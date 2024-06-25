👋 Линделеф и Уан-Биссака - все. «Юнайтед» рассчитывает продать защитников, но пока их зовут только в Турцию
Виктор Линделеф и Аарон Уан-Биссака могут бесплатно покинуть «Манчестер Юнайтед» этим летом.
В игроках заинтересованы турецкие гранды - «Фенербахче» и «Галатасарай».
По информации Фабрицио Романо, шведский защитник не рассматривает возможность переезда в Турцию в ближайшее время. Он хочет оценить все варианты, несмотря на то, что Жозе Моуринью настаивает на его подписании.
Аарон Уан-Биссака также надеется на другие предложения. Сообщается, что англичанин надеется получить запрос из Италии.
Как Линделеф, так и Уан-Биссака, скорее всего, покинут «Юнайтед». Футболисты потеряли место в стартовом составе, а Эрик тен Хаг не видит их в будущей команде.