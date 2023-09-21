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Показательный эпизод попал на камеру. Болельщики «Юнайтед» заметили, как судья бежал быстрее свежего Мактоминея

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Приговор для хавбека.

В среду вечером «Бавария» и «Манчестер Юнайтед» на «Альянц Арене» устроили голевую феерию − 4:3. По счету кажется, что была серьезная борьба, однако мюнхенцы вели 2:0, 3:1 и 4:2.

Болельщики «Юнайтед» заметили показательный эпизод, который произошел на 79-й минуте.

Картинка 1. Скотт Мактоминей теряет мяч и он достается Упамекано.

Картинка 2. У шотландца та же стартовая позиция, что у судьи Гленна Нюберга и Упамекано.

Картинка 3. Рефери спокойно опережает по скорости Мактоминея.

Шотландского хавбека можно было бы понять и простить, если бы он отработал все эти 79 минут на поле и просто устал. Однако Скотт Мактоминей появился на 69-й минуте вместо Кристиана Эриксена. Хавбек забил на борьбу после потери мяча.

В комментариях к посту эту замену Тен Хага назвали «катастрофически провальной» и призвали таким игрокам, как Мактоминей, убираться из команды.

А вы согласны с таким посылом? Пишите в комментариях.

7 комментариев

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FortMinor
респект скотти, не носится бездумно по поляне
+5
-2
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QWertY
А виноват в итоге Тен Хаг, ага
+2
-2
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Чёрный тюльпан
Ну где там свидетели секты Макбруска? Вы же так хотели, чтобы ваш Скотти вышел, за эмблему МЮ прямо рвёт и мечет, воспитанник же, с ДНК в крови.
0
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Neron
Ответ Чёрный тюльпан
Ну где там свидетели секты Макбруска? Вы же так хотели, чтобы ваш Скотти вышел, за эмблему МЮ прямо рвёт и мечет, воспитанник же, с ДНК в крови.
Ок, не Эриксен, не Мактоминай, а кто?
0
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