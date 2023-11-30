Что там с Санчо? Готовится к январскому переходу в «Юве» с еще одним игроком «МЮ»

Как сообщает Teamtalk.com, Джейдон Санчо может уйти из «Манчестер Юнайтед» в предстоящем январском трансферном окне, и, возможно, он будет не единственным, кто уйдет. По сообщениям, "Ювентус" рассматривает возможность приобретения английского нападающего и Донни Ван де Бека.

Санчо, который столкнулся с публичной критикой со стороны Эрика тен Хага за свою трудовую этику после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Арсенала» в сентябре, имеет чуть больше двух лет своего контракта с «МЮ».

Между тем, Ван де Бек, перешедший в 2020 году за 35 миллионов фунтов стерлингов, также может уйти, поскольку «Юнайтед», как сообщается, готов продать его по сниженной цене, чтобы облегчить фонд заработной платы.

Для Санчо ситуация кажется более ясной по сравнению с Ван де Беком. Недавние сообщения убедительно свидетельствуют о том, что для Санчо нет пути назад в «Манчестер Юнайтед». Похоже, сейчас речь идет о поиске нового клуба.