь прикрытие огромной околофутбольной стрелки, и Брайтон станет местом грандиозной битвы между хулиганами со всей страны. В результате в Брайтон в день акции приехали и журналисты всех крупнейших британских медиа, включая съемочные бригады телеканалов.

В день матча на Брайтон опустился густой туман. Фанаты начали стекаться к стадиону с раннего утра. Все поезда в город были забиты болельщиками разных клубов. Вместе поддержать «Брайтон» ехали фанаты «Вест Хэма» и «Миллуолла», «Юнайтед и Сити», «Эвертона» и «Ливерпуля». На время акций болельщики враждующих между собой клубов забыли о претензиях друг к другу, чтобы продемонстрировать солидарность. Поддержать «Брайтон» приехала группа фанатов их главного исторического врага «Кристал Пэлас», а также «Херефорд Юнайтед» – главного соперника за сохранение места в лиге в том сезоне. «Если мы сохраним место в профессиональном футболе только потому, что «Брайтон» обанкротится, это не принесет пользы никому», – объясняли болельщики «Херефорда» на телевидении.

Уже потом журналисты подсчитали, что в этот день на «Голдстоун граунд» присутствовали фаны 65 клубов. И не только английских. Ассоциация футбольных болельщиков Германии прислала в Брайтон автобус с 30 немецкими фанатами. На стадионе оказались баннеры польских, голландских и испанских клубов. В частности, на западной трибуне был вывешен баннер Real Madrid want Archer out.

Казалось, что даже такая фанатская акция не может решить проблем «Брайтона». Однако она решила все. Матч против «Хартлпула» завершился со счетом 5:0 в пользу «Брайтона» – это была крупнейшая победа команды за 12 лет. После этого воодушевившийся «Брайтон» начал набирать очки (27 в последних 16 играх сезона) и к завершающему матчу нагнал в таблице «Херефорд». Волею календаря именно с ним «Брайтон» должен был сыграть заключительный матч сезона, чтобы определить, кто останется в профессиональной лиге, а кто перейдет в Конференцию.

У «Брайтона» была хуже разница мячей, однако тогда решающим фактором при равенстве очков было число забитых голов во всех играх. А по этому показателю «Брайтон» был впереди на три гола – сказалась рекордная победа в матче Fans United. Так что команду устраивала и ничья. И она ее добилась – в матче, проходившем с преимуществом хозяев, «Брайтон» добыл 1:1 и остался в Лиге 2.

В межсезонье с поста президента ушел ненавистный Билл Арчер и все правление клуба: сказалось давление, которое на него стали оказывать не только местные болельщики, но и крупные медиа. Клуб возглавил местный бизнесмен Дик Найт, которого хорошо знали на трибунах «Голдстоуна» как преданного фаната.

Найт руководил рекламной фирмой, прославившейся разработкой маркетинговой кампании для WonderBra – канадского бренда женского нижнего белья, который разработал революционную технологию бюстгальтеров push-up, делавших женскую грудь визуально больше. Сейчас такая реклама не имела бы шансов – ее создателей обвинили бы в сексизме, но в те времена девиз «секс продает» был мейнстримом глобального маркетинга. Найт выкупил 49% «Брайтона», еще 49% остались у Арчера, остальные – у независимых директоров, рекомендованных Футбольной Ассоциацией для избежания акционерных конфликтов.

После завершения сезона «Голдстоун» все же был снесен, и временным пристанищем для бездомного клуба на два сезона стал стадион «Джиллингема». Проблема в том, что Джиллингем находится в 150 км от Брайтона, и чтобы добраться до новой домашней арены, фанатам «Брайтона» требовалось 2,5 часа на электричке с пересадкой в Лондоне. Но делать было нечего – ничего ближе за цену, которую мог заплатить «Брайтон», не нашлось. Несмотря на это, в сезоне-1997/98 средняя посещаемость условно домашних матчей Брайтона составила 2 328 человек, а в следующем сезоне даже увеличилась после того, как клуб запустил автобусы для болельщиков.

