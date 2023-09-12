Вы слышали про то, что между Санчо и Тен Хагом возникли разногласия. Тренер сказал, что игрок не попал в заявку на матч с «Арсеналом», потому что плохо проявлял себя на тренировках. Джейдон в ответ выпустил целое заявление, где назвал утверждения голландца ложными.

О конфликте игрока и тренера начали говорить все, кому не лень. Серьезно обсуждалась возможность перехода Санчо в клуб из Саудовской Аравии.

Но, похоже, все закончилось мирно. Болельщики заметили, что англичанин удалил из своих соцсетях заявление, критикующее слова Тен Хага. Об этом написал и Фабрицио Романо.

Кстати, обратите внимание, что на аватарке у Джейдона стоит совместное фото с голландским специалистом.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что 11 сентября Санчо и Тен Хаг встретятся на базе «Юнайтед», чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

Видимо, стороны смогли уладить конфликт. Это не может не радовать, ведь сейчас у «дьяволов» хватает проблем и без разногласий внутри команды. По сведениям ESPN, на решение Тен Хага о будущем Джейдона повлияло отстранение Антони и большое количество травмированных футболистов.

Как думаете, означает ли удаленный пост то, что Санчо и Тен Хаг помирились?