Неужели все-таки камбэк? Давид Де Хеа выложил фото из Манчестера
Идет спасать тен Хага?
В конце сентября The Guardian сообщал, что 32-летний испанец может уйти из футбола, если ему не предложат стать основным вратарем в крупном клубе.
Экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» и сборной Испании отклонил несколько предложений, в том числе из Саудовской Аравии. Деньги не приоритет для него.
Сейчас Де Хеа поддерживает физическую форму в надежде получить предложение от подходящего клуба и тренера. А на фоне игровых проблем «МЮ» и ошибок Андре Онана в соцсетях появилось множество призывов от болельщиков вернуть испанца.
Верите в камбэк испанца?
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