Подъем «Брайтона» стал возможен благодаря моде на электронную музыку

Перед сезоном 1999/2000 в жизни «Брайтона» произошло два важных события. Во-первых, клуб вернулся в родной город. Новое руководство сумело договориться с городскими властями и арендовало стадион «Уитдин». Для футбола, даже в Лиге 2, он подходил мало – это была легкоатлетическая арена с дорожками, единственной трибуной на 1200 зрителей, строительными вагончиками вместо раздевалок и ужасающего качества газоном. Но все же это было лучше поездок в Джиллингем. К тому же клуб выделил 1,8 млн фунтов на скромную реконструкцию – были возведены временные трибуны, увеличившие вместимость до 6 тысяч. На большее денег просто не хватало.

Вторым событием стало подписание контракта с титульным спонсором, который согласился выложить 1 миллион за право размещения на ближайшие восемь лет своего логотипа на футболках аутсайдера четвертого дивизиона. Это был весьма необычный спонсор – не производитель пива, банк или торговец бытовой техникой, как у других команд. Спонсором «Брайтона» стала звукозаписывающая компания Skint Records. И такое партнерство не было случайным.

В Брайтоне, как во многих курортных городах, важной частью местного бизнеса были ночные клубы. Их было много, и за пределами города они имели репутацию по-настоящему модных мест. Дело в том, что Брайтон всегда был шумным молодежным тусовочным городом, куда все ехали оторваться по полной. Публика, предпочитающая более тихий отдых – пенсионеры и пары с детьми – выбирала другой английский курорт Борнмут.

С начала 1990-х главной музыкой британских ночных клубов стал хаус. Этот стиль электронной музыки родился во второй половине 1980-х в андеграундных клубах Чикаго как ответ на коммерциализацию диско – главной музыки ночной жизни по обе стороны Атлантики. Крупные американские рекорд-лейблы почувствовали в диско большой коммерческий потенциал и сделали все, чтобы приблизить его к вкусам максимально широкой аудитории. Оркестровые аранжировки, фильмы с Джоном Траволтой, дорогие шоу и запоминающиеся мелодии превратили диско в мейнстримовый жанр, который был популярен даже в СССР.

Чикагские диджеи просто очистили диско от поп-мишуры, ускорили темп и получили хаус – с гораздо более минималистичным звуком и прямой бочкой, вгонявшей танцующую публику в транс на скорости 120 ударов в минуту.

Хаус быстро добрался до Британии, где получил дополнительное развитие – здесь стали появляться многочисленные поджанры танцевальной электроники. Одной из таких вариаций стал брейкбит. Фундаментальное отличие брейкбита от хауса заключалось в изменении ритмического рисунка. Классическая прямая бочка была заменена на ломанные ритмы, позаимствованные у фанка и хип-хопа, но на значительно более высокой скорости.

Историки электронной музыки утверждают, что брейкбит, как и хаус, возник в США. Однако первый большой успех к музыке в этом жанре пришел в сентябре 1992-го после выхода дебютного альбома Experience британской группы the Prodigy.

Успех этой пластинки привел к тому, что многие клубы, ориентированные на хаус, стали переходить на вечеринки с новой музыкой, а сам брейкбит вступил в период динамичного развития и стал прародителем таких музыкальных направлений, как хардкор и драм энд басс. Главными центрами британского брейкбита стали Лондон, Бристоль и Брайтон, но в каждом из них он развивался по-своему.

В 1995 году успешный лондонский лейбл Loaded Records, который специализировался на издании хаус-музыки, организовал дочернюю компанию Skint Records с центральным офисом в Брайтоне специально для того, чтобы выпускать на нем брейкбит. Ее возглавил продюсер Дэмиан Харрис – уроженец Лондона и болельщик «Арсенала». Однако жизнь и работа в Брайтоне, где в то время шла война фанатов с клубным руководством, заставили его проникнуться симпатиями к местному клубу, и идея стать титульным спонсором принадлежала именно ему.

