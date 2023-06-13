Немного поторопились.

Катарское новостное издание Al Watan, которое принадлежит отцу шейха Джассима, Джассиму бин Джаберу Аль-Тани, заявило, что он выиграл гонку за покупку «Юнайтед». Но так ли это на самом деле?

Новость привела к тому, что акции клуба резко выросли. Свежие данные говорят о том, что катарец еще ждет ответа Глейзеров.

По данным Press Association, Глейзеры все еще размышляют над будущим клуба, поскольку и Джоэл, и Аврам не решаются на полную продажу.

Это делает сэра Джима Рэтклиффа наиболее вероятным претендентом на то, чтобы приобрести клуб, но даже с его стороны нет никакого прогресса.

Если в ближайшее время не будет определен новый владелец, «Юнайтед» ждет еще одно неудовлетворительное трансферное окно.