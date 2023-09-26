Хавьер Эрнандес о Роналду: «Я не знаю ни одного игрока, который бы сказал, что Криш сложный в общении человек»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Хавьер Эрнандес, который сейчас играет за «Лос-Анджелес Гэлакси» в МЛС, сказал несколько теплых слов о Криштиану Роналду в интервью Paramount+.

«Представьте, что такой игрок, как Криштиану Роналду у вас в команде и является одним из орудий, которое тренер может использовать вам во благо. Я испытываю к нему только уважение и восхищение. Все знают о том, какую пользу он может принести на поле, но мало кто говорит о том, что он феноменальный товарищ по команде в раздевалке. Я не знаю ни одного игрока, который бы сказал, что Криш сложный в общении человек», - заявил Эрнандес, игравший вместе с Криштиану в «Реале».

38-летний Роналду покинул «Олд Траффорд» в декабре после ссоры с нынешним тренером Эриком тен Хагом.

Криштиану хорошо провел сезон 2021/22 в АПЛ, став лучшим бомбардиром команды с 24 голами и тремя результативными передачами в 39 играх. Однако с приходом Тен Хага летом 2022 года Роналду потерял место в стартовом составе. Пятикратный обладатель Золотого мяча сыграл всего 16 матчей, 10 в старте, забив три гола и сделав две результативные передачи.

После печально известного интервью с британским телеведущим Пирсом Морганом, в котором Роналду подверг критике руководство «Юнайтед» и Тен Хага, клуб разорвал с ним контракт. Впоследствии португалец переехал в Саудовскую Аравию и сейчас выступает за «Аль-Наср».