«Для меня это большая честь»: Гари О′Нил отрицает связь между ним и «МЮ»

На пресс-конференции перед матчем «Вулверхэмптона» и «Астон Виллы» Гари О′Нила впервые спросили про сообщения о том, что он может получить должность в «Манчестер Юнайтед».

Слова О′Нила передает Metro:

«В этом нет правды, не знаю, откуда взялась эта информация. В детстве «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» казались мне особенными клубами, поэтому для меня большая честь, что меня связывают с такими командами. Но сейчас все мое внимание сосредоточено на «Вулвз». Мне здесь нравится».

Гари уверяет, что никак не контактировал с «красными дьяволами»: «Нет, вообще ничего не было. Я узнал об этом, об этих слухах, только от нашей медиа-команды».

Ранее издание ESPN сообщило , что «Манчестер Юнайтед» хочет встретиться с О′Нилом. При этом клуб не видит в нем преемника Тен Хага. Невилл считает , что Гари, как и Саутгейт с Поттером, не подходит манкунианцам.

В этом сезоне под руководством О′Нила «Вулверхэмптон» одержал победу в 16-ти матчах из 35-ти игр во всех турнирах, 6 встреч завершились ничьей, 13 – поражением. После 28-ми туров «Вулвз» занимают девятую строчку, набрав 41 очко.

А как вы смотрите на кандидатуру О′Нила в «МЮ»?