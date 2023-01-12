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«Ты променял «Феррари» на «Рено». Шакира уничтожила Пике в новой песне

Шакира
Жерар Пике Жерар Пике
светская хроника
Футбол Футбол

Много ядовитых строчек.

После нескольких месяцев молчания Шакира мощно выступила на тему расставания с Жераром Пике.

Колумбийская певица и аргентинский диджей и продюсер Bizarrap записали совместный трек в рамках ютуб-проекта BZRP Music Sessions. Пике в нем не упоминается прямо, но несколько панчей Шакиры очевидно направлены на недавно завершившего карьеру футболиста. Видео уже невероятно завирусилось на ютубе – за 12 часов оно набрало 26 млн просмотров. И продолжает расти с огромной скоростью.

Трек начинается со слов: «Извини, я уже села на другой самолет, я сюда не вернусь, не хочу больше разочаровываться», а потом продолжается так: «Ты претендовал на звание чемпиона, а когда я нуждалась в тебе, ты превратился в худшую версию себя».

Также в песне упомянута новая девушка Жерара – Клара Чиа: «У нее имя хорошего человека, но она им не является».

Вот еще несколько колких строчек из композиции:

•‎ «Ты променял Феррари на Рено»

•‎ «Много качаешься, но мало работаешь мозгом»

•‎ «Женщины не плачут, женщины выставляют счета»

•‎ «Я не вернусь к тебе, даже если ты будешь плакать и умолять»

Как отреагировали на песню знаменитости?

• Друг Пике и известный блогер Ибай Льянос фактически подтвердил, что трек адресован именно экс-игроку каталонцев. Обсуждая песню во время стрима на Twitch, он сказал: «Покойся с миром, Жерар Пике».

• Известный испанский певец и обладатель «Грэмми» Алехандро Санс написал в твиттере: «Ауууу». Это отсылка к припеву новой песни Шакиры, в котором она поет: «Такая волчица, как я, слишком хороша для таких мужчин». 

• Испанская актриса и певица Айтана тоже поддержала Шакиру. «В тиктоке мне отправляют видео, в которых анализируются якобы намеки из нового трека Шакиры. Какие намеки?» – пишет Айтана, ясно давая понять, что атаки певицы на Пике прозрачны и недвусмысленны.

• Каталонская модель Лаура Эсканес выступила очень лаконично: «Женщины больше не плачут».

• В комментарии к публикации Шакиры пришла даже Антонелла Рокуццо – жена Лео Месси. Она поддержала колумбийскую певицу кучей эмодзи с огоньками.

Пике и Шакира разошлись прошлым летом и долго спорили по поводу опекунства над детьми

Пике и Шакира объявили о расставании в июне прошлого года. «С сожалением сообщаем, что наши пути расходятся. Ради благополучия наших детей, которые для нас главный приоритет, мы просим проявить уважение к частной жизни. Спасибо за понимание», – говорилось в совместном заявлении.

Футболист и певица были вместе почти 12 лет, но не состояли в официальном браке. У пары двое детей – Милан и Саша.

И Пике, и Шакира публично не предъявляли претензии друг другу и не обсуждали личные проблемы в интервью.

Но были инсайды. По данным El Periodico, певица узнала об изменах футболиста. Он много времени проводил в ночном клубе Bling Bling и Patron вместе с Рикардом Пучем – уходил в 2-3 часа ночи, его часто видели с другими женщинами. Уже несколько недель Пике жил на своей старой квартире – очевидно, из-за конфликта с Шакирой.

А потом начались разборки по поводу опекунства над детьми. Все лето Шакира пыталась добиться, чтобы дети жили с ней в Майами. Пике упирался до ноября, но все же сдался – Милан и Саша переехали в США.

Пике и Шакира расстались. Это была красивая история – она началась с ЧМ-2010 и песни Waka Waka

Фото: globallookpress.com/Cezaro De Luca; Instagram/shakira

102 комментария

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Александр Попов
Коммент в духе "Что эта спортивная новость желает на нашем сайте гламурной хроники" уже был?
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Arthas M
Ответ Digger86
Шо вы таки понимаете в бизнесе. Такое событие надо как-то монетизировать
Тем более на старте Медиалиге Пике)))
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Enotaz24
Ну не знаю, ничего такая Рено получается. Молоденькая , безпробежная. Зажигалочка.
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NikoVinkovic
Ну если честно, песня ну очень слабая, если говорить чисто о музыкальной составляющей. Уровень Бузовой. Сдаёт Шакира, сдаёт.

"Женщины не плачут, а выставляют счёт" - в этой идиотской строчке весь так называемый феминизм 21-го века, о том, какие мы сильные и независимые на бабки мужика, которого развели.

