«Ты променял «Феррари» на «Рено». Шакира уничтожила Пике в новой песне

Много ядовитых строчек.

После нескольких месяцев молчания Шакира мощно выступила на тему расставания с Жераром Пике.

Колумбийская певица и аргентинский диджей и продюсер Bizarrap записали совместный трек в рамках ютуб-проекта BZRP Music Sessions. Пике в нем не упоминается прямо, но несколько панчей Шакиры очевидно направлены на недавно завершившего карьеру футболиста. Видео уже невероятно завирусилось на ютубе – за 12 часов оно набрало 26 млн просмотров. И продолжает расти с огромной скоростью.

Трек начинается со слов: «Извини, я уже села на другой самолет, я сюда не вернусь, не хочу больше разочаровываться», а потом продолжается так: «Ты претендовал на звание чемпиона, а когда я нуждалась в тебе, ты превратился в худшую версию себя».

Также в песне упомянута новая девушка Жерара – Клара Чиа: «У нее имя хорошего человека, но она им не является».

Вот еще несколько колких строчек из композиции:

•‎ «Ты променял Феррари на Рено»

•‎ «Много качаешься, но мало работаешь мозгом»

•‎ «Женщины не плачут, женщины выставляют счета»

•‎ «Я не вернусь к тебе, даже если ты будешь плакать и умолять»

Как отреагировали на песню знаменитости?

• Друг Пике и известный блогер Ибай Льянос фактически подтвердил, что трек адресован именно экс-игроку каталонцев. Обсуждая песню во время стрима на Twitch, он сказал: «Покойся с миром, Жерар Пике».

• Известный испанский певец и обладатель «Грэмми» Алехандро Санс написал в твиттере: «Ауууу». Это отсылка к припеву новой песни Шакиры, в котором она поет: «Такая волчица, как я, слишком хороша для таких мужчин».

• Испанская актриса и певица Айтана тоже поддержала Шакиру. «В тиктоке мне отправляют видео, в которых анализируются якобы намеки из нового трека Шакиры. Какие намеки?» – пишет Айтана, ясно давая понять, что атаки певицы на Пике прозрачны и недвусмысленны.

• Каталонская модель Лаура Эсканес выступила очень лаконично: «Женщины больше не плачут».

• В комментарии к публикации Шакиры пришла даже Антонелла Рокуццо – жена Лео Месси. Она поддержала колумбийскую певицу кучей эмодзи с огоньками.

Пике и Шакира разошлись прошлым летом и долго спорили по поводу опекунства над детьми

Пике и Шакира объявили о расставании в июне прошлого года. «С сожалением сообщаем, что наши пути расходятся. Ради благополучия наших детей, которые для нас главный приоритет, мы просим проявить уважение к частной жизни. Спасибо за понимание», – говорилось в совместном заявлении.

Футболист и певица были вместе почти 12 лет, но не состояли в официальном браке. У пары двое детей – Милан и Саша.

И Пике, и Шакира публично не предъявляли претензии друг другу и не обсуждали личные проблемы в интервью.

Но были инсайды. По данным El Periodico, певица узнала об изменах футболиста. Он много времени проводил в ночном клубе Bling Bling и Patron вместе с Рикардом Пучем – уходил в 2-3 часа ночи, его часто видели с другими женщинами. Уже несколько недель Пике жил на своей старой квартире – очевидно, из-за конфликта с Шакирой.

А потом начались разборки по поводу опекунства над детьми. Все лето Шакира пыталась добиться, чтобы дети жили с ней в Майами. Пике упирался до ноября, но все же сдался – Милан и Саша переехали в США.

Фото: globallookpress.com/Cezaro De Luca; Instagram/shakira