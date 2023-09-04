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Бен Фостер: «При сэре Алексе Санчо бы больше никогда не играл за «МЮ»

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Бен Фостер рассказал, как сэр Алекс Фергюсон поступил бы с Джейдоном Санчо, если бы он все еще был тренером.

Он сказал: «Это абсолютное безумие. Если Алекс Фергюсон будет тренером в данный момент, а Джейдон Санчо сделает это, он никогда больше не будет играть. Его никогда не пустят на тренировочную базу".

После того, как в воскресенье «Арсенал» одержал победу над «Юнайтед» на «Эмирейтс» со счетом 3:1, Эрик тен Хаг раскритиковал Санчо во время своей послематчевой пресс-конференции.

Затем Санчо отреагировал собственным заявлением, в котором заявил, что комментарии Тен Хага не соответствуют действительности. 

5 комментариев

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arspurs9
При сэре Алексе Антони ушел бы в ближайшее ТО.
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Direct free kick
При сир Алексе Санчо забил бы 15 голов в АПЛ за сезон
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Qwerty Иванов
тема не раскрыта полностью)
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enrique rodriguez
Начнём с того, что сам САФ никогда не стал бы выносить сор из раздевалки и полоскать своего игрока на прессухе. Ещё один минус 10хага
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Чёрный тюльпан
Ответ arspurs9
При сэре Алексе Антони ушел бы в ближайшее ТО.
Боюсь, что при САФе бы никто в здравом уме не привёл Антонину в качестве основного игрока, тем более за такие бабки. Фергюсон лучше бы работягу Валенсию взял или местного Янга, хотя это итак очевидно, ведь даже на их фоне спиннер выглядит блекло. Может Антонио не крутится вокруг мяча на 360 градусов, а ещё не ловил передачу на пяточку, но зато исправно летел по флангу и точно простреливал в районе вратарской, я уж молчу об Эшли, который всё таки гораздо техничнее был.
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