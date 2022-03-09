Какой же Клопп лучший! Остановил матч с «Интером», чтобы врачи спасли болельщика

Отправил докторов «Ливерпуля» к фанатской трибуне «Энфилда».

На 25-й минуте матча «Ливерпуля» и «Интера» на «Энфилде» судья остановил игру. В трансляции не сразу стало ясно, почему именно. Даже судьи и персонал, кажется, поняли далеко не первыми.

Кому-то из болельщиков на фанатской трибуне «красных» стало плохо. На это сначала указал кто-то из футболистов, а потом Юрген Клопп подлетел к резервному арбитру и эмоционально объяснил ситуацию.

Главный тренер «Ливерпуля» очень переживал, он нервно убеждал резервного судью, что надо вмешиваться, и указывал врачам «Ливерпуля», куда именно бежать.

К фанатской трибуне The Kop рванули клубные доктора Крис Морган и Джим Моксон.

Тренеры в паузе раздавали указания, но постоянно оглядывались туда, где спасали человека.

В трансляцию суть происходящего не попала, мы видели только общение команд у бровки.

Судя по всему, все в итоге хорошо. Через пару минут Клопп уже улыбался в разговоре с судьей Антонио Матеу Лаосом.

Болельщики «Ливерпуля» в твиттере подтвердили, что болельщик пришел в себя. Пауза продолжалась четыре минуты.

Такие случаи – к сожалению, уже не редкость. Бывало и в Англии, и в России

Неприятно признавать, но хоть каждый раз и выглядит очень страшно, такие происшествия становятся более привычными.

Почему так – неясно, но таких вынужденных медицинских пауз все больше больше.

В октябре на матче «Тоттенхэма» и «Ньюкасла» болельщика спасли доктора – у человека на трибуне остановилось сердце. Из-за этого тоже останавливали игру.

В декабре остановку сердца пережил болельщик «Ромы». В январе этого года на стадионе поплохело фанату «Кэмбриджа» из Первой лиги Англии – совсем молодому парню (клуб говорит, что ему меньше 30 лет).

К сожалению, не все истории заканчиваются хорошо: в России на матче «Крыльев Советов» и «Рубина» болельщика не спасли – он умер прямо на стадионе. Медики полчаса делали массаж сердца, но не вытащили (игру тогда не останавливали).

Хорошо, что на «Энфилде» трагедии не случилось.

А «Ливерпуль», хоть и проиграл, вышел в 1/4 финала за счет выездной победы 2:0.

Фото: REUTERS/Carl Recine; кадры трансляции