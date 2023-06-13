Катарское СМИ отца шейха Джассима объявило, что он купил «Юнайтед». Похоже, что это не так
Немного поторопились.
Катарское новостное издание Al Watan, которое принадлежит отцу шейха Джассима, Джассиму бин Джаберу Аль-Тани, заявило, что он выиграл гонку за покупку «Юнайтед». Но так ли это на самом деле?
Новость привела к тому, что акции клуба резко выросли. Свежие данные говорят о том, что катарец еще ждет ответа Глейзеров.
По данным Press Association, Глейзеры все еще размышляют над будущим клуба, поскольку и Джоэл, и Аврам не решаются на полную продажу.
Это делает сэра Джима Рэтклиффа наиболее вероятным претендентом на то, чтобы приобрести клуб, но даже с его стороны нет никакого прогресса.
Если в ближайшее время не будет определен новый владелец, «Юнайтед» ждет еще одно неудовлетворительное трансферное окно.
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