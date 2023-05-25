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Мощный старт! Эрик тен Хаг вывел «Манчестер Юнайтед» в топ-4 — в дебютном сезоне такое удавалось очень немногим

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И вошел в тройку элитных голландских тренеров в Англии.

В свой первый сезон в Англии Эрик тен Хаг вывел «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов, и это безусловно огромное достижение, учитывая в каком состоянии голландец принял команду.

Имея довольно ограниченные возможности, тренер смог подписать игроков, которые помогли ему вывести клуб на новый уровень, а многие футболисты набрали под его руководством небывалую форму. Даже вне зависимости от того, возьмут ли манкунианцы Кубок Англии в дополнение к Кубку лиги, можно с уверенностью сказать, что тен Хаг блестяще провел свой первый сезон в Премьер-лиге. 

Выведя команду в Лигу чемпионов, Эрик стал лишь пятым боссом «красных дьяволов», которому удалось финишировать в топ-4 в дебютном сезоне.

  • Джон Бентли (1912/13);
  • Мэтт Басби (1946/47);
  • Рон Аткинсон (1981/82);
  • Луи ван Гал (2014/15);
  • Эрик тен Хаг (2022/23).

Если сравнивать тен Хага с другими голландскими тренерами Премьер-лиги, то цифры впечатляют еще больше — он стал лишь третьим нидерландцем, которому удалось финишировать в четверке лучших за всю историю:

  • Гус Хиддинк — «Челси» 2008/09;
  • Луи Ван Гал — «Манчестер Юнайтед» 2014/15;
  • Эрик тен Хаг — «Манчестер Юнайтед» 2022/23.

Что же будет в следующем сезоне...

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