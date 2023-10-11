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«Тен Хага не принимают». Экс-игрок «МЮ» рассказал, как футболисты оценивают тренера и его решения по Санчо и Роналду

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Алан Брэйзил
Футбол Футбол

Инсайды из раздевалки.

Бывший форвард «Юнайтед» Алан Брэйзил в эфире радио talkSPORT передал сенсационную информацию, которая опровергает все слова о поддержке действий нынешнего тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.

«Это то, что я слышал от игрока «МЮ», который рассказал об этом человеку, которого я очень хорошо знаю, − сказал Брэйзил. − Он сказал, что игроки не принимают тренера. Он им вообще не нравится».

«По общему мнению, они возмущены тем, как он обошелся с Роналду, и они также говорят, что Санчо − отличный парень, который работает не покладая рук».

Криштиану Роналду покинул «Юнайтед» в прошлом декабре после того, как окончательно испортил отношения с Тен Хагом. Джейдон Санчо также получил от нидерландца порцию критики за то, что плохо работает на тренировках и с тех пор англичанин выведен из состава.

Алан Брэйзил практически с первых месяцев постоянно критикует Эрика тен Хага, так что его слова могут толковаться как попытка нанести ущерб тренеру через СМИ. В частности еще в апреле 2022 года Брэйзил заявил, что нидерландец неверный выбор для «МЮ» и что он провалится в клубе.

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