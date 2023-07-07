«Юнайтед» может отдать Гринвуда в аренду на следующий сезон. Это может помочь «красным дьяволам» подписать свою трансферную цель
Сплошные плюсы.
«Манчестер Юнайтед» обсудил с «Аталантой» возможную аренду Мэйсона Гринвуда на следующий сезон, сообщает Manchester Evening News.
Итальянская команда заинтересована в подписании английского форварда и возрождении его карьеры. По информации от MEN, спортивный директор «красных дьяволов» Джон Мерто поднял тему будущего Гринвуда в процессе переговоров с представителями «Аталанты» по Расмусу Хейлунду.
Atalanta BC News добавляет, что Мэйсон уже дал добро на переход.
Манкунианцы могут увеличить свои шансы на подписание датского форварда, отдав Гринвуда в аренду на минимальных условиях.
Гринвуд профессионально не играл в футбол с января 2022 года после того, как его обвинили в домашнем насилии в отношении его девушки Харриет Робсон. Сейчас пара вместе и ждет ребенка, а расследование прекращено.
Переезд в Италию может стать для него прекрасным шансом. Он не только сможет восстановить свою форму, но и вернуть к себе доверие в Англии.
Гринвуд еще два года будет игроком «Манчестер Юнайтед», его контракт рассчитан до 2025 года.
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