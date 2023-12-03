United Tweets
Блог

Матич назвал двух игроков «МЮ», которые всегда опаздывали на тренировки: один все еще в клубе

Клубы Клубы
Джейдон Санчо Джейдон Санчо
Неманя Матич Неманя Матич
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

В интервью YU Sport бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич рассказал о нескольких игроках, которые неоднократно опаздывали на тренировки во время его пребывания в клубе.

Он сказал: «В «Челси» игроки действовали профессионально, они были пунктуальны и никогда не опаздывали на тренировки, но в «Юнайтед» это происходило почти каждый день.

Среди игроков, которые всегда опаздывали, были Поль Погба, Джейдон Санчо и еще пара игроков.

Остальные из нас, кто всегда приходил вовремя, были рассержены, поэтому мы решили создать своего рода внутренний дисциплинарный комитет, президентом которого стал бы я».

«Манчестер Юнайтед» избавился от Поля Погба, но Джейдон Санчо по-прежнему в команде, хотя он исключен из основного состава.

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий