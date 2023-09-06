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А он говорил! Гари Невилл еще в 2020 году предостерегал «Юнайтед» от трансфера Санчо

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Как известно, у Санчо и Тен Хага возник конфликт. Джейдон не сыграл с «Арсеналом», а позже Эрик заявил, что у его подопечного проблемы с тренировочным процессом. Англичанин в ответ выпустил заявление в соцсетях, где назвал утверждение тренера ложными.

Теперь пресса пишет о желании игрока перебраться в Саудовскую Аравию. Дошло до того, чтоСанчо на свое шоу позвал Пирс Морган, пообещав вытащить его из «из этого кошмара».

При этом Тен Хаг включил Джейдона в заявку «красных дьяволов» на Лигу чемпионов.

У англичанина и раньше были проблемы с руководством команд, за которые он выступал до перехода в «МЮ». Любопытно, что еще в 2020 году, когда Джейдон играл за дортмундскую «Боруссию», Невилл предостерегал «Юнайтед» от трансфера Санчо.

Самое время вспомнить слова Гари:

«Честно говоря, вся эта история с трансфером Джейдона Санчо... мы немного увлеклись. Думаю, у нас есть потрясающая группа молодых английских игроков. Но мы не должны забывать о других футболистах. Мы ведь не единственная страна в мире.

Давайте внесем ясность, Санчо – талант, но мы не можем ставить его в одну категорию с мировыми звездами, которые выигрывают кубки Европы и мира».

В августе 2021 года англичанин все же присоединился к «Манчестер Юнайтед». Дортмундская «Боруссия» получила за Джейдона 85 млн евро.

За «красных дьяволов» он провел 82 матча, в которых забил 12 голов и отдал 6 ассистов. Действующий контракт вингера с «МЮ» рассчитан до 2026 года. По сведениям, CBS Sports, саудовский «Аль-Иттифак» сделает предложение об аренде игрока. 

Был ли прав Невилл в своих суждениях? Как вам игра Санчо за «Юнайтед»?

1 комментарий

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red hikkikomori
И что он тут сказал? Просто воды налил. Я понимаю если бы он сказал что не стоит покупать Санчо, а так он и не за и не против по этим словам
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+10
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