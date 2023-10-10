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Неужели все-таки камбэк? Давид Де Хеа выложил фото из Манчестера

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Идет спасать тен Хага?

В конце сентября The Guardian сообщал, что 32-летний испанец может уйти из футбола, если ему не предложат стать основным вратарем в крупном клубе.

Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании отклонил несколько предложений, в том числе из Саудовской Аравии. Деньги не приоритет для него.

Сейчас Де Хеа поддерживает физическую форму в надежде получить предложение от подходящего клуба и тренера. А на фоне игровых проблем «МЮ» и ошибок Андре Онана в соцсетях появилось множество призывов от болельщиков вернуть испанца.

Верите в камбэк испанца?

2 комментария

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Адхамхон Абдулахаев
Нетерпением ждём
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Сухроб Сухроб
У кого есть связь с Тен Хагом попросите его вернуть.Хуже точно уже не станет.
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