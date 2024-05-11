«Я не тороплюсь»: Томас Тухель говорит, что ни один клуб до сих пор не связался с ним

Ни один клуб пока не связывался с Томасом Тухелем.

Возможно, тренер мюнхенской «Баварии» хотел бы, чтобы СМИ поверили в это.

Ходили слухи о том, что «Манчестер Юнайтед» связался с Тухелем по поводу замены Эрика тен Хага. При нынешнем положении дел бывший тренер «Челси», как сообщается, готов вернуться в Премьер-лигу.

Однако, когда его спросили, определился ли он со своим следующим клубом, Тухель ответил журналистам: «Понятия не имею. Я подумаю обо всем спокойно».

«Все было ясно с февраля. Я не тороплюсь. Никаких обсуждений с другими клубами не было».