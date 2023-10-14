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В «МЮ» может смениться руководство после прихода компании Рэтклиффа

Джим Рэтклифф
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Учитывая, что новые акционеры «Манчестер Юнайтед», скорее всего, будут выбраны на следующей неделе, в ближайшее время может произойти смена высокопоставленных членов персонала.

The Times сообщает, что генеральный директор Ричард Арнольд и спортивный директор Джон Мерто будут обеспокоены своим будущим в клубе.

Их позиции будут поставлены под сомнение, поскольку ожидается, что сэр Джим Рэтклифф и INEOS получат контроль над футбольными решениями в «Манчестер Юнайтед» после того, как сделка о покупке 25 процентов акций клуба будет ратифицирована.

Арнольд и Мерто были назначены на свои роли вскоре после ухода Эда Вудворда, который стал объектом критики фанатов за время своего пребывания в клубе.

 

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