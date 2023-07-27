Как пишет издание Turkish Football, «Галатасарай» не готов платить «Юнайтед» 15 млн евро за Фреда, хотя турецкий клуб заинтересован в трансфере полузащитника.

Бразильцем также интересовался «Фулхэм», но отказался от подписания игрока. «Дачники» не считают разумным отдавать за Фреда 20 млн евро. Фабрицио Романо сообщал, что трансфер полузащитника рассматривает клуб из Саудовской Аравии.

По данным The Independent, Тен Хаг хочет, чтобы в ближайшие недели команду покинул ряд игроков, в число которых входит и Фред. Недавно бразилец сменил агента, теперь его интересами занимаются те же представители, что у Габриэла Жезуса, утверждает Energy Sports.

Удастся ли «МЮ» продать Фреда до старта нового сезона?