Деньги от Skint Records оказались для «Брайтона» весьма кстати. Клуб смог практически полностью обновить состав – в ходе сезона-1999/2000 в «Брайтон» пришли 17 новых игроков. Самым ценным приобретением оказался 19-летний воспитанник академии «Вест Хэма» Бобби Замора. Юный форвард, купленный у «Бристоль Роверс» за 100 тысяч фунтов, стал клубной легендой, забив за «Брайтон» 83 гола в 136 матчах и дважды выиграв звание лучшего бомбардира дивизиона с 28 мячами за сезон (сезоны-2000/01 и 2001/02).

«Брайтон», еще недавно решавший вопрос физического выживания, совершил рывок за два сезона, поднявшись из Лиги 2 в во второй по статусу дивизион, известный сейчас как Чемпионшип.

Совладелец «Брайтон» – Fatboy Slim. Вы должны помнить его по саундреку FIFA 99

Skint Records могла позволить себе непрофильные траты на футбол. В октябре 1998 года, за несколько месяцев до объявления о контракте, компания выпустила один из наиболее успешных альбомов в истории электронной музыки 1990-х You’ve Come a Long Way, Baby брайтонского диджея Fatboy Slim. Под этим псевдонимом) работал (и продолжает работать) приятель Дэмиана Харриса Норман Кук. Fatboy Slim с английского переводится как Худой Толстяк. Сам Кук говорил, что не вкладывал в псевдоним никакого особого смысла.

Альбом получил платиновый статус в США и трижды платиновый в Великобритании. А Skint Records заработала на нем больше, чем материнская Loaded за всю историю ее существования.

Когда босс Skint Харрис переехал в Брайтон, он снял у Кука квартиру, а затем они стали организаторами популярных еженедельных вечеринок Big Beat Boutique в популярном брайтонском клубе Concorde.

Эти вечеринки и дали название целому жанру электронной музыки – бигбиту, ставшему королем танцполов по всему миру в конце 1990-х и начале 2000-х. Бигбит не слишком жаловали музыкальные критики, называя тупиковой ветвью развития брейкбита. Однако именно бигбит вывел электронную музыку из андеграунда ночных клубов на стадионы.

Концепция бигбита заключалась в максимальном использовании сэмплов из записей самой разной музыки – от калифорнийского серф-рока до рэгги и хип-хопа, положенных на ломаный фанк-ритм и сыгранный на скорости около 90 ударов в минуту. По сути, это были такие музыкальные коллажи: например, в композиции Fatboy Slim Rocafeller Skank (также известной как Funk Soul Brother), вошедшей в саундтрек классической FIFA 99 от EA Sport, было использовано 8 сэмплов композиций различных музыкантов. Норман Кук рассказывал, что из-за этого он не смог заработать на роялти с этого трэка – все пришлось перечислять правообладателям позаимствованной музыки.

Среди других исполнителей бигбита большой мировой славы добились Chemical Brothers, Propellerheads и The Crystal Method. К бигбиту многие критики отнесли и The Fat of the Land Prodigy, отмеченный в Книге рекордов Гиннесса как самый быстро продаваемый музыкальный альбом в истории.

Норман Кук был не просто клиентом Skint Records, ставшей спонсором «Брайтона». Он был настоящим фанатом, ездившим на «домашние» матчи в Джиллингем и поддерживавшим протесты против клубного руководства. А в 2002 году он и сам стал совладельцем клуба, за который болел.

«Дик Найт как-то пригласил меня на ланч, и я спросил его, правда ли, что клуб собирается продавать Бобби Замору, – вспоминал Кук. – Он посмотрел на меня и сказал: «Ну, если кто-то вложит в клуб хорошую сумму, мы можем позволить себе его оставить». Я сказал, что это звучит как шантаж, и он ответил: «Называйте это как хотите, дорогой мальчик, но я говорю как есть».

Итогом беседы стало то, что Кук неожиданно для себя возглавил консорциум брайтонских бизнесменов, который осенью 2002 года выкупил у Билла Арчера остававшуюся у него долю «Брайтона». Популярность Нормана Кука в городе была такова, что ему не составило труда найти тех, кто согласился скинуться. Сам Fatboy Slim заплатил 500 тысяч фунтов, став вторым после Дика Найта крупнейшим акционером клуба с долей около 12%.

