Какой же Клопп лучший! Остановил матч с «Интером», чтобы врачи спасли болельщика

Отправил докторов «Ливерпуля» к фанатской трибуне «Энфилда».
На 25-й минуте матча «Ливерпуля» и «Интера» на «Энфилде» судья остановил игру. В трансляции не сразу стало ясно, почему именно. Даже судьи и персонал, кажется, поняли далеко не первыми.
Кому-то из болельщиков на фанатской трибуне «красных» стало плохо. На это сначала указал кто-то из футболистов, а потом Юрген Клопп подлетел к резервному арбитру и эмоционально объяснил ситуацию.
Главный тренер «Ливерпуля» очень переживал, он нервно убеждал резервного судью, что надо вмешиваться, и указывал врачам «Ливерпуля», куда именно бежать.
К фанатской трибуне The Kop рванули клубные доктора Крис Морган и Джим Моксон.
Тренеры в паузе раздавали указания, но постоянно оглядывались туда, где спасали человека.
В трансляцию суть происходящего не попала, мы видели только общение команд у бровки.
Судя по всему, все в итоге хорошо. Через пару минут Клопп уже улыбался в разговоре с судьей Антонио Матеу Лаосом.
Болельщики «Ливерпуля» в твиттере подтвердили, что болельщик пришел в себя. Пауза продолжалась четыре минуты.
Такие случаи – к сожалению, уже не редкость. Бывало и в Англии, и в России
Неприятно признавать, но хоть каждый раз и выглядит очень страшно, такие происшествия становятся более привычными.
Почему так – неясно, но таких вынужденных медицинских пауз все больше больше.
В октябре на матче «Тоттенхэма» и «Ньюкасла» болельщика спасли доктора – у человека на трибуне остановилось сердце. Из-за этого тоже останавливали игру.
В декабре остановку сердца пережил болельщик «Ромы». В январе этого года на стадионе поплохело фанату «Кэмбриджа» из Первой лиги Англии – совсем молодому парню (клуб говорит, что ему меньше 30 лет).
К сожалению, не все истории заканчиваются хорошо: в России на матче «Крыльев Советов» и «Рубина» болельщика не спасли – он умер прямо на стадионе. Медики полчаса делали массаж сердца, но не вытащили (игру тогда не останавливали).
Хорошо, что на «Энфилде» трагедии не случилось.
А «Ливерпуль», хоть и проиграл, вышел в 1/4 финала за счет выездной победы 2:0.
- Дата проведения
- 8 марта, 23.00, «Энфилд»
- Гол:
- 0:1 – 61 Мартинес.
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Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Тиаго Алькантара (Хендерсон, 65), Фабиньо, Джонс (Кейта, 65), Салах, Мане, Диогу Жота (Диас, 83).
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Интер –
Ханданович, Думфрис (Дармиан, 75), де Врей (Д`Амброзио, 46), Шкриньяр, Бастони, Перишич, Видаль, Брозович (Гальярдини, 75), Чалханоглу (Весино, 83), Санчес, Мартинес (Корреа, 75).
- Предупреждения:
- Диогу Жота (40), Санчес (45), Видаль (45), Робертсон (47), Мане (70), Бастони (85), Гальярдини (90).
- Удаление:
- Санчес (63).
Фото: REUTERS/Carl Recine; кадры трансляции
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