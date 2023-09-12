Антони Марсьяль снова стал одним из самых обсуждаемых игроков «Юнайтед» в соцсетях.

27-летний игрок неудачно начал сезон, что привело к незамедлительной реакции фанатов.

Теперь, когда Расмус Хейлунд оправился от травмы, болельщики «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Эрик тен Хаг наконец-то «избавился» от француза.

💭 Philippexyz: «Мы наконец-то расстанемся с ним. Контракт истекает уже следующим летом».

💭 Redcy: «Люди продолжают оправдывать его. Он провел в клубе 8 лет, но его лучший сезон принес лишь 17 голов. Все дело в том, что он выглядел нормально, когда был здоров, но это происходило нечасто. Парень отмучился».

💭 Hernandez: «Это дико, как он теперь стал тенью игрока, которым был раньше. Его касания, темп, дриблинг. Он играет так, словно ему за 30, но ему лишь 27 лет. Стыд».

💭 Garelo: «Он никогда не был виноват! Его хотели заменить, а потом невежественный Оле не поддержал его во время травмы. Интересно, какое оправдание будет с тен Хагом? Он был слишком добр или строг?»

💭 Bwuk: «Я бы с радостью больше никогда не увидел его в футболке «Юнайтед». Не хочу даже ссориться из-за него. Хейлунд лучше. Рэшфорд будет еще сильнее слева».