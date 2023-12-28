Шон Миллс - звезда ТикТока, который стал известен фанатам «МЮ» после перехода Расмуса Хейлунда: оказывается, молодой человек сильно болен
Синдром Хантера.
Шон Миллс получил известность благодаря своим многочисленным роликам в социальной сети ТикТок. После перехода в «МЮ» Расмуса Хейлунда многие фанаты английской команды отметили некоторое сходство двух молодых людей.
Миллс вскоре после этого стал все чаще появляться в футболке «Юнайтед».
А недавно он рассказал о своей болезни - синдроме Хантера. Это заболевание проявляется в огрубении черт лица — гаргоилизме: у детей с этим заболеванием короткая шея, большая голова, крупный нос с широкой плоской переносицей и большими ноздрями, толстый язык, выступающие брови, толстая кожа, жесткие волосы, редкие маленькие зубы, скрюченные, как птичьи лапы, руки.