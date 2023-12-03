Матич назвал двух игроков «МЮ», которые всегда опаздывали на тренировки: один все еще в клубе

В интервью YU Sport бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич рассказал о нескольких игроках, которые неоднократно опаздывали на тренировки во время его пребывания в клубе.

Он сказал: «В «Челси» игроки действовали профессионально, они были пунктуальны и никогда не опаздывали на тренировки, но в «Юнайтед» это происходило почти каждый день.

Среди игроков, которые всегда опаздывали, были Поль Погба, Джейдон Санчо и еще пара игроков.

Остальные из нас, кто всегда приходил вовремя, были рассержены, поэтому мы решили создать своего рода внутренний дисциплинарный комитет, президентом которого стал бы я».

«Манчестер Юнайтед» избавился от Поля Погба, но Джейдон Санчо по-прежнему в команде, хотя он исключен из основного состава.