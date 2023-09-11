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«Юнайтед» больше месяца не продавал футболки Хейлунда. В фан-шопе просто не оказалось одной важной детали

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На решение проблемы ушло немало времени.

Футболки «Манчестер Юнайтед» с именем Расмуса Хейлунда поступили в продажу только пару дней назад, несмотря на то, что датчанин подписал контракт больше месяц назад.

Хейлунд, присоединившийся к манкунианцам 29 июля, выбрал для себя футболку под номером 11. Форма многообещающего новичка наверняка бы пользовалась популярностью в магазинах «Юнайтед», но, по информации из новой статьи Майка Кигана в Daily Mail, все это время ее было просто невозможно купить.

А все из-за того, что в фан-шопе на «Олд Траффорд» не было в наличии буквы «ø». Клуб несколько раз анонсировал начало продаж, но начались они лишь в конце прошлой недели.

Могли бы одолжить образец у «Арсенала», Эдегор там играет не первый год 😄

4 комментария

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Ложный Латераль
Игрока купили за 70 млн, лицензионный диск со шрифтами к нему не прилагался, что ли?)
+2
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Antoniom
И зачем им эта буква. Вроде не в чемпионате Дании играет.
+1
0
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garp
unicode need, not ascii
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0
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NikoVinkovic
Ответ Antoniom
И зачем им эта буква. Вроде не в чемпионате Дании играет.
Кстати, со старым ламповым шрифтом АПЛ (до 2007 года) не было этих букв, только стандартный латинский алфавит. Видич был Vidic без всяких причуд, скандинавы тоже без всяких ø писались, как Соренсен, например.
Не знаю хорошо это или плохо, просто факт :)
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