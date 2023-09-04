Бен Фостер рассказал, как сэр Алекс Фергюсон поступил бы с Джейдоном Санчо, если бы он все еще был тренером.

Он сказал: «Это абсолютное безумие. Если Алекс Фергюсон будет тренером в данный момент, а Джейдон Санчо сделает это, он никогда больше не будет играть. Его никогда не пустят на тренировочную базу".

После того, как в воскресенье «Арсенал» одержал победу над «Юнайтед» на «Эмирейтс» со счетом 3:1, Эрик тен Хаг раскритиковал Санчо во время своей послематчевой пресс-конференции.

Затем Санчо отреагировал собственным заявлением, в котором заявил, что комментарии Тен Хага не соответствуют действительности.