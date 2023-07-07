Сплошные плюсы.

«Манчестер Юнайтед» обсудил с «Аталантой» возможную аренду Мэйсона Гринвуда на следующий сезон, сообщает Manchester Evening News.

Итальянская команда заинтересована в подписании английского форварда и возрождении его карьеры. По информации от MEN, спортивный директор «красных дьяволов» Джон Мерто поднял тему будущего Гринвуда в процессе переговоров с представителями «Аталанты» по Расмусу Хейлунду.

Atalanta BC News добавляет, что Мэйсон уже дал добро на переход.

Манкунианцы могут увеличить свои шансы на подписание датского форварда, отдав Гринвуда в аренду на минимальных условиях.

Гринвуд профессионально не играл в футбол с января 2022 года после того, как его обвинили в домашнем насилии в отношении его девушки Харриет Робсон. Сейчас пара вместе и ждет ребенка, а расследование прекращено.

Переезд в Италию может стать для него прекрасным шансом. Он не только сможет восстановить свою форму, но и вернуть к себе доверие в Англии.

Гринвуд еще два года будет игроком «Манчестер Юнайтед», его контракт рассчитан до 2025 года.