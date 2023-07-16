В летнее трансферное окно «Манчестер Юнайтед» подписал только одного игрока — Мэйсона Маунта.

«Красные дьяволы», похоже, приближаются к подписанию Андре Онаны, но им еще предстоит решить ключевую проблему.

«Манчестер Юнайтед» изо всех сил пытается подписать нового нападающего, который может добавить команде больше голов.

Тем не менее, фанаты, похоже, определили одного возможного форварда, которого можно подписать по дешевке.

Некоторые болельщики «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы клуб подписал Душана Тадича, который недавно покинул «Аякс».

34-летний футболист забил 105 голов и отдал 112 результативных передач в 241 матче, и болельщики считают, что он может стать надежным альтернативным нападающим. Вот как они отреагировали в твиттере.

«Тадич в «Юнайтед». Эрик знает его, и я был бы удивлен, если бы этого не произошло. Запасной нападающий. Никаких трансферных сборов и низких зарплат».

«Пригласите Тадича в «Юнайтед»!!!»

«Тадич в «Юнайтед» на год, пока они ждут Кейна, имеет большой смысл».

«Манчестер Юнайтед» должен купить Тадича».

Ибрагим Хи2би : «Он нужен Душану Тадичу Тен Хагу, это именно те игроки, которые действительно нужны «Юнайтед».

Yunited: «Тадич? На бесплатном премиальном опыте, поддержите Бруно по годовому контракту, чтобы мы могли продать Донни?»