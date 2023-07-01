Легенда «Ливерпуля» Джон Барнс считает, что пребывание Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» повлияло на прогресс Джейдона Санчо.

Санчо присоединился к «красным дьяволам» из дортмундской «Боруссии» в 2021 году за 85 миллионов евро. Вингер перешел на «Олд Траффорд» после впечатляющих четырех лет в Германии, где он забил 50 голов и сделал 64 передачи в 137 матчах.

Игрок сборной Англии изо всех сил пытался оправдать свой ценник в «Манчестер Юнайтед». Но ему удалось забить всего 12 голов и отдать шесть результативных передач в 79 играх за гигантов Премьер-лиги.

Барнс сочувствует Санчо, который, по мнению бывшего английского форварда, после этого лета может еще больше потерять вес в клубе. Легенда «Ливерпуля» предположил, что все дело во влиянии Роналду.

«Теперь, когда «Юнайтед» набирает мощь, они будут стремиться усилить состав в атаке, отодвинув Санчо на второй план еще сильнее», — сказал Барнс Bonus Code Bets.

«Мне жаль его, потому что он хороший игрок, когда Роналду вернулся клуб, то не позволил таким футболистам, как Санчо, показать, на что они способны».

«Он молодой игрок, которого купили за большие деньги, поэтому это было сложно. Я хотел бы, чтобы Санчо остался в «Юнайтед», чтобы доказал людям, что они ошибаются на его счет, ему просто нужно набраться больше опыта».

Санчо также провел 10 матчей за «МЮ» в сезоне 2022/23, прежде чем Роналду покинул клуб.