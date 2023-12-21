0 голов за 13 матчей: BBC собрал кошмарные цифры Хейлунда в АПЛ. Отыграл 900 минут и набил много xG

Расмус Хейлунд не забивает уже 13 матчей в АПЛ, хотя отгрузил пять мячей в шести матчах Лиги чемпионов.

Статистика подтверждает, что у норвежца были неплохие шансы: за этот отрезок в Премьер-лиге Хейлунд получил моментов на 2,83 ожидаемых гола. Оправдать голевую засуху игровым временем тоже не выйдет – форвард регулярно выходит в старте (10 игр из 13) и провел уже 888 минут. За это время он сделал 18 ударов, 7 из которых прилетели в створ.