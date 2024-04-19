Тен Хаг объясняет, почему он не использует Эриксена - упоминает другого игрока

Эрик тен Хаг сказал, что резкий прогресс Кобби Майну является причиной сокращения количества минут Кристиана Эриксена в последние месяцы.

В 2024 году датчанин выступал за «Юнайтед» всего три раза, в последний раз он появлялся в победе над «Ливерпулем» в Кубке Англии в прошлом месяце.

«Я думаю, что [прогресс Кобби Майну] является главной причиной», - сказал он перед полуфинальным матчем Кубка Англии с «Ковентри Сити».

У Эриксена остался еще один год по контракту с «Манчестер Юнайтед», но ожидается, что полузащитник уйдет летом.