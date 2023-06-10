В «МЮ» Мактоминей не обладает статусом неприкосновенного игрока, он вполне может покинуть команду. Шотландцем, например, интересуется «Ньюкасл».

Но сам Скотт, похоже, намерен остаться в «Юнайтед». Через прессу полузащитник выразил свое желание, а заодно тонко намекнул Тен Хагу на нехватку игрового времени.

Мактоминей заявил, что будет больше забивать, если станет чаще выходить на поле:

«Каждый гол, который ты забиваешь, особенный, но, конечно, я должен забивать больше. Я занимаю хорошие позиции, могу бить и левой, и правой ногой, это я делаю уверенно. Чувствую, что чем больше появляется возможностей играть, тем больше всего может получиться.

В отпуске нужно расслабиться и относиться к этому спокойно, но я наслаждался каждой минутой на поле! Я тот, кто любит футбол, и я также люблю этот клуб. Что бы ни случилось и сколько бы минут я ни играл, я все равно буду усердно тренироваться каждый божий день и выкладываться на все сто ради команды, всегда буду рядом с одноклубниками. Чувствую, что сейчас для меня главное держать себя в руках и продолжать работать».

В этом сезоне Скотт провел за «дьяволов» 39 матчей, в которых забил три гола и отдал один ассист. Во всех соревнованиях он отыграл 1.686 минут.

Любопытно, что совсем недавно пресса опубликовала слова друга шотландца о том, что Мактоминей хочет покинуть команду из-за нехватки игрового времени. Интересно, что изменилось за такой короткий отрезок времени.

Как вам слова Скотта о любви к клубу? Впечатлит Тен Хага?