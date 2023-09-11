На решение проблемы ушло немало времени.

Футболки «Манчестер Юнайтед» с именем Расмуса Хейлунда поступили в продажу только пару дней назад, несмотря на то, что датчанин подписал контракт больше месяц назад.

Хейлунд, присоединившийся к манкунианцам 29 июля, выбрал для себя футболку под номером 11. Форма многообещающего новичка наверняка бы пользовалась популярностью в магазинах «Юнайтед», но, по информации из новой статьи Майка Кигана в Daily Mail, все это время ее было просто невозможно купить.

А все из-за того, что в фан-шопе на «Олд Траффорд» не было в наличии буквы «ø». Клуб несколько раз анонсировал начало продаж, но начались они лишь в конце прошлой недели.

Могли бы одолжить образец у «Арсенала», Эдегор там играет не первый год 😄