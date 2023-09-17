Маркус Рэшфорд и Антони Марсьяль подверглись критике фанатов «Манчестер Юнайтед» после домашнего поражения от «Брайтона».

Болельщики в ярости от пассивности футболистов во время владения мячом «Брайтоном».

💬 theytototo-r-jobs: «Наблюдать, как Рэшфорд и Марсьяль ползают по полю, пока не получат мяч - это то, что я не смог вынести».

💬 Nug-Bud: «Медленный бег или, если повезет, быстрая ходьба. Похоже, что им просто все равно».

💬 thepetergreengod: «Не удивлюсь в случае с Рэшфордом, если он видел, как это делает Месси, думая, что он на него похож».

💬 Flat_Establishment4: «Рэшфорд хотя бы что-то делает. Марсьяль же не приносит никакой пользы, а просто получает зарплату».

💬 CrabsolutelyBullshit: «Подобных игр больше не должно быть».

💬 Upekha: «Рэшфорд временами выглядел живо, но его подвижность и желание отрабатывать в обороне выглядели удручающе».

Вот один из примеров.