«Для меня это больше хобби, – объяснял он в интервью The Guardian. – Мне не нужно появляться на заседаниях правления или участвовать в принятии решений о том, продаем ли мы того или иного игрока. Я мог бы ходить на эти заседания, но не хочу, чтобы такие решения были на моей совести. Зато теперь у меня как у совладельца есть отличное парковочное место – рядом с местом, куда паркуется автобус с гостевыми болельщиками.

Я не очень хочу, чтобы меня плотно ассоциировали с клубом, потому что в этом случае возникнет то, что я называю «синдромом Элтона Джона» (Элтон Джон 15 лет был совладельцем «Уотфорда» – Sports.ru). Это когда на каждом матче твое имя используют фанаты команды соперника. Со мной пока такого не случалось – так, несколько раз подходили на улице и говорили всякие гадости. Но это нормально – я бы на их месте сам бы так поступил».

В качестве совладельца «Брайтона» и музыканта Skint Records Кук несколько раз использовал свое служебное положение. В 2004 году «Брайтон» провел несколько домашних матчей, поменяв спонсорское лого на футболках со Skint на Palookaville – это было название нового альбома Fatboy Slim.

Но нельзя сказать, что Норман Кук использовал любимый клуб только для рекламы своих альбомов или для места в ВИП-ложе. Он стал одним из тех, кто добивался строительства нового стадиона для Брайтона. Еще в 2002 году местный совет одобрил заявку футбольного клуба на строительство стадиона в Фалмере – на северной окраине города. Место выбрали болельщики в результате голосования.

Предполагалось, что стадион будет построен к началу сезона-2005/06, однако строительство столкнулось с неожиданными трудностями. Выбранный участок земли представлял из себя перепаханное поле на выезде из Брайтона, и, казалось, не представляет ни для кого интереса. Однако выяснилось, что значительный кусок территории будущего стадиона залазит на землю, которая административно относится к соседнему муниципалитету города Льюиса, а совет этого города категорически против стадиона «Брайтона» на его земле. Кроме того, поблизости располагались земли со статусом «зона выдающейся природной красоты», где любое строительство категорически запрещено.

В итоге было запущено правительственное расследование, которое затянулось на несколько лет. Кук, используя свою популярность, старался помочь решить вопрос – в частности, организовал сбор подписей под петицией за строительство стадиона и лично отнес 62 тысячи подписей в резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит.

Окончательное разрешение на строительство стадиона было получено в 2008 году, а спустя еще год «Брайтон» купил Тони Блум, ходивший на «Голдстоун Граунд» еще восьмилетним ребенком. Для «Брайтона» началась новая эра – самая счастливая в его более чем вековой истории.

59-летний Норман Кук и сейчас остается акционером «Брайтона». Правда, совсем номинальным – его компании Pig City Incorporated принадлежит 0,79% клуба. Но он продолжает ходить на домашние матчи и участвовать в жизни клуба. Перед началом нынешнего сезона он выступил лицом рекламы домашнего комплекта формы «Брайтона». В нем же он часто появляется за диджейским пультом во время выступлений в клубах и на фестивалях. В ближайших планах – выступление в Катаре в специальной зоне для болельщиков ЧМ. Правда, английская пресса недовольна – выяснилось, что место, отведенное организаторами ЧМ для ночных вечеринок под открытым воздухом, находится за углом от отеля, в котором будет жить сборная Англии.

А противостояние фанатов «Брайтона» и руководства клуба стало сюжетом документального фильма Brighton: Stand or Fall («Брайтон»: стой или падай»), который должен выйти этой осенью. С саундтреком Fatboy Slim, разумеется.

Хотите маленький спойлер? Сеть Focus DIY Билла Арчера, которого так ненавидели брайтонские болельщики, разорилась в 2011 году. Арчер пытался компенсировать снижение спроса после кризиса 2008 года за счет привлечения все новых и новых кредитов, и в итоге не выдержал долговой нагрузки. Около 5 тысяч сотрудников сети остались без работы. Но это уже другая история.

