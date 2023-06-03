United Tweets
Блог

«Юнайтед» интересуется Хейлундом на случай неудачи с Кейном. Судя по соцсетям Расмуса, этот интерес взаимен ❤️😏

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Расмус Хейлунд
Футбол Футбол

Мы все проверили 👀

Мировые СМИ, в том числе и авторитетный The Athletic, активно сватают нападающего «Аталанты» Расмуса Хейлунда в «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что манкунианцы заинтересованы в его трансфере на случай, если не сложится с Харри Кейном.

И, судя по всему, этот интерес взаимен.

Если взглянуть на подписки Расмуса, то можно найти львиную долю состава «красных дьяволов»:

Каземиро, Кристиан Эриксен не вместились на скришот 🙃

Хейлунд только в прошлом году впервые оказался в топ лиге, перейдя в «Аталанту» из австрийского «Штурма», и у него все равно очень неплохая статистика: 15 голов и 7 ассистов в 41-м матче за клуб. В сборной Дании он так и вовсе забил 5 голов в 2-х матчах, что не может не впечатлять.

Ну что, ждем на «Олд Траффорд»?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий