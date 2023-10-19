📷 «МЮ» сделал первое общекомандное фото за девять лет. Угадайте, кого там не было?

Джейдон Санчо не был приглашен на общекомандную фотосессию «Манчестер Юнайтед». К слову, первую с сезона 2014/15.

Долгожданное событие произошло на тренировочной базе в Каррингтоне.

На официальном аккаунте «Юнайтед» было размещено видео, где футболисты собираются для фотосессии. Джейдона там нет.

Санчо уже пять недель тренируется отдельно от основного состава. Все больше разговоров о возможном уходе игрока уже в январе.

Все могло бы решить в один миг, если бы вингер извинился перед Эриком тен Хагом. Но...

Как закончится эта история?