👋 Линделеф и Уан-Биссака - все. «Юнайтед» рассчитывает продать защитников, но пока их зовут только в Турцию

Виктор Линделеф и Аарон Уан-Биссака могут бесплатно покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом.

В игроках заинтересованы турецкие гранды - «Фенербахче» и «Галатасарай».

По информации Фабрицио Романо, шведский защитник не рассматривает возможность переезда в Турцию в ближайшее время. Он хочет оценить все варианты, несмотря на то, что Жозе Моуринью настаивает на его подписании.

Аарон Уан-Биссака также надеется на другие предложения. Сообщается, что англичанин надеется получить запрос из Италии.

Как Линделеф, так и Уан-Биссака, скорее всего, покинут «Юнайтед». Футболисты потеряли место в стартовом составе, а Эрик тен Хаг не видит их в будущей команде.