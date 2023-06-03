Мы все проверили 👀

Мировые СМИ, в том числе и авторитетный The Athletic, активно сватают нападающего «Аталанты» Расмуса Хейлунда в «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что манкунианцы заинтересованы в его трансфере на случай, если не сложится с Харри Кейном.

И, судя по всему, этот интерес взаимен.

Если взглянуть на подписки Расмуса, то можно найти львиную долю состава «красных дьяволов»:

Каземиро, Кристиан Эриксен не вместились на скришот 🙃

Хейлунд только в прошлом году впервые оказался в топ лиге, перейдя в «Аталанту» из австрийского «Штурма», и у него все равно очень неплохая статистика: 15 голов и 7 ассистов в 41-м матче за клуб. В сборной Дании он так и вовсе забил 5 голов в 2-х матчах, что не может не впечатлять.

Ну что, ждем на «Олд Траффорд»?