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📷 «МЮ» сделал первое общекомандное фото за девять лет. Угадайте, кого там не было?

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Джейдон Санчо не был приглашен на общекомандную фотосессию «Манчестер Юнайтед». К слову, первую с сезона 2014/15.

Долгожданное событие произошло на тренировочной базе в Каррингтоне.

На официальном аккаунте «Юнайтед» было размещено видео, где футболисты собираются для фотосессии. Джейдона там нет.

Санчо уже пять недель тренируется отдельно от основного состава. Все больше разговоров о возможном уходе игрока уже в январе.

Все могло бы решить в один миг, если бы вингер извинился перед Эриком тен Хагом. Но...

Как закончится эта история?

4 комментария

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ranelgee
Какое идиотское название видео.
Скорее, Санчо не уважает МЮ, а не наоборот
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Dan Bate
Было бы его за что уважать…
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Snów
В смысле первое общекомандное фото за девять лет? Вот минимум сезона 19/20.
https://i2-prod.manchestereveningnews.co.uk/incoming/article17089333.ece/ALTERNATES/s810/0_GettyImages-1179756149.jpg
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Grime Font
Ответ ranelgee
Какое идиотское название видео. Скорее, Санчо не уважает МЮ, а не наоборот
правильно делает. в нынешнем составе мю нет ни одного игрока сопоставимого с талантом Санчо.
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