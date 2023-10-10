Неужели все-таки камбэк? Давид Де Хеа выложил фото из Манчестера

Идет спасать тен Хага?

В конце сентября The Guardian сообщал, что 32-летний испанец может уйти из футбола, если ему не предложат стать основным вратарем в крупном клубе.

Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании отклонил несколько предложений, в том числе из Саудовской Аравии. Деньги не приоритет для него.

Сейчас Де Хеа поддерживает физическую форму в надежде получить предложение от подходящего клуба и тренера. А на фоне игровых проблем «МЮ» и ошибок Андре Онана в соцсетях появилось множество призывов от болельщиков вернуть испанца.

Верите в камбэк испанца?