Мощный старт! Эрик тен Хаг вывел «Манчестер Юнайтед» в топ-4 — в дебютном сезоне такое удавалось очень немногим
И вошел в тройку элитных голландских тренеров в Англии.
В свой первый сезон в Англии Эрик тен Хаг вывел «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов, и это безусловно огромное достижение, учитывая в каком состоянии голландец принял команду.
Имея довольно ограниченные возможности, тренер смог подписать игроков, которые помогли ему вывести клуб на новый уровень, а многие футболисты набрали под его руководством небывалую форму. Даже вне зависимости от того, возьмут ли манкунианцы Кубок Англии в дополнение к Кубку лиги, можно с уверенностью сказать, что тен Хаг блестяще провел свой первый сезон в Премьер-лиге.
Выведя команду в Лигу чемпионов, Эрик стал лишь пятым боссом «красных дьяволов», которому удалось финишировать в топ-4 в дебютном сезоне.
- Джон Бентли (1912/13);
- Мэтт Басби (1946/47);
- Рон Аткинсон (1981/82);
- Луи ван Гал (2014/15);
- Эрик тен Хаг (2022/23).
Если сравнивать тен Хага с другими голландскими тренерами Премьер-лиги, то цифры впечатляют еще больше — он стал лишь третьим нидерландцем, которому удалось финишировать в четверке лучших за всю историю:
- Гус Хиддинк — «Челси» 2008/09;
- Луи Ван Гал — «Манчестер Юнайтед» 2014/15;
- Эрик тен Хаг — «Манчестер Юнайтед» 2022/23.
Что же будет в следующем сезоне...
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