Вообще, как-то это противно хайпить на семейной драме. 21-й век со своей идеализацией жертв как он есть.
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BillShen
Ответ Enotaz24
Даже если она Феррари, то очень очень старая. А старые машины, даже если это Феррари, обычно ставят на выставку или используют , как машину выходного дня. Шакира уже не молода, а Пике ещё по мужским меркам не стар и может завести семью, а у нее думаю есть страх остаться одной. К тому же думаю характер у нее скверный. Ещё один момент женщины южанки, ( у Шакиры ливанские и колумбийские корни), думаю это очень дикая смесь.
Шакира в свои сколько ей кстати? Выглядит на 18) такое ощущение, что пике каждый день в паспорт смотреть.
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Enotaz24
Я на месте Рено подал бы в суд за оскорбление.
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#SharkTeam
Ответ Enotaz24
Даже если она Феррари, то очень очень старая. А старые машины, даже если это Феррари, обычно ставят на выставку или используют , как машину выходного дня. Шакира уже не молода, а Пике ещё по мужским меркам не стар и может завести семью, а у нее думаю есть страх остаться одной. К тому же думаю характер у нее скверный. Ещё один момент женщины южанки, ( у Шакиры ливанские и колумбийские корни), думаю это очень дикая смесь.
Ага, ну пусть заводит, будет лучше что ли? У них с Шакирой уже детям по 10 и больше. Такое ощущение, что вы тут одним местом только думаете в плане отношений.
Куртизанок полно, а вот семью надолго...
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Enotaz24
Даже если она Феррари, то очень очень старая. А старые машины, даже если это Феррари, обычно ставят на выставку или используют , как машину выходного дня. Шакира уже не молода, а Пике ещё по мужским меркам не стар и может завести семью, а у нее думаю есть страх остаться одной.
К тому же думаю характер у нее скверный. Ещё один момент женщины южанки, ( у Шакиры ливанские и колумбийские корни), думаю это очень дикая смесь.
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#SharkTeam
Изначально было странно видеть их вместе. Пике всегда был сильно не того калибра, что Шакира. Зря связалась с футболистом, ему самое то молодые силиконовые, не больше
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xomamb
владельцы Феррари говорят, что это жесткая, некомфортная машина, стоящая огромных бабок и капризная в обслуживании
на ней нельзя съездить в магазин, на рыбалку, в отпуск
после двух трех раз покатушек она надоедает и хочется Рено
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Итачи Учиха
Вот он матриархат
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#SharkTeam
Ответ 37old
Даже если оперировать теми же категориями что и Шакира, при всем уважении, она точно не Феррари. Довольно сильно подержанный Мерседес без пробега по СНГ.
Похоже у тебя непонимание категорий, или слишком мелко мыслишь.
Пике в мире больше известен как муж Шакиры, а не футболист, факт. Шакира огромная величина в шоу-бизнесе, уж точно не заслуживает оценки чисто по внешности и возрасту
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Андрей Кирилин
Да уж, 40 лет женщине, а ведет себя как маленькая 6-летняя девочка, которую обидели и она должна обязательно отомстить. Избалованность и слишком раздутое эго рано или поздно аукнутся для Шакиры еще чем-то.
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Master Slova
ну и самомнение у Шакиры, феррари она была лет 10 назад, но никак не сейчас
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Avior
Ответ Дмитрий Сахаров
Пике нужно фитануть с Оксимироном, чтобы достойно ответить
У Оксимирона стоит только на Моргерштерна
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FlashNeo
Ответ Anti Ihalainen
она страшная как атомная война без слоя штукатурки на лице
Такие заявления принято подтверждать пруфами.
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Anatolii
Ответ Anti Ihalainen
дело не в том что она старая - а втом что она страшненькая - ну и наверное достала Пике своей ревностью
Скорее не давала и выносила мозг годами. От хорошей женщины мужчина не пойдет налево.
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Друг Писателя
Ответ vladimir.kostrichko
Все таки разница в возрасте сыграла свою роль..Да Шакира горяча, но Пике был на 10 лет младше, вот и потянуло его на молоденьких....
Дело не возрасте, а дело в том что мужик бабник вот и все. Ему тоже уже не 25 лет. Двое детей, и жена не самая плохая. Только глупо она все это на ружу выкинула.
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Avior
"Настолько пофиг, что напишу и спою об этом песню"
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Anatolii
Ответ Ильнур Хасанов
Я думаю Пике как то параллельно на это. Не он же так убивается. А она.
Где она убивается? Включила пожалейку, повесила всех собак на Пике и зарабатывает на всем этом деньги.
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Дмитрий Сахаров
Пике нужно фитануть с Оксимироном, чтобы достойно ответить
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Maxim
Рено - отличный автомобиль!
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Aleksandr Danilov
Пике её чпокал 10000 раз, сделал детей, бросил и ушёл к молодой красотке. Конечно, он проиграл
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п╔я┐п╟п╫
Конкурент Ванды подъехала
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vladimir.kostrichko
Все таки разница в возрасте сыграла свою роль..Да Шакира горяча, но Пике был на 10 лет младше, вот и потянуло его на молоденьких....
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