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Катарское СМИ отца шейха Джассима объявило, что он купил «Юнайтед». Похоже, что это не так

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Джим Рэтклифф
Футбол Футбол

Немного поторопились.

Катарское новостное издание Al Watan, которое принадлежит отцу шейха Джассима, Джассиму бин Джаберу Аль-Тани, заявило, что он выиграл гонку за покупку «Юнайтед». Но так ли это на самом деле?

Новость привела к тому, что акции клуба резко выросли. Свежие данные говорят о том, что катарец еще ждет ответа Глейзеров.

По данным Press Association, Глейзеры все еще размышляют над будущим клуба, поскольку и Джоэл, и Аврам не решаются на полную продажу.

Это делает сэра Джима Рэтклиффа наиболее вероятным претендентом на то, чтобы приобрести клуб, но даже с его стороны нет никакого прогресса.

Если в ближайшее время не будет определен новый владелец, «Юнайтед» ждет еще одно неудовлетворительное трансферное окно.

1 комментарий

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Dm Kznts
глейзеры дождутся того что бунт болел начнётся
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